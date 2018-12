Serie A, live dai campi - Tattica per la Juve. Roma, Dzeko migliora

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di lavoro per le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

15.18 - Prosegue la preparazione al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della gara contro il Genoa, in programma sabato allo stadio Luigi Ferraris con inizio alle 15. Mister Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento al mattino. Palomino, che ieri aveva lavorato a parte, oggi si è regolarmente allenato con il resto del gruppo. Varnier ha invece proseguito con il programma personalizzato. Assente Ali Adnan che è partito per raggiungere la sua nazionale in preparazione della prossima Coppa d'Asia.

15.29 - Nuovo allenamento mattutino per i rossoblù questa mattina al Centro Sportivo di Asseminello. La squadra ha svolto inizialmente attivazione, seguita da esercitazioni di tecnica a coppie. Quindi, la parte tattica, con sviluppi offensivi e difensivi di squadra. Infine, corsa con conclusioni al volo e seduta individuale di tiri in porta. Si sono allenati con la squadra Artur Ionita e Ragnar Klavan. Lavoro personalizzato per Leonardo Pavoletti e Charalampos Lykogiannis.

15.16 - A due giorni dalla partita contro la Roma la Juventus prosegue la preparazione al JTC e oggi durante l'allenamento sostenuto al mattino i bianconeri si sono concentrati sulla tattica, dedicandosi ai movimenti corali e di reparto da replicare sabato sera contro i giallorossi.

15.12 - Allenamento mattutino per la Lazio, che si è ritrovata sul campo Fersini del Centro Sportivo di Formello. La seduta si è aperta con il consueto riscaldamento atletico, successivamente i biancocelesti sono stati divisi in due gruppi e sui sono dedicati a torelli a campo ridotto. Il lavoro sul campo è stato caratterizzato da un’ampia fase tattica, che ha poi portato alla conclusione dell’allenamento. Domani è in programma la seduta di rifinitura.

15.04 - Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Spal di sabato al San Paolo: la squadra ha svolto attivazione a secco in avvio e di seguito torello, successivamente esercitazioni su calci da fermo. Chiusura con partitina a campo ridotto.

15.17 - Tornano ad allenarsi al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria gli uomini di Di Francesco, a due giorni dalla sfida contro la Juventus a Torino. I giallorossi hanno cominciato la loro seduta verso le 11 in sala video, trasferendosi poi in palestra ed infine sul campo. Lavoro individuale in campo per Lorenzo Pellegrini e El Shaarawy, in palestra per Ante Coric. Parte in gruppo invece per De Rossi e Dzeko.

15.00 - Prima parte dedicata all’attivazione tecnica, seguita da una serie di partite a tema a campo ridotto. Al “Mugnaini” di Bogliasco la Sampdoria continua così la propria marcia d’avvicinamento alla trasferta di Empoli. Allenamento specifico per Édgar Barreto, terapie, fisioterapia e personalizzato tra campo e palestra per Bartosz Bereszynski.

