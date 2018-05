Serie A, live dai campi - Strootman recuperato. Terapie per Quagliarella

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ATALANTA

IN OTTICA MILAN

BENEVENTO

IN OTTICA GENOA

BOLOGNA

Continua la preparazione della squadra a Bologna-Chievo di domenica: nell’allenamento di questa mattina, concluso con una partitella, Godfred Donsah ha lavorato in parte con il gruppo e in parte in seduta differenziata.

IN OTTICA CHIEVO - Donsah in parte in gruppo. Differenziato per Giancarlo Gonzalez, Erick Pulgar e Riccardo Orsolini.

CAGLIARI

IN OTTICA FIORENTINA

CHIEVO VERONA

IN OTTICA BOLOGNA

CROTONE

IN OTTICA LAZIO -

FIORENTINA

IN OTTICA CAGLIARI

GENOA

IN OTTICA BENEVENTO

HELLAS VERONA

IN OTTICA UDINESE

INTER

IN OTTICA SASSUOLO

JUVENTUS

IN OTTICA ROMA -

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, al termine del giorno di riposo concesso da mister Simone Inzaghi, è tornata ad allenarsi al Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00. Riscaldamento atletico in apertura per i biancocelesti che, successivamente, hanno svolto delle esercitazioni tecniche incentrate sul possesso palla. La seduta di quest’oggi si è conclusa con una partitella a campo ridotto.

IN OTTICA CROTONE

MILAN

IN OTTICA ATALANTA

NAPOLI

Doppia seduta di allenamento per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria a Marassi per la 37esima giornata di Serie A di domenica alle ore 20,45. Al mattino la squadra ha svolto attivazione a secco e circuito di forza. Di seguito, sul campo 2, il gruppo dei difensori ha svolto lavoro tecnico tattico specifico. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.

IN OTTICA SAMPDORIA

ROMA

Torna ad allenarsi la Roma dopo i giorni di riposo concessi dal mister Di Francesco. Nell'allenamento in programma oggi la squadra ha svolto, dopo la consueta attivazione muscolare, una partitella con la Primavera di Alberto De Rossi. (fonte: vocegiallorossa)

IN OTTICA JUVENTUS - Allenamento individuale di recupero per Fazio, Kolarov, De Rossi e Nainggolan. Individuale, causa infortunio, per Manolas, Perotti, Defrel e Karsdorp. Recuperato Strootman, che ha giocato contro la Primavera in partitina. Perotti ha invece lavorato a parte, il suo problema muscolare è più complicato da risolvere ma potrebbe essere convocato per la sfida contro la Juventus. Rick Karsdorp tornerà in gruppo lunedì.

SAMPDORIA

Prosegue al centro sportivo “Mugnaini” la preparazione della Sampdoria al penultimo impegno della stagione, quello di domenica sera con il Napoli. Sotto il cielo grigio di Bogliasco Marco Giampaolo e staff hanno pensato ad un lungo allenamento mattutino a base di forza in palestra e di trasformazione sul campo 2 con esercitazioni e partitelle tattiche.

IN OTTICA NAPOLI - Una seduta alla quale hanno preso parte Ricky Alvarez, Gianluca Caprari e i Primavera Ibourahima Balde, Titas Krapikas e Ognjen Stijepovic. Esentati Nicola Murru e Duván Zapata (che hanno svolto lavori individuali di recupero agonistico) e Fabio Quagliarella (alle prese con fisioterapia). Domani, giovedì, è stata fissata un’altra sessione mattutina.

SASSUOLO

IN OTTICA INTER

SPAL

Nella giornata odierna è in programma una doppia seduta di allenamento a porte chiuse.

IN OTTICA TORINO

TORINO

IN OTTICA SPAL

UDINESE