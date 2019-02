Serie A, live dai campi - Torino, Djidji recuperato: oggi si è allenato in gruppo

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

14.00 - Questa mattina, al centro Bortolotti di Zingonia, i nerazzurri hanno sostenuto una seduta d'allenamento in vista della gara di domenica a Bergamo contro la SPAL (ore 15). Mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta sul campo sintetico della sede nerazzurra. Il programma di lavoro prevedeva esercizi di forza in palestra, tattica e partitelle finali. Varnier ha proseguito con il programma di lavoro personalizzato.

IN OTTICA SPAL - Tutti a disposizione di Gasperini eccetto il giovane Varnier, ancora alle prese con il suo programma di recupero dall'infortunio rimediato in estate.

BOLOGNA

17.35 - Due intensi allenamenti a Casteldebole: squadra divisa in due gruppi e lavoro tattico al mattino, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto nel pomeriggio, con Nicola Sansone rientrato regolarmente ad allenarsi con i compagni. Seduta differenziata per Federico Santander, mentre gli esami cui è stato sottoposto Riccardo Orsolini hanno evidenziato una lesione del soleo destro, con tempi di recupero di circa 3 settimane.

IN OTTICA GENOA - Recupero impossibile per Lyanco, mentre Sansone è a posto. Santander è in forte dubbio, mentre Orsolini rimarrà fuori per almeno tre settimane.

CHIEVOVERONA

16.37 - Questi i convocati del tecnico del Chievo Verona Domenico Di Carlo in vista della sfida contro la Roma:

Portieri: Caprile, Semper, Sorrentino

Difensori: Bani, Barba, Cesar, Depaoli, Frey, Jaroszynski, Rossettini

Centrocampisti: Burruchaga, Diousse, Giaccherini, Hetemaj, Kiyine, Piazon, Rigoni, Schelotto

Attaccanti: Djordjevic, Grubac, Leris, Meggiorini, Pucciarelli, Stepinski.

IN OTTICA ROMA - Seculin e Tomovic si aggiungono a Pellissier: i tre saranno indisponibili per la sfida alla Roma.

GENOA

14.37 - Il centrocampista Oscar Hiljemark è stato sottoposto in data odierna a intervento artroscopico per conflitto femoro-acetabolare bilaterale. L’operazione eseguita a Goteborg, in Svezia, dai dottori Frederic Bergstrom e Michele Sansone, alla presenza del medico sociale dott. Marco Stellatelli, ha avuto esito positivo. I tempi di recupero per il ritorno alla piena attività sono stimati in sei mesi. Il percorso riabilitativo ha inizio con effetto immediato.

INTER

16.00 - Allenamento mattutino preceduto da una sessione in sala video per l'Inter di Luciano Spalletti, che ad Appiano Gentile prosegue la sua preparazione verso la sfida di sabato contro il Parma. La seduta odierna - si legge sul sito del club nerazzurro - si è aperta sul campo con un lavoro alternato tra parte atletica ed esercizi di rapidità. A seguire tecnica individuale e tattica e in chiusura una partitella a campo ridotto.

IN OTTICA PARMA - Keita Balde si è allenato anche quest'oggi con i compagni: filtra ottimismo dall'ambiente nerazzurro per il suo recupero. Per Vrsaljko stagione finita, mentre Borja Valero è out per un risentimento muscolare.

JUVENTUS

15.47 - Continassa nella mattinata di oggi, e ha svolto una intensa seduta in campo con la palla, focalizzata su circolazione, combinazioni, cambi di direzione e conclusioni verso la porta. Spinazzola ha lavorato parzialmente con il gruppo, che domani torna ad allenarsi, sempre al centro sportivo, in mattinata.

IN OTTICA SASSUOLO - Non sembrano recuperabili Spinazzola, Bonucci, Chiellini e Barzagli, mentre Douglas Costa, di ritorno dal viaggio a Parigi, dovrebbe farcela. Nessun problema per Bernardeschi, anche ieri col gruppo.

NAPOLI

14.24 - Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina al Franchi: la squadra ha svolto riscaldamento a secco in avvio. Di seguito partitina con le porte piccole. Successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Assenza concordata con la società per Hamsik. Questa mattina il capitano non era presente a Castel Volturno a seguito del comunicato di ieri del Napoli che ha chiuso al suo trasferimento al Dalian Yifang.

IN OTTICA FIORENTINA - Hamsik nel caos: il comunicato di ieri sembra confermarlo in azzurro, staremo a vedere: intanto oggi lo slovacco non si è allenato. Out senza dubbio Chiriches, la cui stagione è già finita.

PARMA

15.29 - I crociati hanno svolto un riscaldamento tecnico seguito da un’esercitazione tattica. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta. Allenamento personalizzato per Francisco Sierralta.

IN OTTICA INTER - Sicuramente out Sierralta, da capire se a Diakhate verranno concessi altri minuti in Primavera o se D'Aversa lo vorrà con sé per la sfida ai nerazzurri. Stagione già finita per Alberto Grassi, per la rottura del legamento crociato del ginocchio. Persiste, ovviamente, l'assenza dei giovani Schiappacasse e Brazao, entrambi impegnati al Sudamericano Under 20.

ROMA

15.51 - Out Olsen e Manolas, ma a sorpresa c'è Juan Jesus nei convocati di Di Francesco, che deve rinunciare ancora ad Under per la sfida di campionato al Chievo. Questi i convocati del tecnico in vista della sfida di domani:

Portieri: Fuzato, Greco, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio.

Centrocampisti: Florenzi, Cristante, De Rossi, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi.

Attaccanti: Dzeko, Schick, Kluivert, El Shaarawy.

IN OTTICA CHIEVO

- Fuoriper squalifica, Di Francesco dovrà rinunciare anche a. C'è invece, recuperato all'ultimo minuto.

TORINO

16.25 - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica sul campo principale. Dopo il riscaldamento e alcune esercitazioni a tema il tecnico Walter Mazzarri ha diretto una partita a ranghi misti. Koffi Djidji ha svolto tutta l’odierna seduta con i compagni, mentre Vittorio Parigini ha lavorato in palestra con un programma personalizzato. Il Torino riprenderà la preparazione domani pomeriggio: in calendario un’altra sessione tecnico-tattica.

IN OTTICA UDINESE - Zaza e N'Koulou sono fuori causa per la sfida ai friulani, Parigini invece rimane in dubbio. L'attaccante soffre di un problema ai flessori coscia destra, mentre Djidji è recuperato e si candida per una maglia da titolare.

