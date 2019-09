Serie A, live dai campi - SPAL, Sala ancora a parte quest'oggi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le prime due giornate, le squadre della Serie A guardano già alla terza partita di campionato, lavorando però senza i tanti nazionali che hanno lasciato l'Italia per rispondere alla chiamata del proprio paese. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Genoa-Atalanta (domenica ore 12.30)

Squalificati:

BOLOGNA

Brutte novità per il Bologna, che rischia di dover rinunciare a Danilo per circa 3 settimane. Di seguito la nota del club rossoblù al riguardo: "Gli esami cui è stato sottoposto Danilo Larangeira hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Il giocatore prosegue le terapie: i tempi di recupero sono di circa 3 settimane".

Rossoblu nuovamente al lavoro con il primo degli allenamenti della settimana che porta alla ripresa del campionato, domenica a Brescia.

Questo pomeriggio la suadra è scesa in campo, ancora senza i Nazionali: allenamento atletico, esercitazioni tecniche, partitella a tema divisi in tre gruppi e poi a metà campo. Seduta in palestra per Danilo.

Brescia-Bologna (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

BRESCIA

Milan-Brescia (sabato ore 18)

Squalificati: Balotelli (2)

CAGLIARI

Parma-Cagliari (domenica ore 15.00)

Squalificati:

FIORENTINA

Fiorentina-Juventus (sabato ore 15.00)

Squalificati: -

GENOA

Questi i giocatori che saliranno sulla Freccia Rossoblù: 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 24 Bianchi, 28 Agudelo, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 36 Zennaro, 40 Raggio, 48 Piccardo, 61 Moro, 70 Kallon, 72 Da Cunha, 73 Masini, 91 Saponara, 93 Jandrei, 98 Gasco.

Genoa-Atalanta (domenica ore 12.30)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Dopo il ritrovo di inizio stagione che ha anticipato la partenza per il ritiro, è arrivato il momento anche per i nuovi arrivati di sottoporsi ai test fisici di Isokinetic Verona. Il partner gialloblù, da 10 anni consecutivi al fianco del nostro Club, nella mattinata di oggi ha accolto - nella sede di Arbizzano - Gennaro Tutino, Matteo Pessina, Valerio Verre, Mariusz Stepinski e Wesley. I cinque calciatori sono stati seguiti in una serie di test funzionali sia dallo staff di Isokinetic, ovvero i medici dello sport Emanuele Brotto e Michael Coli, che dallo staff tecnico e medico dell'Hellas Verona (il preparatore atletico Paolo Barbero e il fisioterapista Umberto Improta).

Hellas Verona-Milan (domenica ore 20.45)

Squalificati:

INTER

Inter-Udinese (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

JUVENTUS

Fiorentina-Juventus (sabato ore 15.00)

Squalificati: -

LAZIO

I giocatori biancocelesti hanno inizialmente lavorato sul campetto adiacente quello Centrale per un riscaldamento diviso tra lavori sui tappetini, con gli elastici e mediante ostacoli. Successivamente, la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi si è dedicata ad un lavoro tecnico sul doppio campo solitamente preposto al Settore Giovanile. La seduta è terminata con un blocco atletico agli ordini del prof. Ripert. Ritorno in gruppo nella prima parte dell’allenamento per Acerbi ed Immobile, reduci dagli impegni con la Nazionale italiana.

SPAL-Lazio (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

LECCE

Torino-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: - Diego Farias

MILAN

Hellas Verona-Milan (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

NAPOLI

La squadra, dopo una prima fase di prevenzione, ha lavorato sul campo 3. In avvio esercizi atletici seguiti da posizionamenti tattici. Successivamente partitina a campo ridotto con l'utilizzo delle sponde. Meret, Fabian Ruiz e Manolas sono rientrati dagli impegni con le rispettiva Nazionali ed hanno svolto seduta completa col gruppo. Differenziato sul campo 2 per Insigne. Milik e Tonelli. Domani altra seduta mattutina.

Napoli-Sampdoria (sabato ore 18.00)

Squalificati: -

PARMA

Parma-Cagliari (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

ROMA

Si continua a lavorare al Centro Tecnico Fulvio Bernardini, in vista della gara contro il Sassuolo. Primo allenamento, (defaticante insieme a Florenzi, Pellegrini e Dzeko), per il nuovo acquisto Mkhitaryan. La squadra ha iniziato la seduta in palestra per poi scendere sul campo. È tornato ad allenarsi col gruppo, partecipando al lavoro sulla rapidità e il focus tecnico (conduzione e trasmissione del pallone) -tattico (attacco vs difesa 4vs2), Leonardo Spinazzola (vocegiallorossa.it).

Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Napoli-Sampdoria (sabato ore 18.00)

Squalificati: Vieira.

SASSUOLO

Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00)

Squalificati:

SPAL

I biancazzurri di Leonardo Semplici sono tornati oggi al lavoro, prendendo parte alla prima e unica seduta settimanale a porte aperte. Attività regolare per tutto il gruppo, compreso il rientrante Floccari (che non aveva partecipato alla partitella di sabato scorso con la Primavera) e i nazionali polacchi Cionek e Reca, mentre a parte si è allenato Sala, che ha svolto un programma differenziato dal resto dei compagni. Assenti giustificati infine Kurtic, che ha potuto godere di un giorno di riposo dopo le fatiche con la Slovenia, insieme a Berisha e Jankovic, che invece giocheranno stasera rispettivamente con le maglie di Albania e Montenegro.

Bologna-SPAL (venerdì ore 20.45)

Squalificati: -

TORINO

Torino-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: -

UDINESE