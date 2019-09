Serie A, live dai campi - Toro, primo allenamento per Verdi: Zaza out

Dopo le prime due giornate, le squadre della Serie A guardano già alla terza partita di campionato, lavorando però senza i tanti nazionali che hanno lasciato l'Italia per rispondere alla chiamata del proprio paese. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi.

ATALANTA

Allenamento questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia per Gomez e compagni. Lavoro a parte soltanto per Castagne. Sempre assenti i tredici giocatori impegnati con le rispettive nazionali: Barrow (insieme al Primavera Colley) con il Gambia, de Roon con l’Olanda, Djimsiti con l’Albania, Freuler con la Svizzera, Gollini con l’Italia, Iličić con la Slovenia, Kjaer con la Danimarca, Malinovskyi con l’Ucraina, Muriel e Zapata con la Colombia, Pašalić con la Croazia, Arana e Ibañez con l’U23 del Brasile.

Genoa-Atalanta (domenica ore 12.30)

Squalificati:

BOLOGNA

La ripresa degli allenamenti della squadra verso Brescia è fissata per domani alle 10 a porte aperte al centro tecnico.

Brescia-Bologna (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

BRESCIA

Milan-Brescia (sabato ore 18)

Squalificati: Balotelli (2)

CAGLIARI

Si giocherà venerdì 11 ottobre alle ore 20.30 la sfida amichevole tra i rossoblù e il Pogoń Szczecin, compagine militante nella prima divisione polacca dalla quale è giunto in Sardegna il giovane difensore Sebastian Walukiewicz.

Parma-Cagliari (domenica ore 15.00)

Squalificati:

FIORENTINA

Fiorentina-Juventus (sabato ore 15.00)

Squalificati: -

GENOA

Un allenamento tirato, grazie anche alla partecipazione di nove ragazzi della Primavera: al termine sono stati ufficializzati i convocati per l’amichevole con la Virtus Entella, in calendario venerdì (ore 20) al Comunale di Chiavari.

Questi i giocatori che saliranno sulla Freccia Rossoblù: 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 24 Bianchi, 28 Agudelo, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 36 Zennaro, 40 Raggio, 48 Piccardo, 61 Moro, 70 Kallon, 72 Da Cunha, 73 Masini, 91 Saponara, 93 Jandrei, 98 Gasco.

Genoa-Atalanta (domenica ore 12.30)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Hellas Verona-Milan (domenica ore 20.45)

Squalificati:

INTER

Inter-Udinese (sabato ore 20.45)

Squalificati: -

JUVENTUS

Fiorentina-Juventus (sabato ore 15.00)

Squalificati: -

LAZIO

SPAL-Lazio (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

LECCE

Torino-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: - Diego Farias

MILAN

Hellas Verona-Milan (domenica ore 20.45)

Squalificati: -

NAPOLI

Napoli-Sampdoria (sabato ore 18.00)

Squalificati: -

PARMA

Parma-Cagliari (domenica ore 15.00)

Squalificati: -

ROMA

Continua il lavoro a Trigoria in vista della gara col Sassuolo, alla ripresa del campionato. La squadra ha svolto il consueto riscaldamento muscolare per poi concentrarsi sulla rapidità, esercizi sulla trasmissione del pallone e infine un focus tattico. Terapie, invece, per gli infortunati Perotti, Zappacosta e Spinazzola, con quest'ultimo più vicino al recupero (vocegiallorossa.it).

Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00)

Squalificati: -

SAMPDORIA

Il sole ha fatto capolino tra le nuvole per la seduta pomeridiana che la Sampdoria – priva dei nazionali Bartosz Bereszynski, Julian Chabot, Omar Colley, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Karol Linetty – ha sostenuto sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco. Alla serie di esercizi tecnici e di partitelle in spazi ridotti non ha preso parte il solo Gonzalo Maroni, alle prese con il proprio iter di recupero agonistico anche sul campo. Domani, venerdì, seconda e ultima doppia sessione della settimana.

Napoli-Sampdoria (sabato ore 18.00)

Squalificati: Vieira.

SASSUOLO

Roma-Sassuolo (domenica ore 18.00)

Squalificati:

SPAL

Alle ore 15.oo di sabato 7 settembre, al Centro Sportivo “GB Fabbri” SPAL si terrà una partitella in famiglia tra la prima squadra SPAL di mister Leonardo Semplici e la Primavera biancazzurra di mister Luca Fiasconi. La partitella sarà a porte aperte.

Bologna-SPAL (venerdì ore 20.45)

Squalificati: -

TORINO

Ripresa della preparazione per il Torino con una sessione pomeridiana al Filadelfia equamente suddivisa tra parte atletica e programma tecnico. Per Simone Verdi primo allenamento agli ordini del tecnico Walter Mazzarri. Parziale lavoro con i compagni per Simone Edera e Iago Falque, differenziato per Simone Zaza. Domani in calendario un’altra sessione pomeridiana al Filadelfia.

Torino-Lecce (lunedì ore 20.45)

Squalificati: -

UDINESE