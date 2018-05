Serie A, live dai campi - Strootman recuperato. Higuain verso l'esclusione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ATALANTA

Proseguono gli allenamenti di Gomez e compagni in vista della gara contro il Milan, in programma allo stadio di Bergamo domenica alle 18. Questo pomeriggio mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta al centro Bortolotti di Zingonia: esercizi in palestra, tattica e partitella su campo ridotto.

IN OTTICA MILAN - Melegoni, Petagna, Rizzo e Spinazzola hanno seguito i rispettivi programmi personalizzati.

BENEVENTO

I frequenti temporali pomeridiani degli ultimi giorni hanno spinto mister De Zerbi a programmare gli allenamenti in mattinata. Sul rettangolo verde di via Ariella, Sandro e compagni hanno dapprima lavorato in palestra agli ordini dei preparatori Teresa e Marcattili, successivamente si sono spostati sul campo svolgendo esercitazioni tattiche e partitine a tema.

IN OTTICA GENOA - Si sono aggregati al gruppo i difensori centrali Djimsiti e Tosca mentre Costa, D’Alessandro e Lombardi sono stati impegnati ancora con il differenziato.

BOLOGNA

Continua la preparazione della squadra a Bologna-Chievo di domenica: nell’allenamento di questa mattina, concluso con una partitella, Godfred Donsah ha lavorato in parte con il gruppo e in parte in seduta differenziata.

IN OTTICA CHIEVO - Donsah in parte in gruppo. Differenziato per Giancarlo Gonzalez, Erick Pulgar e Riccardo Orsolini.

CAGLIARI

IN OTTICA FIORENTINA

CHIEVO VERONA

Seduta pomeridiana per i gialloblù a Veronello che si sono divisi tra lavori atletici ed esercitazioni tecniche. Questo il programma completo:

Lavori di forza in palestra

Lavori di rapidità in campo

Torelli

Sfide 1Vs1 e 2Vs2

Torneo finale a tre squadre

IN OTTICA BOLOGNA - Due squalificati per i clivensi: Radovanovic e Bani non giocheranno nella sfida del Dall'Ara.

CROTONE

Sono ripresi gli allenamenti in casa Crotone in vista della gara contro la Lazio, in programma domenica allo Scida e valevole per la penultima giornata della Serie A. Gli squali si sono ritrovati questa mattina al centro sportivo “Antico Borgo” per la consueta colazione di gruppo e successivamente, dopo l’appuntamento in sala video, sono scesi in campo agli ordini di mister Zenga per la prima seduta della settimana. I rossoblù sono stati impegnati, dopo la classica attivazione, su possessi palla e lavoro tattico. A chiudere la sessione, una partitella a campo ridotto di 15 minuti. Presente alla seduta il presidente Gianni Vrenna, come sempre vicino alla squadra.

IN OTTICA LAZIO - Out gli infortunati Benali e Budimir.

FIORENTINA

Allenamento per la Fiorentina al Centro Sportivo, sotto gli occhi dell'ex Malusci. Seduta dedicata al lavoro in palestra, poi proseguito sul campo con esercizi sul possesso palla e conclusioni a rete.

IN OTTICA CAGLIARI

GENOA

Seconda giornata di allenamenti per la squadra, in vista dell’ultima trasferta di sabato a Benevento. Dopo la ripresa sui generis ieri per il test con la Genova Ceis Sport, squadra amatoriale dei richiedenti asilo, il gruppo è tornato a serrare i ranghi al proprio interno con una seduta mattutina. Il programma di lavoro è stato incentrato su torelli, possesso palla, partitelle a settore e quindi a tutto campo. Cielo coperto e qualche scroscio di pioggia hanno accompagnato le evoluzioni, seguite in prima battuta da mister Ballardini e dal vice Regno.

IN OTTICA BENEVENTO - Per la partita allo stadio Vigorito non saranno disponibili gli squalificati Pandev e Zukanovic (convocato con la Bosnia Erzegovina per i prossimi match contro Montenegro e Corea). Hanno proseguito l’iter riabilitativo Laxalt e Pereira sotto il controllo dei componenti il reparto medico, mentre Rigoni ha sostenuto una sessione differenziata.

HELLAS VERONA

Proseguono gli allenamenti per i gialloblù allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in vista della gara di domenica contro l'Udinese. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha iniziato la seduta con il riscaldamento, passando successivamente ad una fase dedicata alla forza funzionale. Successivamente, spazio ad una serie di esercitazioni tattiche, prima di concludere la seduta con una partitella.

IN OTTICA UDINESE - Mattia Valoti ha proseguito con le terapie.

INTER

IN OTTICA SASSUOLO

JUVENTUS

Secondo quanto riferisce Sky Sport, si va verso un colpo di scena inaspettato per quanto riguarda la formazione che avrebbe scelto Massimiliano Allegri per affrontare il Milan questa sera nel corso della finale di TIM Cup. Gonzalo Higuain, infatti, potrebbe accomodarsi in panchina, per lasciare posto a Mario Mandzukic, che agirebbe come punta centrale sorretto alle spalle da Dybala e Douglas Costa.

IN OTTICA ROMA -

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, al termine del giorno di riposo concesso da mister Simone Inzaghi, è tornata ad allenarsi al Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Riscaldamento atletico in apertura per i biancocelesti che, successivamente, hanno svolto delle esercitazioni tecniche incentrate sul possesso palla. La seduta di quest’oggi si è conclusa con una partitella a campo ridotto.

IN OTTICA CROTONE

MILAN

IN OTTICA ATALANTA

NAPOLI

Doppia seduta di allenamento per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria a Marassi per la 37esima giornata di Serie A di domenica alle ore 20,45. Al mattino la squadra ha svolto attivazione a secco e circuito di forza. Di seguito, sul campo 2, il gruppo dei difensori ha svolto lavoro tecnico tattico specifico. Nel pomeriggio la squadra ha svolto attivazione con la palla: passaggi con le mani e gol di testa. Di seguito partitina a campo ridotto. Poi, sul campo 2, è rimasto il gruppo formato da centrocampisti e attaccanti che è stato impegnato in un lavoro tecnico tattico specifico.

IN OTTICA SAMPDORIA

ROMA

Torna ad allenarsi la Roma dopo i giorni di riposo concessi dal mister Di Francesco. Nell'allenamento in programma oggi la squadra ha svolto, dopo la consueta attivazione muscolare, una partitella con la Primavera di Alberto De Rossi. (fonte: vocegiallorossa)

IN OTTICA JUVENTUS - Allenamento individuale di recupero per Fazio, Kolarov, De Rossi e Nainggolan. Individuale, causa infortunio, per Manolas, Perotti, Defrel e Karsdorp. Recuperato Strootman, che ha giocato contro la Primavera in partitina. Perotti ha invece lavorato a parte, il suo problema muscolare è più complicato da risolvere ma potrebbe essere convocato per la sfida contro la Juventus. Rick Karsdorp tornerà in gruppo lunedì.

SAMPDORIA

Prosegue al centro sportivo “Mugnaini” la preparazione della Sampdoria al penultimo impegno della stagione, quello di domenica sera con il Napoli. Sotto il cielo grigio di Bogliasco Marco Giampaolo e staff hanno pensato ad un lungo allenamento mattutino a base di forza in palestra e di trasformazione sul campo 2 con esercitazioni e partitelle tattiche.

IN OTTICA NAPOLI - Una seduta alla quale hanno preso parte Ricky Alvarez, Gianluca Caprari e i Primavera Ibourahima Balde, Titas Krapikas e Ognjen Stijepovic. Esentati Nicola Murru e Duván Zapata (che hanno svolto lavori individuali di recupero agonistico) e Fabio Quagliarella (alle prese con fisioterapia). Domani, giovedì, è stata fissata un’altra sessione mattutina.

SASSUOLO

Doppia seduta quest'oggi allo Stadio Ricci per il Sassuolo Calcio: per i neroverdi al mattino riscaldamento, lavoro di forza in palestra e trasformazione sul campo, nella seconda sessione messa in azione con la palla, esercitazioni tecnico tattiche, lavoro specifico per reparto e partitella finale.

IN OTTICA INTER - Hanno lavorato a parte Cristian Dell'Orco, Edoardo Goldaniga e Rogerio.

SPAL

Nella giornata odierna è in programma una doppia seduta di allenamento a porte chiuse.

IN OTTICA TORINO

TORINO

IN OTTICA SPAL

UDINESE

Stamani seduta in palestra per la squadra bianconera. Nel pomeriggio allenamento a porte chiuse al Bruseschi.