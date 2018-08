Serie A, live dai campi: Torino, per Ansaldi trauma distorsivo al ginocchio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le 20 squadre di Serie A continuano la loro preparazione e da oggi cominciano ad allenarsi in vista della terza giornata di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

13.30 - I nerazzurri, rientrati nella notte da Roma, hanno già ripreso ad allenarsi in vista della gara di ritorno contro il Copenaghen, in programma giovedì 30 agosto alle 18.30 al Parken Stadium. Mister Gian Piero Gasperini, questa mattina, ha diretto una seduta di lavoro al centro Bortolotti di Zingonia dividendo la squadra in due gruppi in base al minutaggio di ieri: allenamento defaticante per chi ha giocato; palestra, tecnica e partitella per gli altri.

IN OTTICA CAGLIARI - Ancora indisponibile Josip Ilicic, è tornato ad allenarsi in gruppo il giovane Marco Tumminello.

BOLOGNA

19.59 - In vista della gara contro l'Inter oggi i rossoblù si sono allenati a Casteldebole nel pomeriggio, con un riscaldamento atletico e una serie di esercitazioni tecnico-tattiche a gruppi. Godfred Donsah, Nehuen Paz e Rodrigo Palacio hanno proseguito le loro terapie, Juan Valencia ha svolto una seduta differenziata.

IN OTTICA INTER - In dubbio per la sfida ai nerazzurri Godfred Donsah, Nehuen Paz, Rodrigo Palacio e Juan Valencia.

CAGLIARI

20.30 - Oggi la squadra godrà di una giornata di riposo, i rossoblù riprenderanno gli allenamenti mercoledì con una doppia seduta.

CHIEVO VERONA

EMPOLI

20.30 - La squadra di mister Andreazzoli tornerà ad allenarsi domani al Sussidiario in vista della sfida con il Genoa di domenica prossima. Gli azzurri effettueranno una doppia seduta di lavoro (con inizio alle 10.30 e alle 17.30) al Castellani. La squadra tornerà poi in campo giovedì e venerdì mattina.

FIORENTINA

20.35 - Dopo la partita di domenica e l'allenamento di scarico di ieri, Stefano Pioli ha concesso ai propri giocatori una giornata libera.

FROSINONE

20.40 - Ripresa degli allenamenti per il Frosinone che, dopo il pari ottenuto contro il Bologna, è tornato a lavorare in vista della gara esterna di domenica prossima sul campo della Lazio. A Ferentino la squadra ha svolto il riscaldamento, un lavoro aerobico ed una serie di possessi palla. Differenziato per Daniel Ciofani, terapie per Hallfredsson. Il centrocampista islandese, uscito anzitempo contro il Bologna, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lieve contrattura al muscolo gracile della coscia sinistra, le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.

IN OTTICA LAZIO - Da valutare le condizioni di Ciofani e Hallfredsson

GENOA

19.23 - Dopo una meritata giornata di riposo, il Genoa ha cominciato oggi la settimana che culminerà con la trasferta di Sassuolo di domenica sera. I rossoblù hanno svolto lavoro misto, caratterizzato da esercitazioni di mobilità e destrezza, seguito da esercizi di possesso in campi di dimensioni differenti e per terminare partitella in campo ridotto. In chiusura seduta di aerobica. Hanno svolto allenamento differenziato Favilli, Sandro, Medeiros e Romero; Hiljemark invece ha effettuato una seduta personalizzata programmata.

IN OTTICA SASSUOLO - In vista della sfida ai neroverdi in dubbio sempre Andrea Favilli, Sandro, Iuri Medeiros, Cristian Romero e Oscar Hiljemark.

INTER

15.21 - Mattinata di allenamento per l'Inter di Luciano Spalletti, chiamata a rialzare la testa già nella prossima giornata di campionato contro il Bologna. In vista della trasferta del Dall'Ara, Icardi e compagni - riferisce Inter TV - sono stati protagonisti di una sessione video di analisi seguita da un riscaldamento in palestra su cyclette e da un lavoro di riattivazione muscolare. Successivamente i nerazzurri sono scesi in campo per un'esercitazione su passaggi e tattica. A chiudere la sessione la classica partitella finale.

IN OTTICA BOLOGNA - Nulla di grave per Sime Vrsaljko ed Kwadwo Asamoah, entrambi recuperabili dopo gli acciacchi rimediati contro il Toro. Dovrebbe tornare disponibile anche Radja Nainggolan.

JUVENTUS

13.11 - Continua il lavoro di preparazione alla gara del Tardini di Parma in programma sabato sera. Partita che precederà la sosta per gli impegni delle Nazionali. Questa mattina, al JTC, Massimiliano Allegri ha voluto soffermarsi su un fondamentale che puo' fare la differenza in queste prime settimane di condizione fisica non ancora al top a causa della preparazione estiva: il possesso palla. Dopo la fase di riscaldamento, i bianconeri sono stati impegnati in esercitazioni di possesso palla 4 contro 5, 1 contro 1 e a squadra schierata. Presenti tutti tranne Mattia De Sciglio e Leonardo Spinazzola, che hanno continuato il proprio lavoro di recupero differenziato, seppur diverso per entrambi.

IN OTTICA PARMA - Mattia De Sciglio sta meglio e dovrebbe essere convocato per la partita di sabato.

LAZIO

20.50 - Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale, che questo pomeriggio, si è ritrovata alle 18:30 sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello per svolgere la prima seduta della settimana in vista della sfida di domenica sera contro il Frosinone. Al termine di un inziale riscaldamento atletico composto da esercizi con gli elastici e stretching, gli uomini a disposizione di mister Simone hanno svolto alcuni scatti ai quali ha fatto seguito un lavoro sul campo adiacente incentrato sui torelli con il gruppo diviso in tre parti. L’allenamento è poi proseguito con una partitella a tema tattico ed è terminato con richiamo con un lavoro atletico mediante corsa intermittente. Ancora out Luiz Felipe (lesione muscolare al polpaccio sinistro tra il primo e secondo grado: 40 giorni di stop) e Berisha, fermo dal ritiro di Auronzo per uno stiramento alla coscia sinistra. Tornerà a disposizione Patric, che ha scontato le due giornate di squalifica rimediate contro l'Inter nell'ultimo match della passata stagione.

IN OTTICA FROSINONE - Ancora out Luiz Felipe e Berisha. Torna a disposizione Patric.

MILAN

20.52 - Secondo giorno di allenamento in preparazione della partita che vedrà i rossoneri opposti alla Roma. A Milanello è stato svolto un solo allenamento, pomeridiano, cominciato alle 17.00. nizio sul campo ribassato, dove la squadra ha svolto il riscaldamento attraverso alcuni esercizi a terra nel cerchio di centrocampo. A seguire corsa per tutti tramite una serie di allunghi. La sessione è proseguita con la squadra divisa in due gruppi: il primo si è spostato sul rialzato per concentrarsi sulla tattica, in particolare sulla fase difensiva e infine sulla parte atletica; il secondo ha effettuato accelerazioni (in sequenza) sui 40 metri e poi scatti, dopodiché spazio a una serie di esercizi tra gli ostacoli bassi, lavoro tecnico col pallone - nello specifico passaggi a controllo orientato tra le sagome alte - e tattica. Per concludere, partitella su campo ridotto e stretching. Un singolo allenamento previsto anche per la giornata di mercoledì 29 agosto: il ritrovo in spogliatoio è alle 10.30.

NAPOLI

19.10 - La squadra ha svolto una prima fase dedicata all'attivazione a secco. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che, alternatamente, sono stati impegnati in lavoro di possesso palla e seduta tecnica con le sagome. Di seguito lavoro tecnico tattico con le porte piccole. Chiusura con partitina 11 contro 11 a campo ridotto. Differenziato per Mario Rui e Fabian Ruiz.

IN OTTICA SAMPDORIA - Mario Rui e Fabian Ruiz rimangono in dubbio per la sfida ai blucerchiati, col secondo che si appresta però a rientrare in gruppo.

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

19.42 - La SPAL si è ritrovata oggi al centro “G.B. Fabbri” di via Copparo per la prima seduta settimanale in vista dell’impegno in campionato di domenica prossima contro il Torino. Il gruppo di mister Semplici è sceso in campo nel pomeriggio per un allenamento alternato tra esercitazioni fisiche e tattiche. La parte finale della seduta è stata invece dedicata ad una partitella a campo ridotto.

IN OTTICA TORINO - Ai box Sergio Floccari e Kevin Bonifazi, difficilmente saranno a disposizione per la sfida ai granata.

TORINO

19.29 - Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con doppio programma di lavoro: sessione di scarico per i calciatori reduci dall’ottima prestazione di San Siro, domenica sera, e partita contro una selezione della Primavera per gli altri elementi a disposizione. Ancora lavoro personalizzato per Baselli, post trauma distorsivo al ginocchio, mentre Parigini ha regolarmente lavorato con i compagni. Per quanto concerne il bollettino medico, la risonanza magnetica cui è stato sottoposto Ansaldi ha confermato le valutazioni dello staff sanitario granata subito dopo l’infortunio: trauma distorsivo al ginocchio destro, con interessamento del compartimento mediale.

IN OTTICA SPAL - Daniele Baselli non ci sarà, mentre Vittorio Parigini dovrebbe recuperare. Stagione che rischia di essere già finita per Cristian Ansaldi.

UDINESE