Serie A, live dai campi - Sturaro ko. Roma. personalizzato per Manolas

ATALANTA

BOLOGNA

CAGLIARI

Il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini dove i rossoblù preparano la sfida di sabato sera contro la Roma allo stadio Olimpico.

Prima parte dell’allenamento dedicata all’attivazione e a lavori di agilità. Poi spazio alla tattica: il gruppo ha svolto esercizi specifici sugli sviluppi difensivi di squadra. La seduta si è conclusa con una partita sui 70 metri. Fabrizio Cacciatore si è allenato regolarmente con la squadra; Lucas Castro ha lavorato parzialmente in gruppo. Lavoro personalizzato per Ragnar Klavan. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.

CHIEVOVERONA

EMPOLI

FIORENTINA

Alla vigilia della gara contro l'Atalanta valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha diramato la lista dei convocati:

Portieri: Brancolini, Ghidotti, Lafont.

Difensori: Biraghi, Ceccherini, Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella.

Centrocampisti: Benassi, Dabo, Edimilson, Graiciar, Beloko, Norgaard, Gerson, Veretout.

Attaccanti: Chiesa, Mirallas, Muriel, Simeone, Vlahovic.

FROSINONE

GENOA

Tegola Sturaro per il Genoa. Il centrocampista, che si era infortunato durante la gara con il Torino, si è sottoposto ad esami medici che hanno evidenziato una distorsione capsulolegamentosa di ginocchio e caviglia destra. Le condizioni del giocatore verranno rivalutate con ulteriori accertamenti medici lunedì prossimo. Sturaro salterà sicuramente la sfida con la SPAL. Lo riporta Telenord.

INTER

Seconda seduta settimanale per la squadra in vista di Inter-Juventus, in programma sabato alle 20.30 al 'Meazza'. Prima il riscaldamento in palestra, poi il gruppo si è trasferito in campo: dopo gli esercizi di tecnica e possesso palla, focus tattico prima della partitella finale a campo intero.

JUVENTUS

LAZIO

Nella Lazio che questa sera sfiderà il Milan nel ritorno della semmifinale di Coppa Italia, ci saranno ben sei cambi rispetto al match contro il Chievo. In attacco Correa favorito su Caicedo per una maglia da titolare al fianco di Immobile, in mezzo al campo occasione per Milinkovic-Savic e Luis Alberto, entrambi squalificati per la sfida di campionato. Sulla corsia destra Romulo, su quella opposta Lulic.

LAZIO (3-5-2) : Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Allenatore: Inzaghi.

MILAN

Ultime di formazione per il Milan in vista della sfida di questa sera con la Lazio, ritorno della semifinale di Coppa Italia. Gennaro Gattuso sta seriamente la difesa a tre per il match di questa sera. Ci sarà Caldara, che partirà dall'inizio. Recuperato anche Paquetà, che però dovrebbe iniziare il match dalla panchina. In attacco Suso e Castillejo a supporto di Piatek.

MILAN (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo.

Allenatore: Gattuso.

NAPOLI

PARMA

ROMA

Altro allenamento mattutino per gli uomini di Ranieri, al lavoro a Trigoria per preparare al meglio la sfida casalinga di sabato pomeriggio contro il Cagliari. I giallorossi sono scesi in campo al Fulvio Bernardini verso le ore 11:00. Dopo il riscaldamento, sono passati ad un lavoro atletico, per poi concentrarsi sull'aspetto tecnico/tattico. Manolas, De Rossi, Santon e Karsdorp hanno svolto lavoro individuale.

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

Sessione d’allenamento mattutina per il Torino, con un programma equamente suddiviso tra parte atletica e lavoro tecnico-tattico. Per Iago Falque ancora una seduta personalizzata. Belotti e compagni torneranno in campo domani: in calendario un allenamento pomeridiano al Filadelfia in preparazione alla partita di domenica sera contro il Milan.

UDINESE

Nel lavoro di questa mattina è stato proprio questo l'obiettivo imposto dallo staff tecnico ai bianconeri, impegnati in una serie di esercizi ad alta velocità di esecuzione sui campi 2 e 3 del centro sportivo Bruseschi.

Dopo il consueto appuntamento con l'analisi video degli avversari e l'attivazione in palestra il gruppo si è spostato all'aperto, per concentrarsi su movimenti di pressione a tutto campo. E' stata poi la volta di esercitazioni di possesso palla, divisi in 3 squadre, su campo ridotto a 20m x 20m, che hanno contraddistinto l'intera parte centrale dell'allenamento.

A chiudere il lavoro mattutino una serie di staffette con la palla sui 30 metri, con tempi di recupero molto ridotti.

Lo stesso menu, con alcune variazioni, verrà riproposto alla squadra anche domattina, sempre alle 11, con nel mirino la sfida con l'Atalanta del prossimo lunedì.

Il gruppo, purtroppo orfano per oggi di Fofana ed Ekong, ha potuto rivedere a pieno regime tra le sue fila chi ieri ha svolto un lavoro personalizzato. Uno su tutti Bram Nuytinck, il centrale olandese, fondamentale per questo finale di stagione.