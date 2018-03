Serie A, live dai campi - Sampdoria, Viviano e Caprari si allenano a parte

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com.

13.46 - Tre giorni separano i rossoblù dalla trasferta di Roma e la preparazione prosegue a Casteldebole, con una seduta tecnico-tattica e una partitella. Sebastien De Maio non si è allenato a causa di una sindrome influenzale, terapie per Andrea Poli e Riccardo Orsolini. Angelo Da Costa ha svolto terapie e allenamento differenziato.

IN OTTICA LAZIO - Rientrato in gruppo Rodrigo Palacio, terapie per Andrea Poli, Riccardo Orsolini e Angelo Da Costa, ed è da valutare anche la situazione di Sebastien De Maio, fermato da attacco influenzale.

13.25 - Allenamento mattutino oggi a Veronello per i gialloblù che proseguono la preparazione alla prossima sfida di campionato contro il Milan. Mister Rolando Maran, insieme al suo staff, ha fatto svolgere alla squadra un’attivazione a torello e una partita a tre tempi a tutto campo alternata a una serie di lavori tecnici individuali. Alessandro Gamberini e Riccardo Meggiorini hanno svolto un lavoro differenziato.

IN OTTICA MILAN - Da valutazione le condizioni di Alessandro Gamberini e Riccardo Meggiorini, ma entrambi appaiono recuperabili.

17.22 - Allenamento per i gialloblù presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in vista della sfida di domenica contro l'Atalanta. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha cominciato la seduta sul campo 1 con un lavoro di rapidità e attività muscolare, prima di proseguire sul campo 2 con esercizi sul possesso palla. In seguito il gruppo ha proseguito la seduta con una serie di esercitazioni tattiche, prima di terminare l'allenamento con una partitella.

Jagos Vukovic ha svolto parte del lavoro con i compagni prima di proseguire con il proprio iter differenziato. Lavoro differenziato per Alessio Cerci e Deian Boldor, quest'ultimo a causa di un sovraccarico muscolare all'adduttore destro.

14.20 - Non c'è Sergej Milinkovic-Savic, come previsto, nella lista di convocati della Lazio per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, che vedrà la formazione biancoceleste affrontare la Dinamo Kiev con l'obbligo di vincere per passare il turno. Out anche Basta e Caceres. Ecco di seguito le scelte di Simone Inzaghi:

Portieri: Guerrieri, Strakosha;

Difensori: Bastos, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Felipe Anderson, Immobile, Nani.

IN OTTICA BOLOGNA - Stante le diffide di Wallace, Luis Alberto e Immobile, Inzaghi riavrà Adam Marusic per la gara di campionato, mentre è in dubbio la presenza di Sergej Milinkovic-Savic. Da valutare anche Dusan Basta e Martin Caceres.

16.44 - Allenamento pomeridiano tra esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a rettangolo da gioco ridotto. Sul fronte dei singoli Jacopo Sala ha lavorato parzialmente con il gruppo mentre Emiliano Viviano (lombalgia) ha svolto una seduta differenziata in palestra e in piscina; solo palestra per Gianluca Caprari, reduce da un attacco influenzale. Domani, venerdì, la squadra tornerà all’opera in mattinata.

IN OTTICA INTER - Rimangono in dubbio Emiliano Viviano per la lombalgia, Jacopo Sala per il problema fisico sopra descritto e Gianluca Caprari per attaco influenzale. Sicuramente out Karol Linetty per squalifica.

16.50 - Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino al Filadelfia in preparazione alla sfida di domenica prossima contro la Fiorentina. Niang è rientrato in gruppo, mentre Bonifazi e Obi hanno ancora svolto un lavoro differenziato. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio: in calendario una sessione tecnico-tattica, a porte chiuse.

IN OTTICA FIORENTINA - Sicuramente fuori Lyanco per il problema al piede sinistro, Cristian Molinaro per la frattura composta del perone e Joel Obi, per risentimento muscolare. Recuperato appieno invece M'Baye Niang.

