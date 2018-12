Serie A, live dai campi - Stop per Hamsik. Pellegrini in gruppo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di lavoro per le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

15.07 - Ripresa degli allenamenti questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Archiviato il pareggio per 2-2 con la capolista Juventus, mister Gian Piero Gasperini ha cominciato così la preparazione alla prossima sfida che vedrà i nerazzurri affrontare il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia sabato alle ore 15 in quello che sarà l'ultimo impegno del 2018 e del girone d'andata. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base all'impiego nella gara con la Juventus. Lavoro a parte per De Roon e Varnier.

BOLOGNA

15.08 - La squadra è tornata al lavoro stamattina a due giorni dalla partita del San Paolo. Per i titolari di ieri sera scarico fra campo e palestra, partitella a metà campo per tutti gli altri. Diego Falcinelli ha svolto una seduta differenziata, terapie e allenamento differenziato per Blerim Dzemaili

CAGLIARI

14.17 - I rossoblù sono tornati ad allenarsi questa mattina ad Asseminello, in previsione della sfida di sabato pomeriggio alla “Dacia Arena” contro l’Udinese. Dopo il riscaldamento a secco, la squadra è stata impegnata in esercitazioni tecniche con circuiti di agilità e partitelle a pressione su campo ridotto. Personalizzato per Ragnar Klavan e Charalampos Lykogiannis, terapie per Joao Pedro.

CHIEVO VERONA

14.17 - Mattinata tra campo e palestra per i gialloblù di mister Mimmo Di Carlo, che sabato affronteranno il Frosinone allo stadio Bentegodi alle 15.00. Chi è sceso in campo ieri ha svolto un lavoro defaticante, mentre il resto della squadra, dopo un riscaldamento fisico, ha effettuato una partita.

EMPOLI

15.05 - Azzurri subito in campo stamani al Castellani; domani pomeriggio nuova seduta in vista della sfida di sabato contro l'Inter al Castellani.

Azzurri subito in campo stamani al Castellani; domani pomeriggio nuova seduta, sabato #EmpoliInter 📸📸📸📸 pic.twitter.com/MCL5FIpf6x — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 27 dicembre 2018

FIORENTINA

15.11 - Allenamento al centro sportivo “Astori” per la Fiorentina, dopo il brutto ko di ieri contro il Parma: lo staff medico viola sta monitorando da vicino le situazioni di Kevin Mirallas (ieri fuori non tanto per un attacco febbrile quanto per un problema intestinale) e di Nikola Milenkovic, uscito anzitempo contro i gialloblù per un trauma contusivo alla coscia: i due giocatori oggi si sono allenati a parte come tutti i calciatori che hanno giocato ieri contro il Parma e domani verrà decisa o meno la loro disponibilità in vista della trasferta di Genova, anche se le sensazioni solo in generale volte all’ottimismo sulla presenza di entrambi (da capire se dal primo minuto o meno).

FROSINONE

GENOA

14.18 - Ripresa immediata per il Grifone a Villa Rostan dove stamane i giocatori sono arrivati alla spicciolata per la colazione collettiva prima di smarcare il programma di giornata. Il tecnico Cesare Prandelli, ex di lusso della partita con la Viola come era stato per quella con l’Atalanta, ha riunito la squadra per voltare pagina dopo la disamina effettuata a botta calda di ritorno dalla trasferta di Cagliari. “Dobbiamo lavorare per migliorare la concentrazione in ogni fase della partita, guardiamo avanti con positività. Sono soddisfatto dei segnali che il gruppo stia dando a livello di disponibilità” ha rimarcato l’allenatore di Orzinuovi, pronto venerdì a esaminare in conferenza a Pegli i temi legati alla sfida con la Fiorentina che bussa già alle porte.

INTER

JUVENTUS

14.20 - La Juve è scesa in campo alla Continassa e si è allenata in vista della gara contro la Sampdoria di sabato. Chi ha giocato ieri ha svolto un lavoro defaticante. Normale seduta per gli altri.

LAZIO

14.16 - Oggi la Lazio è scesa in campo alle ore 11 per iniziare a preparare il confronto con il Torino. Riscaldamento con la rosa al completo per i biancocelesti, che si sono dedicati ad alcune esercitazioni prima aerobiche e poi a carattere tecnico. Successivamente, gran parte degli elementi scelti da Inzaghi dal primo minuto nella partita di ieri hanno svolto un lavoro defaticante agli ordini del Prof. Ripert mentre il resto dei calciatori, divisi in due gruppi, si è cimentato in torelli a campo ridotto. Esercitazioni a carattere offensivo ed una partitella in famiglia vinta dai verdi hanno caratterizzato la parte conclusiva della seduta. Domani è in programma l’allenamento di rifinitura.

MILAN

NAPOLI

14.15 - Dopo la gara di San Siro, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna per l'ultima giornata di andata di Serie A, in programma sabato al San Paolo alle ore 18. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'Inizio contro l'Inter, hanno svolto seduta di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno svolto riscaldamento a secco e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina 5 contro 5. Hamsik, uscito ieri per infortunio durante la gara di San Siro, ha fatto terapie. Marek ha subìto una distrazione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.

PARMA

ROMA

15.15 - Dopo la buona vittoria di ieri sera contro il Sassuolo per 3-1, la Roma torna in campo per preparare l'ultima gara dell'anno e del girone di andata in programma sabato alle ore 15:00 al Tardini di Parma. La squadra ha iniziato l'allenamento in palestra, per poi spostarsi in campo, dove ha svolto una seduta tattica dopo il consueto riscaldamento e una partitella finale. Individuale in palestra per De Rossi, Santon e Schick, in campo per Coric, recuperabile per Parma. Infine, individuale programmato per Edin Dzeko, mentre è tornato ad allenarsi con il gruppo Lorenzo Pellegrini. Come riporta Roma Tv, quest'ultimo ha realizzato una tripletta nella partitella a campo ridotto, mostrandosi già in discreta forma.

SAMPDORIA

14.19 - Due gruppi di lavoro al “Gloriano Mugnaini ” di Bogliasco per la Sampdoria, che si prepara in ottica Juventus. Seduta rigenerativa per i calciatori maggiormente impegnati nella gara di ieri contro il ChievoVerona, allenamento completo sul campo per tutti gli altri disponibili. Fanno eccezione Edgar Barreto e Bartosz Bereszynski, che hanno svolto delle sedute individuali di recupero agonistico. Riposo per Rafael Cabral, alle prese con uno stato influenzale.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

14.18 - Ripresa della preparazione al Filadelfia con doppio programma di lavoro: sessione di scarico per i calciatori reduci dalla vittoria di ieri sera contro l’Empoli, seduta tecnico-tattica per tutti gli altri elementi a disposizione dell’allenatore Mazzarri. Training differenziato per Djidji e Sirigu. Il Torino svolgerà domani mattina l’allenamento di rifinitura cui seguiranno il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita di Roma.

UDINESE

15.28 - Nemmeno il tempo di disfare le valigie della trasferta di Ferrara che la squadra si ritrova nuovamente con l'obiettivo di preparare al meglio il match contro il Cagliari, in programma sabato alla Dacia Arena. Mattinata soleggiata al Centro Sportivo Bruseschi dedicata al riposo attivo per chi ieri ha giocato 90 minuti. Tutti gli altri hanno svolto una prima fase di lavoro dedicata all'attivazione in palestra per poi passare ad una seconda di riscaldamento tecnico. Nella parte centrale dell'allenamento si sono approfonditi una serie di possibili sviluppi offensivi, poi declinati in partite a pressione. Ampio spazio nell'ultima parte della sessione al lavoro individualizzato per gli attaccanti.