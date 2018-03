Serie A, live dai campi - Segui tutte le convocazioni dei tecnici

ATALANTA

14,39 - Giornata di conferenza stampa per Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Udinese valida per la 30esima giornata di Serie A. Gasp s'è così espresso sulle tante defezioni: "L'anomalia sono stati gli otto mesi prima senza infortuni particolari, a questo giro le Nazionali sono stati devastanti per noi. Oltre a Spinazzola e Ilicic c’è anche Berisha che non sta benissimo per una botta presa a Verona e con l’Albania non ha giocato. Per Spinazzola è una cosa un po’ più lunga, per Ilicic difficile il recupero per martedì. Gomez ha avuto qualche problema ma si è allenato, per Petagna è qualcosa che si trascina da tempo. Caldara? Non so se sarà pronto già per la Sampdoria", riporta Calcioatalanta.it.

Su questo finale di stagione: "Saranno - prosegue Gasperini - dieci prove molto equilibrate per tutte le concorrenti. Leggo di chi pianifica cinque-sei vittorie, ma secondo me è meglio navigare a vista e guardare gara per gara cercando di ottenere il massimo".

17,08 - Di seguito i convocati di Gian Piero Gasperini per la partita contro l'Udinese:

PORTIERI: Berisha, Gollini, Rossi

DIFENSORI: Bastoni, Caldara, Castagne, Gosens, Hateboer, Mancini, Masiello, Palomino, Toloi

CENTROCAMPISTI: Cristante, De Roon, Freuler, Haas, Melegoni

ATTACCANTI: Barrow, Cornelius, Gomez, Petagna

- - -

BENEVENTO

Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei 23 calciatori convocati per la gara di domani 31 marzo, ore 15:00, presso lo stadio "Olimpico", contro la Lazio:

PORTIERI: Puggioni, Brignoli, Piscitelli

DIFENSORI: Gyamfi, Venuti, Rutjens, Billong, Letizia, Costa, Djimsiti, Tosca

CENTROCAMPISTI: Cataldi, Del Pinto, Volpicelli, Sanogo, Sandro, Djuricic

ATTACCANTI: Lombardi, D'Alessandro, Guilherme, Iemmello, Brignola, Coda

- - -

BOLOGNA

Sono 24 i convocati del Bologna per la sfida contro la Roma:

PORTIERI: Ravaglia, Santurro.

DIFENSORI: De Maio, Gonzalez, Helander, Keita, Masina, Mbaye, Romagnoli, Torosidis.

CENTROCAMPISTI: Crisetig, Donsah, Dzemaili, Nagy, Poli, Pulgar.

ATTACCANTI: Avenatti, Destro, Di Francesco, Falletti, Krejci, Orsolini, Palacio, Verdi.

- - -

CAGLIARI

12,57 - Di seguito i convocati del tecnico del Cagliari Diego Lopez alla vigilia della sfida contro il Torino. Fuori, come previsto, Cigarini per infortunio e Joao Pedro.

PORTIERI: Rafael, Crosta, Cragno

DIFENSORI: Andreolli, Miangue, Castan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Romagna

CENTROCAMPISTI: Dessena, Cossu, Faragò, Barella, Padoin, Ionita, Deiola, Caligara

ATTACCANTI: Giannetti, Farias, Ceter, Sau, Pavoletti, Han

- - -

CHIEVOVERONA

Sono 23 i convocati per la sfida contro la Sampdoria:

PORTIERI Confente, Seculin, Sorrentino.

DIFENSORI: Bani, Cacciatore, Cesar, Depaoli, Gamberini, Gobbi, Tomovic.

CENTROCAMPISTI: Birsa, Castro, Gaudino, Giaccherini, Hetemaj, Radovanovic, Rigoni.

ATTACCANTI: Inglese, Leris, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski.

- - -

CROTONE

13,56 - Al termine della rifinitura svolta questa mattina allo Scida, il tecnico Walter Zenga ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani al Franchi contro la Fiorentina (ore 15) valevole per la 30a giornata di campionato. Problema fisico per Nalini che non ha preso parte alla seduta. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una distrazione muscolare di primo grado al flessore della coscia destra.

PORTIERI: Cordaz, Festa, Viscovo

DIFENSORI: Ceccherini, Pavlovic, Capuano, Sampirisi, Faraoni, Martella, Ajeti

CENTROCAMPISTI: Stoian, Rohdén, Barberis, Izco, Zanellato, Mandragora, Crociata, Benali

ATTACCANTI: Ricci, Trotta, Tumminello, Simy

- - -

FIORENTINA

Il tecnico Stefano Pioli su Milan Badelj: "Ci viene a mancare un giocatore con caratteristiche uniche nel mio centrocampo. Perdiamo un giocatore importante ma ho un gruppo solido a disposizione: ora ciascuno dovrà dare qualcosina in più. Per quanto mi riguarda è occasione per mostrare la nostra forza e le nostre qualità. Magari perderemo qualità lì ma ne avremo altra in altre zone".

18,21 - La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Crotone valida per la 30esima giornata di Serie A. Oltre agli squalificati Biraghi e Benassi, assenti per infortunio sia Badelj che Thereau.

PORTIERI: Cerofolini, Dragowski, Sportiello.

DIFENSORI: Gaspar, Laurini, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Vitor Hugo.

CENTROCAMPISTI: Cristoforo, Dabo, Dias, Eysseric, Saponara, Veretout.

ATTACCANTI: Chiesa, Falcinelli, Lo Faso, Simeone, Zekhnini.

- - -

GENOA

Di seguito la lista dei calciatori convocati da Davide Ballardini, allenatore del Genoa, in vista della sfida di domani contro la SPAL valida per la 30esima giornata di Serie A.

PORTIERI: Perin, Lamanna, Zima.

DIFENSORI: Spolli, Rossettini, Biraschi, El Yamiq, Migliore, Pereira, Zukanovic.

CENTROCAMPISTI: Cofie, Bertolacci, Lazovic, Bessa, Rigoni, Omeonga, Hiljemark, Laxalt.

ATTACCANTI: Lapadula, Taarabt, Pandev, Medeiros, Rossi.

- - -

HELLAS VERONA

Sono 25 i calciatori convocati per la trasferta di San Siro contro l'Inter. Torna in lista Alessio Cerci.

PORTIERI: Coppola, Nicolas, Silvestri.

DIFENSORI: Bianchetti, Boldor, Caracciolo, Felicioli, Ferrari, Souprayen, Vukovic.

CENTROCAMPISTI: Buchel, Calvano, Fossati, Laner, Romulo, Valoti, Zuculini, Aarons, Cerci, Bearzotti, Fares.

ATTACCANTI: Lee, Matos, Petkovic, Verde.

- - -

INTER

15,23 - Luciano Spalletti ha convocato 21 giocatori per Inter-Verona, gara in programma domani pomeriggio a San Siro. Ecco l'elenco completo, nel quale figura nuovamente il nome di Andrea Pinamonti:

PORTIERI: Handanovic, Padelli, Berni.

DIFENSORI: Lisandro, Cancelo, Santon, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar.

CENTROCAMPISTI: Gagliardini, Rafinha, Vecino, Borja Valero, Brozovic.

ATTACCANTI: Icardi, Karamoh, Eder, Perisic, Candreva, Pinamonti.

- - -

JUVENTUS

12,24 - Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Massimiliano Allegri ha parlato della situazione infortunati: "Intanto non sono banali le news che Allegri riporta sugli infortunati: «Chiellini è ok e gioca, domani torna Cuadrado e parte dalla panchina. Alex Sandro ha un lieve affaticamento, e la settimana prossima si riaggrega anche Bernardeschi. Insomma, fra pochi giorni affronteremo il rush finale a ranghi completi".

- - -

LAZIO

14,14 - Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Simone Inzaghi fa il punto sugli assenti: "Wallace, Lukaku e Radu non faranno parte della sfida di domani: oggi valuterò anche Lulic che non sta benissimo. Il resto della rosa sarà a disposizione per il match con il Benevento. Felipe Anderson è uno di quei calciatori che è rimasto a Formello durante la sosta: si è allenato molto bene in un momento fisico molto positivo per lui".

- - -

MILAN

I convocati di Rino Gattuso per la sfida contro la Juventus. Nei rossoneri tornano Romagnoli, Calabria e Kalinic; ancora assente Abate. Ecco la lista completa:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

- - -

NAPOLI

13,26 - Diramata la lista dei convocati di Maurizio Sarri per la partita contro il Sassuolo:

PORTIERI: Reina, Rafael, Sepe

DIFENSORI: Albiol, Tonelli, Chiriches, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly, Milic, Maggio

CENTROCAMPISTI: Diawara, Jorginho, Allan, Zielinski, Hamsik, Rog

ATTACCANTI: Machach, Callejon, Insigne, Ounas, Milik, Mertens.

- - -

ROMA

L'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Bologna valida per la 30esima giornata di Serie A. Out sia Lorenzo Pellegrini che Cengiz Under,

PORTIERI: Alisson, Lobont, Skorupski.

DIFENSORI: Luca Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Capradossi, Fazio, Florenzi, Bruno Peres, Jonathan Silva, Manolas

CENTROCAMPISTI: Nainggolan, Strootman, De Rossi, Gonalons, Gerson.

ATTACCANTI: Perotti, Dzeko, Schick, Defrel, El Shaarawy.

- - -

SAMPDORIA

14,51 - Il tecnico Marco Giampaolo in conferenza stampa: "Affronteremo queste gare una alla volta. Dobbiamo dare delle risposte, abbiamo l’obbligo di darle. In settimana quelli che ho potuto allenare li ho visti bene. Si perde un po’ il fuoco della situazione con tanti calciatori in giro: non si riescono a percepire bene le loro condizioni perché alcuni giocano, altri no e via dicendo. Però domani giocheranno i migliori undici. Il Chievo? Si è complicato un po’ la vita e deve fare punti-salvezza, ma ha dimostrato di sapere fare grandi partite".

- - -

SASSUOLO

13,38 - Beppe Iachini in conferenza stampa: "Penserò al Napoli con un occhio alla prossima partita, i ragazzi sanno che devono farsi trovare pronti tutti, sia che partano dall'inizio, sia che subentrino dopo. A parte Letschert, sono tutti a disposizione, abbiamo lavorato bene, tanto e con qualità in questi giorni. Finita la partita col Napoli staremo in ritiro a Sassuolo e inizieremo subito la preparazione per la trasferta col Chievo, ci teniamo a far bene e a curare il dettaglio".

- - -

SPAL

14,57 - Il tecnico Leonardo Semplici parla in conferenza stampa delle soluzioni per rimpiazzare lo squalificato Kurtic: "Abbiamo qualche alternativa come Everton Luiz, Vitale, Viviani o Schiavon. A prescindere da chi sceglierò sono comunque tranquillo visti gli uomini a disposizione". Su Borriello: "È rientrato a Ferrara ma deve seguire un programma di recupero personalizzato. Poi dalla prossima settimana valuteremo come e quando reintegrarlo gradualmente in gruppo".

- - -

TORINO

16,00 - Il tecnico Walter Mazzarri ha selezionato 20 calciatori per la partita di domani contro il Cagliari (calcio d'inizio ore 15). Non convocato, oltre agli indisponibili Lyanco e Molinaro e allo squalificato Niang, Milinkovic-Savic causa sindrome infleunzale.

PORTIERI: Coppola, Ichazo, Sirigu

DIFENSORI: Ansaldi, Barreca, Bonifazi, Burdisso, De Silvestri, Moretti, N'Koulou

CENTROCAMPISTI: Acquah, Baselli, Obi, Rincon, Valdifiori

ATTACCANTI: Belotti, Berenguer, Edera, Falque, Ljajic

- - -

UDINESE

14,06 - Massimo Oddo ha convocato 19 giocatori per la partita contro l'Atalanta. Spicca la presenza di Manuel Gasparini, classe 2002, già convocato da Delneri lo scorso novembre:

PORTIERI: Bizzarri, Gasparini, Scuffet

DIFENSORI: Adnan, Danilo, Nuytinck, Samir, Stryger Larsen, Pezzella, Widmer, Zampano

CENTROCAMPISTI: Balic, De Paul, Ingelsson, Jankto, Ndreu, Pontisso

ATTACCANTI: Maxi Lopez, Perica

17,15 - Udinese Calcio informa che i suoi tesserati Emil Hallfredsson e Gabriele Angella non prenderanno parte alla trasferta di Bergamo a causa di problemi fisici che ne impediscono l'impiego in campo da parte di Mister Massimo Oddo. Per l'islandese si evidenzia il riacutizzarsi di una tendinite al ginocchio destro. In via precauzionale si è deciso di sospendere la sua seduta di allenamento di questa mattina. Si attende invece la refertazione degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto Angella per valutare l'infortunio al polpaccio sinistro.

Entrambi sono già al lavoro con lo staff dell'Udinese Calcio e le rispettive condizioni e percorsi di recupero verranno valutate giorno per giorno.