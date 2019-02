Serie A, live dai campi - Terapie per Icardi. Juve, CR7 lavora a parte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Allenamento di rifinitura per l'Atalanta in vista della sfida di questa sera contro la Fiorentina. Di seguito le immagini della seduta.



BOLOGNA

CAGLIARI

I rossoblù si sono allenati questa mattina ad Asseminello, in vista dell’impegno di campionato di venerdì sera alla Sardegna Arena contro l’Inter.

Seduta aperta dall’attivazione tecnica con partitelle a campo ridotto. A seguire, sviluppi della fase difensiva ed esercitazioni su calci piazzati e serie di cross e tiri in porta. Infine, lavori tecnici individuali.

In gruppo Kiril Despodov. Hanno lavorato parzialmente con la squadra Fabrizio Cacciatore e Cyril Théréau. Personalizzato per Walter Birsa e Filippo Romagna. Terapie per Alberto Cerri.

CHIEVO VERONA

Seconda giornata di allenamenti a Veronello nella settimana che porterà i gialloblù al prossimo impegno di campionato contro il Torino, lunch match della 26^ giornata di Serie A. La seduta pomeridiana è iniziata con una serie di lavori di forza sotto gli occhi del Prof. Lorenzo Riela. Poi i gialloblù hanno svolto delle esercitazioni tattiche e hanno concluso la sessione con un torneo.

EMPOLI

Empoli al lavoro in vista del Parma, secondo quanto riportato da Empolichannel. Levan Mchedlidze si è sottoposto ad accertamenti dopo il problema muscolare che gli ha impedito di esserci a Milano: gli esami hanno evidenziato un nuovo problema muscolare e quindi è probabile che salti anche il Parma. Ai box anche Bennacer, ma il franco-algerino è semplicemente alle prese con la febbre e quindi dovrebbe recuperare. Out Antonelli, sempre a causa di problemi muscolari.

FIORENTINA

FROSINONE

Esercitazioni tecnico tattiche e sviluppo delle situazioni di gioco, questo il menù della seduta odierna dei giallazzurri che questa mattina hanno lavorato sul campo della Città dello Sport. Tutto il gruppo si è regolarmente allenato ad eccezione di Ghiglione e Zampano che si sono sottoposti a terapie. Domani alle 11:30 è in programma una nuova seduta di allenamento a Ferentino.

GENOA

Sotto un caldo sole primaverile mister Prandelli e il suo staff hanno “torchiato” la squadra per oltre due ore, partitella compresa. Il giro di boa della settimana è stato compiuto, tre giornate di prove e test separano il Grifone dal match casalingo contro il Frosinone di domenica 3 marzo. Presenti a rimpolpare i ranghi anche cinque elementi della Primavera: Da Cunha, Diaby, Dumbravanu, Petrovic e Ventola.

Nessuna novità dall’infermeria con Favilli, Lapadula e Mazzitelli ancora out.

INTER

Ennesima giornata di sola fisioterapia per Mauro Icardi, questa mattina al Suning Training Centre. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'ex capitano nerazzurro ha terminato la sua giornata di "lavoro" e dunque è confermata la sua indisponibilità anche per il match contro il Cagliari. A seguire l'allenamento della squadra presenti anche Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin.



🚸| BABY BOOM! Oggi in allenamento 🔥

Sebastiano Esposito (2002) 🤸‍♂️

Facundo Colidio 🦘 pic.twitter.com/bey3EUmfpd — Inter (@Inter) February 27, 2019

JUVENTUS

Dopo due giorni di riposo, di ritorno da Bologna, la Juve ha ripreso oggi ad allenarsi: la squadra ha iniziato ad affrontare i giorni che la separano dalla sfida di domenica sera a Napoli (ore 20.30).

I bianconeri si sono ritrovati nel pomeriggio e, sotto un sole primaverile, hanno affrontato prima una fase atletica, per poi cominciare a lavorare con il pallone.

Circolazione, sponde, gestione del possesso, conclusioni, ma anche gestione degli spazi e movimento: questi alcuni degli elementi sui quali la squadra ha focalizzato la sua attenzione, in una sessione molto intensa.

Hanno lavorato a parte Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Per CR7 sono previsti controlli fra oggi e domani per una botta alla caviglia sinistra, rimediata nella gara di Bologna. Domani si torna in campo al mattino.

LAZIO

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest'oggi, si è ritrovata sul Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 11:00.

Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, la squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro di scarico per i calciatori impiegati nel match di ieri contro il Milan, lavoro tecnico per il resto della rosa che ha svolto dei torelli e delle esercitazioni sul possesso palla.

La seduta si è conclusa con la consueta partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è previsto un allenamento pomeridiano.

MILAN

Il Milan, dopo il pareggio di ieri con la Lazio nell'andata della semifinale di Coppa Italia, è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Milanello. Queste alcune immagini della seduta diretta da Gattuso.



Back to training at Milanello: watch all the best goals from today's session 📽⚽

Rossoneri subito al lavoro a Milanello: guarda i gol più belli dell'allenamento di oggi 📽⚽ pic.twitter.com/hxw1uhgQjN — AC Milan (@acmilan) February 27, 2019

NAPOLI

Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus di domenica, per il posticipo della 26esima giornata di Serie A. La squadra, in avvio, ha svolto riscaldamento a secco. Di seguito torello a campo grande con la rosa divisa in due gruppi, successivamente lavoro atletico con l'utilizzo di ostacoli bassi. Chiusura con seduta tattica e mini torneo in famiglia: 5 contro 5 con l'ausilio delle sponde. Milik ha svolto lavoro differenziato in via precauzionale. Mario Rui ha partecipato alla prima parte di seduta con il gruppo e poi ha proseguito seguendo la tabella personalizzata.

PARMA

ROMA

La Roma è tornata a lavorare questa mattina in vista del derby di sabato prossimo, in programma alle 20:30. Il programma della seduta ha previsto l'iniziale riscaldamento, poi la parte tattica e la partitella finale. Lavoro individuale in campo per Manolas e Schick, allenamento personalizzato per Ünder mentre Karsdorp ha lavorato in gruppo.

SAMPDORIA

Integrata da 14 ragazzi dell’Academy, la Sampdoria si è allenata soltanto questa mattina al “Mugnaini” di Bogliasco. Marco Giampaolo e il suo staff hanno suddiviso i disponibili in due gruppi con l’identico programma: sviluppo della forza in palestra, esercitazioni tecniche, sviluppi tattici e di gioco per reparto. Sedute individuali – anche in piscina – per Albin Ekdal, Nicola Murru e Gastón Ramírez. Edgar Barreto e Gianluca Caprari proseguono i rispettivi percorsi di recupero agonistico. Domani, giovedì, pomeridiano in agenda.

SASSUOLO

SPAL

TORINO

Doppio allenamento oggi al Filadelfia per il Torino FC. Seduta del mattino incentrata massimamente sulla parte atletica e divisa tra campo e palestra, quella del pomeriggio invece sul lavoro tecnico-tattico in vista della sfida contro il Chievo. Nulla da segnalare per quanto concerne il bollettino medico.

UDINESE