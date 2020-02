vedi letture

Serie A, live dai campi - Sassuolo, Traorè ancora ko: non ci sarà contro il Parma

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della Serie A, in vista delle gare della ventiduesima giornata:

ATALANTA

Mister Gasperini ha diretto questa mattina una seduta d’allenamento sul campo principale del Centro Bortolotti di Zingonia in preparazione del prossimo match che vedrà i nerazzurri affrontare la Roma sabato sera al Gewiss Stadium. Esercizi con la palla, tattica e partitelle finali per Gomez e compagni.

Atalanta-Roma (sabato 15 febbraio 20.45)

Squalificati:

BOLOGNA

A due giorni dalla partita col Genoa la squadra è tornata in campo per una seduta tattica, con prove di piazzati. Allenamento differenziato per Gary Medel, terapie per Nicola Sansone, Federico Santander, Mitchell Dijks e Ladislav Krejci. Roberto Soriano ha lavorato in palestra.

Bologna-Genoa (sabato 15 febbraio 18.00)

Squalificati:

BRESCIA

Juventus-Brescia (domenica 16 fabbraio 15.00)

Squalificati:

CAGLIARI

Mister Maran e i suoi ragazzi continuano la preparazione al match sui campi di Assemini e in mattinata hanno svolto una nuova seduta di allenamento, iniziato con delle esercitazioni tecniche. A seguire focus sugli sviluppi offensivi didattici e situazionali, con il coinvolgimento della Primavera; chiusura con la partita sui sessanta metri di campo. Sempre ai box Paolo Faragò e Fabrizio Cacciatore, alle prese con le terapie, Marko Rog ha lavorato parzialmente in gruppo. Si torna in campo domani mattina.

Cagliari-Napoli (domenica 16 febbraio 18.00)

Squalificati: Radja Nainggolan.

FIORENTINA

Ansiosa di cancellare le ultime due sconfitte, la Fiorentina è tornata quest'oggi al lavoro per la seduta del giovedì: di seguito le immagini pubblicate dal club.

Sampdoria-Fiorentina (domenica 16 febbraio 15.00)

Squalificati:

GENOA

Ancora brutte notizie in casa Genoa dopo il ko di Schone e Ghiglione: stando al Secolo XIX di oggi anche Christian Romero salterà la prossima sfida contro il Bologna, a causa di una distorsione al ginocchio che si è procurato nella sfida di Bergamo. Il centrale argentino verrà monitorato costantemente dallo staff sanitario e sta dando segnali di miglioramento, ma difficilmente sarà a disposizione contro i felsinei.

Bologna-Genoa (sabato 15 febbraio 18.00)

Squalificati:

HELLAS VERONA

E’ proseguita oggi, giovedì 13 febbraio, la preparazione dei gialloblù al match di domenica (ore 12.30), alla ‘Dacia Arena’, contro l’Udinese. Allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera, seduta di allenamento mattutina iniziata in palestra e proseguita sul campo con riscaldamento tecnico, esercitazioni sul possesso-palla e mini-partite a campo ridotto.

Udinese-Hellas Verona (domenica 16 febbraio 12.30)

Squalificati:

INTER

Lazio-Inter (domenica 16 febbraio 20.45)

Squalificati:

JUVENTUS

In campo stasera nella sfida contro il Milan.

Juventus-Brescia (domenica 16 fabbraio 15.00)

Squalificati:

LAZIO

Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00. Al termine di un riscaldamento atletico e tecnico, la squadra ha svolto dei torelli. Successivamente, la formazione guidata da Simone Inzaghi è passata ad alcune esercitazioni tattiche in vista del match di domenica con la SPAL.

Lazio-Inter (domenica 16 febbraio 20.45)

Squalificati:

LECCE

Allenamento pomeridiano al Via del Mare per i giallorossi al termine del quale la squadra si è trasferita, in ritiro, in un albergo cittadino, in vista dell'impegno di sabato con la SPAL. Falco, Gabriel e Mancosu hanno lavorato in gruppo. Babacar e Meccariello si sono allenati in differenziato. Assente Farias. Domani mattina la rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare.

Lecce-SPAL (sabato 15 febbraio 15.00)

Squalificati:

MILAN

In campo stasera nella sfida contro la Juventus.

Milan-Torino (lunedì 17 febbraio 20.45)

Squalificati: Andrea Conti.

NAPOLI

Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma domenica alle ore 18 al Sardegna Arena per la 24esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato contro l'Inter dall'inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, sono stati impegnati in una prima fase di torello e attvazione a secco. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto.

Cagliari-Napoli (domenica 16 febbraio 18.00)

Squalificati:

PARMA

Sassuolo-Parma (domenica 16 febbario 15.00)

Squalificati:

ROMA

La Roma è tornata a lavorare questa mattina in vista della gara contro l'Atalanta, in programma sabato sera alle 20:45. Diawara, Zappacosta, Mirante e Zaniolo proseguono col loro percorso riabilitativo mentre Javier Pastore prosegue nel suo lavoro individuale programmato (VoceGialloRossa.it).

Atalanta-Roma (sabato 15 febbraio 20.45)

Squalificati: Bryan Cristante

SAMPDORIA

Terzo allenamento settimanale per la Sampdoria in vista della gara di campionato con la Fiorentina. Sul campo 2 del centro sportivo “Mugnaini” Claudio Ranieri ha organizzato una seduta mattutina a due fasi: nella prima, a gruppo compatto, attivazione tecnico-atletica ed esercitazione tattica; nella seconda partita a spazi larghi. Durante l’ultima parte Fabio Quagliarella, Gaston Ramírez, Lorenzo Tonelli e Morten Thorsby si sono dedicati a sessioni programmate specializzate, avendo raccolto il maggior numero di minuti nelle ultime partite. Unico indisponibile Alex Ferrari, che, sempre a Bologna, sta seguendo, in costante contatto con lo staff medico blucerchiato, l’iter riabilitativo post-intervento.

Sampdoria-Fiorentina (domenica 16 febbraio 15.00)

Squalificati: Albin Ekdal.

SASSUOLO

Il Sassuolo si è allenato questo pomeriggio al Mapei Football Center: i neroverdi hanno svolto attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella con l'Under 18 di mister Pensalfini. Lavoro differenziato per Vlad Chiriches, Junior Traorè e Alessandro Tripaldelli.

Sassuolo-Parma (domenica 16 febbario 15.00)

Squalificati:

SPAL

Lecce-SPAL (sabato 15 febbraio 15.00)

Squalificati:

TORINO

E' proseguita in mattinata la preparazione dei granata in vista della sfida di lunedì prossimo a San Siro contro il Milan: per Belotti e compagni sessione a porte aperte davanti ad un centinaio di tifosi. La squadra ha lavorato sul campo secondario dove ha svolto una sessione incentrata sulla parte atletica e tecnico-tattica, che è poi terminata con una partitella a tempo e campo ridotti. Baselli, De Silvestri e Zaza hanno svolto l'intero lavoro con i compagni; Millico ha abbandonato anzitempo il campo per un trauma al bacino subìto in uno scontro di gioco durante la partitella finale.

Milan-Torino (lunedì 17 febbraio 20.45)

Squalificati: Armando Izzo

UDINESE

Allenamento mattutino per i bianconeri di mister Gotti, che continuano la preparazione al lunchmatch di domenica contro l'Hellas Verona. Sul campo 4 del Bruseschi, la seduta odierna ha visto i bianconeri impegnati in una lunga esercitazione dedicata al contropiede in situazioni di 2 contro 2 e di 3 contro 2, che hanno coinvolto tutti i giocatori sia in fase offensiva che difensiva. Tutto ciò prima di passare alla classica partitella 11 contro 11 a campo ridotto.