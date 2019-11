Serie A, live dai campi - Torino, Lyanco ko: domani esami strumentali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

I nerazzurri, in vista della gara contro la Juventus (Gewiss Stadium, sabato alle 15), hanno ripreso ad allenarsi questo pomeriggio al centro Bortolotti di Zingonia. Al gruppo si sono uniti anche Djimsiti e Malinovskyi, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Per loro programma di lavoro personalizzato, per gli altri palestra e partitella in campo contro la formazione Primavera.

Atalanta-Juventus (sabato 23 novembre 15.00)

Squalificati: Malinovskyi, Ilicic

Probabile formazione (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel.

BOLOGNA

La ripresa degli allenamenti verso la gara col Parma è fissata per martedì alle 11 con una seduta a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli.

Bologna-Parma (domenica 24 novembre 12.30)

Squalificati: Bani, Danilo

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Denswil, Tomiyasu, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.

BRESCIA

Roma-Brescia (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati: Mateju

Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Magnani, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Aye, Balotelli.

CAGLIARI

Lecce-Cagliari (domenica 24 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Oliva, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

FIORENTINA

Martedì pomeriggio la squadra tornerà ad allenarsi in vista di Hellas Verona-Fiorentina.

Hellas-Fiorentina (domenica 24 novembre 15.00)

Squalificati: Castrovilli e Pulgar

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Zurkowski, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

GENOA

Dopo quello di Cristian Romero già atterrato al ‘Signorini’, anche Kevin Agudelo sta completando il ritorno alla base. Il centrocampista colombiano, grande colpo di mercato del presidente Preziosi, sarà a disposizione per la ripresa degli allenamenti convocata da mister Motta per martedì. Lo seguiranno poi Ankersen e Schone, di scena stasera con la Danimarca in Irlanda, a partire dalla seduta di mercoledì. Giovedì sono attesi Pandev e Pinamonti dopo la conclusione degli impegni con la Macedonia e l’Under 21.

SPAL-Genoa (lunedì 25 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Zapata, Romero, Pajac; Agudelo, Schone; Pandev, Saponara, Lerager; Pinamonti.

HELLAS VERONA

E' prevista per martedì 19 novembre la ripresa degli allenamenti dell'Hellas Verona, presso lo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera.

Hellas-Fiorentina (domenica 24 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre; Salcedo.

INTER

Torino-Inter (sabato 23 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro, Vecino, Brozovic, Barella​​, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

JUVENTUS

Atalanta-Juventus (sabato 23 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

LAZIO

Alle ore 15 di domani si riapriranno i cancelli di Formello e si darà ufficialmente il via alla settimana di preparazione della sfida col Sassuolo.

Sassuolo-Lazio (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

LECCE

La ripresa della preparazione, in vista del prossimo impegno di campionato con il Cagliari (domenica 24 novembre alle 20:45), è fissata per martedì pomeriggio al Via del Mare.

Lecce-Cagliari (domenica 24 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Babacar, Lapadula.

MILAN

Milan-Napoli (sabato 23 novembre 18.00)

Squalificati: Bennacer, Calhanoglu

Probabile formazione Donnarumma G; Conti, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Rebic.

NAPOLI

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 23 novembre con Milan-Napoli, 13esima giornata in programma a San Siro (ore 18). La squadra, sul campo 3, ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco e una serie di torelli. Successivamente esercizi con ostacoli bassi e lavoro tecnico. Chiusura con esercitazioni al tiro e serie di partitine a campo ridotto. Allan e Tonelli hanno svolto allenamento personalizzato. Ghoulam e Manolas sono tornati a lavorare in gruppo.

Milan-Napoli (sabato 23 novembre 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens.

PARMA

Bologna-Parma (domenica 24 novembre 12.30)

Squalificati: Hernani

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

ROMA

Oggi alle ore 16:00 la Roma è scesa in campo a Trigoria per iniziare a preparare la sfida col Brescia. I ragazzi agli ordini di mister Fonseca, dopo il torello iniziale, hanno svolto un lavoro atletico, seguito da una parte di lavoro sulla tattica. Veretout, Fazio, Pastore, Mancini, Perotti e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato.

Roma-Brescia (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

SAMPDORIA

In attesa del rientro dei nazionali – Bartosz Bereszynski,Omar Colley, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Jeison Murillo e Morten Thorsby -, Claudio Ranieri e staff hanno dato appuntamento ai blucerchiati nel pomeriggio di martedì.

Sampdoria-Udinese (sabato 24 novembre 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Audero; Depaoli, Colley, Ferrari, Murru; Leris, Ekdal, Vieira, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

SASSUOLO

La ripresa della preparazione è fissata per martedì pomeriggio al Mapei Football Center.

Sassuolo-Lazio (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga.

SPAL

Anche in casa estense, ripresa fissata per martedì pomeriggio.

SPAL-Genoa (lunedì 25 novembre 20.45)

Squalificati: Tomovic e Cionek

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Vicari, Felipe, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Paloschi, Floccari.

TORINO

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione a porte aperte per i tifosi. Dopo una fase iniziale di riscaldamento, la squadra ha svolto una partita a tempo e campo ridotti. Baselli ha partecipato a quasi tutto il programma odierno, mentre Bonifazi ha seguito un lavoro atletico personalizzato. Terapie riabilitative per Iago e naturalmente ancora assenti tutti e nove i calciatori convocati nelle rispettive selezioni nazionali. Lyanco, che ieri sera è uscito anzitempo per infortunio nella partita Brasile-Argentina Under 23, verrà valutato dallo staff medico granata e domani sottoposto ad accertamenti strumentali.

Torino-Inter (sabato 23 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Rincon, Lukic, Meite, Ansaldi; Verdi; Belotti.

UDINESE