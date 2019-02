Serie A, live dai campi - Solo palestra per Immobile. Napoli, Hamsik c'è

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

BOLOGNA

CAGLIARI

I rossoblù sono subito tornati in campo dopo la gara di ieri contro l’Atalanta, per cominciare la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, domenica sera al “Meazza” contro il Milan. Gli elementi maggiormente impiegati nella partita contro i bergamaschi hanno svolto una seduta defaticante. Gli altri sono stati impegnati in un lavoro di reattività, sprint e una serie di partitelle a campo ridotto. Assente Nicolò Barella, a Coverciano per lo stage azzurro. Alberto Cerri, Filip Bradaric e Fabrizio Cacciatore hanno svolto un lavoro personalizzato. Terapie per Cyril Théréau, per via di un risentimento al flessore della coscia destra. A riposo Valter Birsa, infortunatosi nella gara di ieri. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.

CHIEVOVERONA

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

JUVENTUS

LAZIO

Seduta mattutina per la Lazio che, alle ore 11, si è ritrovata sul campo Mirko Fersini per il primo allenamento dopo la gara di campionato contro il Frosinone. Lavoro di scarico per i calciatori utilizzati ieri da mister Simone Inzaghi, mentre il resto della rosa ha svolto un allenamento completo. Prima parte di seduta caratterizzata da messa in moto con la rosa al completo. I calciatori impiegati ieri dal primo minuto hanno poi effettuato una serie di blocchi atletici con il prof. Ripert mentre gli altri calciatori si sono dedicati a torelli, possesso palla con l’ausilio delle sponde e seguente partitella in famiglia. Lavoro a parte per Luiz Felipe e Correa, esercizi in palestra per Immobile. Domani è in programma la seduta di rifinitura.

MILAN

NAPOLI

Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina al Franchi in programma sabato alle ore 18 per l'anticipo della 23esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto attivazione a secco. Di seguito lavoro tecnico tattico. Chiusura con mini torneo di calcetto con quattro squadre da 5, vinto dalla formazione composta da: Karnezis, Luperto, Diawara, Hamsik e Verdi.

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

16.03 - Ripresa degli allenamenti al Filadelfia per il Torino FC: la squadra di Walter Mazzarri - divisa in due gruppi - ha svolto una seduta pomeridiana comprendente una parte atletica e una tecnico-tattica in vista dell'impegno di domenica prossima contro l'Udinese. Ancora lavoro differenziato per Djidji, solo terapie per Parigini.

UDINESE