Serie A, live dai campi - Sassuolo, problemi per Goldaniga e Berardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ATALANTA

16.53 - Sono 21 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, per la trasferta in casa della SPAL. Out come noto Spinazzola, ma anche Ilicic non recupera.

Portieri: Berisha, Rossi, Gollini.

Difensori: Toloi, Masiello, Palomino, Gosens, Caldara, Castagne, Mancini, Hateboer, Bastoni.

Centrocampisti: Cristante, Freuler, De Roon, Melegoni, Haas.

Attaccanti: Cornelius, Gomez, Petagna, Barrow.

VERSO LA JUVENTUS:

Vista l'assenza di Spinazzola, Gosens agirà ancora come esterno mancino. Cristante giocherà sulla trequarti dietro a Gomez e uno tra Petagna, favorito, e Cornelius.

BENEVENTO

Sono 24 i calciatori convocati da Roberto De Zerbi, allenatore del Benevento, per la gara contro la Juventus di domani alle 15.

Portieri: 81 Puggioni, 22 Brignoli, 12 Piscitelli.

Difensori: 91 Sparandeo, 18 Gyamfi, 23 Venuti, 2 Rutjens, 29 Billong, 83 Sagna, 6 Djimsiti, 16 Tosca.

Centrocampisti: 8 Cataldi, 4 Del Pinto, 73 Volpicelli, 14 Viola, 60 Sanogo, 30 Sandro, 31 Djuricic.

Attaccanti: 87 Lombardi, 66 Guilherme, 25 Diabaté, 33 Iemmello, 99 Brignola, 11 Coda.

#BeneventoJuventus: i convocati di mister De Zerbi https://t.co/5lLLRwCRT6 — Benevento Calcio (@bncalcio) 6 aprile 2018

VERSO LA JUVENTUS:

Sagna tornerà in campo dal primo minuto sulla fascia difensiva destra, come Puggioni in porta. Probabile la conferma di Diabatè in attacco, dopo la doppietta siglata all'Hellas nel turno di recupero.

BOLOGNA

A due giorni dalla sfida contro il Crotone continua la preparazione dei rossoblù, con una seduta prevalentemente tattica e le prove di calci da fermo. Blerim Dzemaili è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni, terapie per Giancarlo Gonzalez.

CAGLIARI

I rossoblù si sono allenati questo mattina al Centro sportivo di Assemini a due giorni dall’impegno di campionato contro l’Hellas Verona. Prima parte della sessione dedicata agli esercizi di riscaldamento tecnico, quindi spazio alla tattica. Esercitazioni sulla finalizzazione, cross, tiri in porta e punizioni.

Luca Cigarini ha svolto parte dell’allenamento con la squadra. Non hanno partecipato alla seduta odierna Alessandro Deiola, Diego Farias e Kwang-Song Han. Daniele Dessena ha interrotto l’allenamento per una sospetta lesione muscolare all’adduttore lungo della coscia sinistra. (www.cagliaricalcio.com)

VERSO L'HELLAS

Piove sul bagnato in casa dei sardi. Tante assenze fra centrocampo e attacco, con scelte praticamente obbligate per Lopez: Sau e Pavoletti comporranno il reparto avanzato.

CHIEVOVERONA

Il difensore Dario Dainelli si è regolarmente allenato con il gruppo, Pawel Jaroszynski e Valter Birsa hanno svolto un programma di lavoro personalizzato, mentre Lucas Castro non ha preso parte all’allenamento a causa di un attacco influenzale. (www.chievoverona.it)

VERSO IL NAPOLI

Nonostante il ritorno di Dainelli, in difesa toccherà comunque a Bani. La condizione del Pata Castro è da verificare: se non sarà a disposizione, pronto Depaoli.

CROTONE

Primo allenamento questa mattina per gli squali nel ritiro di Steccato di Cutro, presso il Park Jonio.

I ragazzi di Zenga sono attesi domenica dall’importante gara contro il Bologna e oggi sosterranno una doppia seduta sul campo adiacente all’albergo che li ospita.

Nella prima delle due sessioni, i rossoblù sono stati impegnati, dopo l’attivazione, nei possessi e in un lavoro tattico.

La situazione infortunati è rimasta invariata rispetto a ieri. (www.fccrotone.it)

FIORENTINA

Questi i convocati della Fiorentina per la trasferta di Roma. Out Thereau e Badelj per infortunio e Chiesa per squalifica, c'è la prima convocazione di Sottil.

Portieri: Cerofolini, Dragowski, Sportiello.

Difensori: Biraghi, Gaspar, Laurini, Milenkovic, Olivera, Hrstov, Pezzella, Vitor Hugo.

Centrocampisti: Benassi, Cristoforo, Dabo, Dias, Eysseric, Saponara, Veretout.

Attaccanti: Falcinelli, Lo Faso, Simeone, Sottil.

VERSO LA ROMA:

Senza Chiesa squalificato e Badelj infortunato, Pioli corre ai ripari: possibile il 4-3-2-1, albero di natale con Eysseric o Gil Dias e Saponara dietro a Simeone. Chance per Dabo in cabina di regia, più Milenkovic che Laurini e Bruno Gaspar come terzino destro titolare.

GENOA

Durante la sua conferenza stampa di vigilia del derby contro la Sampdoria, il tecnico del Genoa Davide Ballardini, ha fatto il punto sugli infortunati: "Izzo, Veloso ed El Jamiq sono indisponibili, gli altri li valutiamo. Galabinov dopo la partita con il Cagliari si è sempre allenato con la squadra, ora vediamo se confermerà quello che ci ha fatto vedere fino a ieri".

Aria di derby della Lanterna. Ed Enrico Preziosi va in visita al Genoa: oggi il presidente rossoblù ha caricato la squadra in vista della stracittadina contro la Sampdoria.

18.23 - Sono 23 i calciatori convocati dal Genoa per il derby contro la Sampdoria. Out El Yamiq, Izzo, Rosi e Veloso, da verificare Galabinov: il bulgaro è stato convocato, ma le sue condizioni sono da valutare in vista della stracittadina.

Portieri: Perin, Lamanna, Zima.

Difensori: Spolli, Rossettini, Biraschi, Migliore, Pereira, Zukanovic.

Centrocampisti: Cofie, Bertolacci, Taarabt, Bessa, Rigoni, Omeonga, Medeiros, Hiljemark, Laxalt.

Attaccanti: Lapadula, Galabinov, Pandev, Rossi.

VERSO IL DERBY:

Lapadula confermato a guida dell'attacco in coppia con Pandev. In difesa toccherà come di consueto a Biraschi agire sul centrodestra della linea a tre.

HELLAS VERONA

Seduta di allenamento per i gialloblù allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in vista della sfida di domenica contro il Cagliari. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha cominciato con il riscaldamento, passando successivamente ad una fase di lavoro sul possesso palla. In seguito il gruppo ha svolto una serie di esercitazioni tattiche, prima di concludere la seduta con una partitella.

Simon Laner e Mattia Valoti hanno svolto l'allenamento con i compagni. Lavoro differenziato per Deian Boldor e Thomas Heurtaux. Assente Ryder Matos.

Simone Calvano è stato sottoposto agli esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione distrattiva di primo grado all'adduttore destro. I tempi di recupero saranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico. (www.hellasverona.it)

INTER

La seduta odierna è iniziata con una riunione video. Poi la squadra si è spostata in palestra dove ha svolto un riscaldamento su cyclette per proseguire con degli esercizi con gli elastici.

Riscaldamento che è continuato poi sul campo con il pallone. A seguire, un intenso esercizio di possesso palla, poi una parte tattica.

A conclusione dell'allenamento una partitella cui hanno partecipato i giocatori meno impegnati mercoledì contro il Milan. (www.inter.it)

JUVENTUS

La Juventus ha reso nota la lista di convocati per la gara di domani contro il Benevento. Addirittura quattro i portieri, col giovane Del Favero che si aggiunge a Pinsoglio, Szczesny e Buffon.

Portieri: Del Favero, Pinsoglio, Szczesny, Buffon.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Howedes, Rugani, Lichtsteiner.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro, Bentancur.

Attaccanti: Cuadrado, Higuain, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic.

VERSO IL BENEVENTO:

In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha dato alcune indicazioni di formazione: "È possibile che Mandzukic e Cuadrado giochino domani. Non stanno bene Barzagli e Bernardeschi". Il colombiano e il croato dovrebbero affiancare Dybala nel trio di attaccanti con Higuain probabilmente a riposo. A centrocampo torna Pjanic, in difesa Lichtsteiner come terzino destro.

LAZIO

MILAN

18.01Effettuata l'attivazione muscolare in palestra, la squadra è uscita sul campo dove ha proseguito il lavoro atletico con alcuni esercizi tra gli ostacoli bassi. A seguire il focus si è spostato sotto l'aspetto tecnico, con il gruppo diviso in due per un possesso palla. Al termine, Mister Gattuso ha iniziato a preparare il confronto con gli emiliani dal punto di vista tattico. Mentre le palle inattive e la partitella (su campo ridotto) hanno chiuso l'allenamento.

NAPOLI

16.41 - "Ghoulam torna in gruppo tra almeno tre settimane". Parole attribuite dal portale argentino Le Buteur ad Alfonso De Nicola, capo dello staff medico del Napoli. Dichiarazioni che vi abbiamo riportato e che però il Napoli, con una nota diramata via Twitter smentisce seccamente: "Il dott. Alfonso De Nicola, responsabile staff medico SSC Napoli, non ha rilasciato alcuna intervista a Le Buteur.

Le dichiarazioni a lui attribuite dal media algerino sono false e prive di ogni fondamento".

Il dott. Alfonso De Nicola, responsabile staff medico SSC Napoli, non ha rilasciato alcuna intervista a “Le Buteur”.

Le dichiarazioni a lui attribuite dal media algerino sono false e prive di ogni fondamento. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 6 aprile 2018

ROMA

17.10 - Intercettato all'ingresso del Centro Sportivo Fulvio Bernardini, l'attaccante argentino della Roma Diego Perotti è apparso pessimista sul suo recupero per la gara di Champions contro il Barcellona: "Il polpaccio va un po' meglio, ma non so se ce la faccio per il ritorno con il Barcellona", le parole dell'argentino raccolte da VoceGialloRossa.it.

18.55 - Sono 22 i calciatori convocati da Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, per la gara contro la Fiorentina. Buone notizie per Radja Nainggolan: il belga è inserito in lista, superato il provino ora resta da valutare se potrà partire dal primo minuto. Out, come da attese, Under e Perotti.

Portieri:Alisson Becker, Bogdan Lobont, Lukasz Skorupski.

Difensori: Luca Pellegrini, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Jonathan Silva, Kostas Manolas.

Centrocampisti: Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson.

Attaccanti: Edin Dzeko, Patrik Schick, Gregoire Defrel, Stephan El Shaarawy.

VERSO LA FIORENTINA:

Out ovviamente Perotti, anche Under non sarà della gara: probabile che sia Defrel a partire dal primo minuto con Dzeko ed El Shaarawy a completare l'attacco. L'interrogativo più grande riguarda Radja Nainggolan: il giocatore ha superato il provino col gruppo per capire se potrà essere della partita o meno. Dubbio, a questo punto, sul suo impiego dal primo minuto.

SAMPDORIA

14.06 - Seduta tecnico-tattica questa mattina al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco. Domani, sabato, è in programma l’ultimo allenamento prima del derby della Lanterna al termine del quale sarà diramata la lista dei convocati blucerchiati.

SASSUOLO

19.01 - Allenamento pomeridiano per il Sassuolo Calcio che sul campo dello Stadio Ricci ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e situazioni sulle palle inattive. Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato per Edoardo Goldaniga una distrazione del bicipite femorale della coscia sinistra mentre per Domenico Berardi una contusione al ginocchio sinistro.

SPAL

18.48 - Cinque indisponibili per la SPAL, oltre allo squalificato Vicari. Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico Leonardo Semplici.

Portieri: Gomis, Marchegiani, Meret.

Difensori: Boccafoglia, Cionek, Felipe, Salamon, Vaisanen.

Centrocampisti: Costa, Esposito, Everton, Grassi, Konate, Kurtic, Lazzari, Schiavon, Vitale, Viviani.

Attaccanti: Antenucci, Bonazzoli, Floccari, Paloschi.

TORINO

Seduta tecnico-tattica per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla partita di domenica contro l’Inter (calcio d’inizio ore 12.30). Allenamento differenziato per M'Baye Niang, post affaticamento muscolare prima di Torino-Crotone. Il Torino svolgerà la sessione di rifinitura domani in orario prandiale, per poi raggiungere il ritiro prepartita. (www.torinofc.it)

VERSO Il CROTONE:

Con l'ex Milan fuori dai giochi, confermato il tridente Iago-Belotti-Ljajic in attacco. In mezzo è squalificato Rincon: spazio a Obi al fianco di Baselli nel 3-4-1-2 granata.

UDINESE