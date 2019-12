Serie A, live dai campi - Stasera Napoli e Inter in campo. I convocati Juve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ATALANTA

Bologna-Atalanta (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati:

BOLOGNA

Allenamento pomeridiano per i rossoblù che in vista della sfida all'Atalanta di domenica: hanno effettuato una seduta di lavoro in campo con esercitazioni-tecnico tattiche. Differenziato per Roberto Soriano, terapie per Mitchell Dijks e per Ladislav Krejci.

Bologna-Atalanta (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati:

BRESCIA

Brescia-Lecce (sabato 14 dicembre 15:00)

Squalificati: Cistana

CAGLIARI

Cagliari-Lazio (lunedì 16 dicembre 20:45)

Squalificati: Rog

FIORENTINA

Fiorentina-Inter (domenica 15 dicembre 20:45)

Squalificati:

GENOA

Dopo la fase di messa in moto a cura dei preparatori, i giocatori hanno lavorato a pieno regime dopo la riunione in sala video. Nel giorno della notifica delle squalifiche a Pandev (due giornate più una multa salata) e Agudelo (un turno), si sono rivisti in gruppo Pinamonti e Saponara. Tra addestramenti tecnici tra birilli e porticine, con il gruppo suddiviso in due tronconi e la partitella collettiva a campo allargato, la sessione si è conclusa senza contrattempi.

Genoa-Sampdoria (sabato 14 dicembre 20:45)

Squalificati: Pandev (2), Agudelo.

HELLAS VERONA

Allo Sporting Center ‘Paradiso’ è iniziata nella tarda mattinata odierna la preparazione dei gialloblù al match di domenica, 15 dicembre, al Bentegodi (ore 12.30), contro il Torino, nell'ultima partita ufficiale del 2019. Dopo il consueto riscaldamento, la squadra si è cimentata in una serie di esercitazioni tecniche sui possessi-palla. A seguire, partitelle a tema e mini-partita conclusiva a campo intero.

Hellas Verona-Torino (domenica 15 dicembre 12:30)

Squalificati: Dawidowicz

INTER

Stasera in campo nella sfida al Barcellona, ultima gara degli ottavi di Champions.

Fiorentina-Inter (domenica 15 dicembre 20:45)

Squalificati:

JUVENTUS

Fuori Ramsey, Douglas Costa, Rodrigo Bentancur e anche Matthijs de Ligt: queste le assenze tra i convocati di Maurizio Sarri per la sfida di Leverkusen, con il tecnico costretto a rimpolpare la rosa attingendo alla squadra Under 23, chiamando Muratore e Portanova. Di seguito i convocati del tecnico per l'ultima gara del girone di Champions:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Gozzi.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Rabiot, Muratore, Portanova.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.

Juventus-Udinese (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati: Cuadrado e Pjanic

LAZIO

In apertura riscaldamento atletico per i biancocelesti che, successivamente, hanno svolto delle esercitazioni sul possesso palla a squadra. La seduta si è infine conclusa con una partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è prevista la rifinitura in vista di Rennes-Lazio.

Cagliari-Lazio (lunedì 16 dicembre 20:45)

Squalificati:

LECCE

Brescia-Lecce (sabato 14 dicembre 15:00)

Squalificati: Lucioni e Petriccione

MILAN

Milan-Sassuolo (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati:

NAPOLI

Stasera in campo nella sfida al Genk, ultima gara degli ottavi di Champions.

Napoli-Parma (sabato 14 dicembre 18:00)

Squalificati: Maksimovic (2)

PARMA

Napoli-Parma (sabato 14 dicembre 18:00)

Squalificati:

ROMA

Roma-SPAL (domenica 15 dicembre 18:00)

Squalificati: Mancini

SAMPDORIA

La Sampdoria ha ripreso in mattinata la preparazione al “Mugnaini” di Bogliasco. Allenamento suddiviso in tre fasi: nella prima i blucerchiati meno impegnati nelle ultime gare hanno lavorato in palestra e gli altri hanno svolto un riscaldamento atletico; nella seconda, in campo, tutti i disponibili hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate allo sviluppo del possesso palla; nella terza e ultima parte, infine, individuali rigenerativi per i calciatori con il maggior minutaggio e partitelle a tema per tutti gli altri. Sul fronte dei singoli riposo precauzionale a causa di un leggero stato febbrile per Gastón Ramírez; percorsi individuali per Édgar Barreto e Andrea Bertolacci; programma atletico anche sul campo per Federico Bonazzoli; potenziamento in palestra e primo test tecnico-atletico in campo per Fabio Depaoli. Bartosz Bereszynski sta completando a Poznań la prima fase del recupero post-infortunio. Domani, mercoledì, è in un programma una nuova sessione mattutina.

Genoa-Sampdoria (sabato 14 dicembre 20:45)

Squalificati:

SASSUOLO

Milan-Sassuolo (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati:

SPAL

Roma-SPAL (domenica 15 dicembre 18:00)

Squalificati: Kurtic

TORINO

Hellas Verona-Torino (domenica 15 dicembre 12:30)

Squalificati:

UDINESE