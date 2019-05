Serie A, live dai campi - Torino, Izzo ok. Ha recuperato dall'influenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

La squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base al minutaggio nella partita di ieri. Allenamento a parte per Toloi e Varnier. Domani è in programma una seduta a porte chiuse sempre al Centro Bortolotti di Zingonia.

Juventus-Atalanta (domenica ore 20.30)

Squalificati: Palomino.

BOLOGNA

Lazio-Bologna (domenica ore 20.30)

Squalificati: Dijks

CAGLIARI

Genoa-Cagliari (sabato ore 18)

Squalificati: Ionita

CHIEVOVERONA

Chievo-Sampdoria (domenica ore 12.30)

Squalificati: N.Rigoni.

EMPOLI

Empoli-Torino (domenica ore 15)

Squalificati: -

FIORENTINA

Fiorentina a lavoro al 'Centro Sportivo Davide Astori’, in vista della sfida contro il Parma, in programma domenica alle 15:00 allo stadio Tardini. Per i gigliati, che si sono ritrovati nelle prime ore del mattino, una seduta dedicata al lavoro atletico ed alla tattica, con partitella a campo ridotto in chiusura di allenamento

Parma-Fiorentina (domenica ore 15)

Squalificati: Veretout

FROSINONE

Milan-Frosinone (domenica ore 18)

Squalificati:

GENOA

Genoa-Cagliari (sabato ore 18)

Squalificati: Romero.

INTER

Napoli-Inter (domenica ore 20.30)

Squalificati:

JUVENTUS

Oltre cinquecento gli spettatori, ospiti di Juventus (fra loro, in gran parte Juventus Member e tifosi degli Official Fan Club), che fra un applauso, un sorriso e una foto con Jay hanno assistito alla sessione della squadra (in campo oggi anche Leonardo Bonucci, mentre per Chiellini, fastidio muscolare al polpaccio sinistro ), che dopo un riscaldamento atletico e tecnico, ha disputato un mini torneo divisa in quattro formazioni, proprio sotto i loro occhi.

Juventus-Atalanta (domenica ore 20.30)

Squalificati:

LAZIO

Lazio-Bologna (domenica ore 20.30)

Squalificati: Radu

MILAN

Milan-Frosinone (domenica ore 18)

Squalificati: Paquetà (2)

NAPOLI

Oggi la squadra ha svolto attivazione a secco in avvio con l'utilizzo di ostacoli bassi. Successivamente lavoro tecnico tattico a tutto campo. Di seguito esercitazioni al tiro. Maksimovic ha lavorato col gruppo. Differenziato per Insigne e Ounas.

Napoli-Inter (domenica ore 20.30)

Squalificati: -

PARMA

Parma-Fiorentina (domenica ore 15)

Squalificati: Bruno Alves, L.Rigoni.

ROMA

Sassuolo-Roma (sabato ore 20.30)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Chievo-Sampdoria (domenica ore 12.30)

Squalificati: Colley

SASSUOLO

Sassuolo-Roma (sabato ore 20.30)

Squalificati: Bourabia.

SPAL

Udinese-SPAL (sabato ore 15)

Squalificati: -

TORINO

Sessione tecnico-tattica per il Torino al Filadelfia in vista della partita di domenica a Empoli. L’allenatore Walter Mazzarri ha fatto svolgere alcune esercitazioni a tema e poi diretto una partita a campo ridotto. In gruppo con i compagni Izzo, post sindrome influenzale; terapie per Ansaldi e Parigini. Il programma di domani prevede una seduta pomeridiana al Filadelfia.

Empoli-Torino (domenica ore 15)

Squalificati:

UDINESE