Serie A, live dai campi - Toro, riposo assoluto per Lyanco. Becao a parte

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della nostra Serie A, in vista della ripresa del campionato prevista per il prossimo weekend.

ATALANTA

Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista della gara contro la Juventus di sabato alle 15. Nella giornata di oggi Duvan Zapata si è infatti allenato con il resto del gruppo e ha ripreso anche a calciare. Le valutazioni sul suo eventuale impiego contro la squadra di Sarri verranno comunque fatte nelle prossime ore.

Atalanta-Juventus (sabato 23 novembre 15.00)

Squalificati: Malinovskyi, Ilicic

Probabile formazione (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Zapata, Barrow.

BOLOGNA

Continua a Casteldebole la preparazione del Bologna in vista della gara contro il Parma, con la doppia seduta di oggi, con Riccardo Orsolini e Mattias Svanberg che si sono riaggregati ai compagni. Al mattino lavoro tattico in campo, al pomeriggio palestra. Seduta differenziata per Mattia Destro, solo palestra per Roberto Soriano e Mitchell Dijks, terapie per Federico Santander. Dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola nella mattinata di oggi - continua il report ufficiale del club - domani Sinisa Mihajlovic sarà presente al centro tecnico Niccolò Galli per la seduta di allenamento della squadra.

Bologna-Parma (domenica 24 novembre 12.30)

Squalificati: Bani, Danilo

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Denswil, Tomiyasu, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.

BRESCIA

Doppio 'doppio' per il Brescia che anche oggi, dopo la ripresa settimanale di ieri, svolgerà due sedute d'allenamento (10 e 15.30) in quel di Torbole. In quelle di ieri, la buona notizia è rappresentata dal ritorno in gruppo di Chancellor con il difensore venezuelano che ha anche partecipato alle partitelle su campo ridotto finali. Nazionali. Ieri solo Ndoj era sul campo, con Joronen, Tonali e Cistana impegnati in uno 'scarico' in palestra. Oggi sono attesi tutti in gruppo con anche Spalek che rientrerà a Brescia. A parte. Ha lavorato in palestra anche Donnarumma per un leggero attacco influenzale da valutare in queste ore. Con lui, anche Magnani e l'infortunato Dessena (bresciaingol.it).

Roma-Brescia (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati: Mateju

Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Magnani, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Aye, Balotelli.

CAGLIARI

I rossoblù si sono ritrovati quest'oggi ad Asseminello per una doppia seduta di allenamento. Prosegue così la preparazione alla sfida di Lecce, domenica alle 20.30, posticipo della tredicesima giornata di campionato. Mattinata in palestra, con i lavori di forza personalizzati e le esercitazioni sulla reattività con le luci. Nel pomeriggio tutti in campo, prima per la fase di mobilità con la palla e poi per una lunga parte tattica. Gruppo inizialmente diviso, con i difensori impegnati sul perfezionamento della linea difensiva, centrocampisti e attaccanti impegnati nelle combinazioni offensive. Spazio quindi ad attacco alla difesa su due metà campo alternate. Chiusura con una serie di partitelle a pressione. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Marko Rog e Robin Olsen. Valter Birsa e Nahitan Nàndez hanno lavorato parzialmente in gruppo. Luca Ceppitelli e Luca Pellegrini hanno svolto un programma personalizzato. Il prossimo allenamento è previsto per domattina.

Lecce-Cagliari (domenica 24 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Oliva, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

FIORENTINA

Novità di rilievo dal Centro Sportivo Davide Astori, che vedono coinvolto il giocatore di punta della Fiorentina, l'attaccante Franck Ribery. Il francese è pronto a rientrare in campo dopo aver scontato i tre turni di squalifica ma quest'oggi, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, non si è allenato in gruppo a causa di un attacco influenzale. Lo staff tecnico viola conta comunque di poterlo recuperare per la partita di domenica contro il Verona.

Hellas-Fiorentina (domenica 24 novembre 15.00)

Squalificati: Castrovilli e Pulgar

Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Zurkowski, Dalbert; Chiesa, Ribery.

GENOA

In casa Genoa colazione in club house per il primo gruppo alle otto in punto, e poi via in palestra per gli esercizi di rito. Fuori uno, dentro l’altro. Ecco il secondo. E al termine, tutti sul campo per la sessione collettiva agli ordini di mister Motta: presenti anche Ankersen e Schone, reduci dal pareggio con la Danimarca e la qualificazione per l’Europeo.

SPAL-Genoa (lunedì 25 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Zapata, Romero, Pajac; Agudelo, Schone; Pandev, Saponara, Lerager; Pinamonti.

HELLAS VERONA

Gialloblù al lavoro anche oggi pomeriggio, mercoledì 20 novembre, in vista della partita di domenica al Bentegodi (ore 15) contro la Fiorentina. Presso lo Sporting Center "Paradiso" di Peschiera, i ragazzi di Ivan Juric hanno dapprima svolto lavoro di forza in palestra per poi dedicarsi ad una serie di esercitazioni tattiche sul campo. Domani è in programma una nuova seduta di allenamento, non aperta al pubblico.

Hellas-Fiorentina (domenica 24 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre; Salcedo.

INTER

Tutti i nerazzurri fino ieri impegnati con le rispettive Nazionali, sono rientrati ad Appiano Gentile a disposizione di Antonio Conte per tornare a pensare agli impegni sul calendario, primo fra tutti il Torino sabato sera. Nella giornata di oggi la squadra si è allenata al completo, al gruppo si sono aggregati anche i reduci degli ultimi impegni tra cui Milan Skriniar, ieri in campo con la Slovacchia.

Torino-Inter (sabato 23 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro, Vecino, Brozovic, Barella​​, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

JUVENTUS

La pausa per gli impegni delle Nazionali si è conclusa: mentre si attende il rientro del solo Cuadrado, impegnato la notte scorsa negli Stati Uniti - riporta il sito ufficiale della Juventus - la squadra ha ripreso anche oggi a lavorare al JTC, a ranghi ormai quasi completi. Nel dettaglio, il gruppo si è focalizzato, dopo il lavoro di attivazione e fisico, su possessi palla, con particolare attenzione sugli sviluppi offensivi del gioco. Matuidi ha svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni. Pjanic si è allenato parzialmente in gruppo, Rabiot ha svolto allenamento differenziato a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro; Ronaldo ha svolto lavoro personalizzato. Infine, un aggiornamento su Alex Sandro: il brasiliano è stato sottoposto oggi presso il J Medical ad un controllo clinico e radiologico che ha evidenziato un significativo miglioramento al problema all'adduttore sinistro e pertanto le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Anche per domani l’appuntamento alla Continassa è fissato per il pomeriggio.

Atalanta-Juventus (sabato 23 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Bentancur, Ramsey; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

LAZIO

Allenamento mattutino della Lazio in vista della sfida contro il Sassuolo in programma domenica al Mapei Stadium. C’è Immobile, la cui caviglia (botta nel primo tempo di Italia-Armenia) ieri pomeriggio aveva fatto preoccupare lo staff medico. Gli unici assenti sono Marusic, il cui rientro è previsto domani, e Vavro, impegnato ieri sera con la Slovacchia. In programma ci sarebbe dovuto essere anche una seduta pomeridiana, annullata poi dallo stesso mister Inzaghi.

Sassuolo-Lazio (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

LECCE

La squadra si è ritrovata questa mattina al centro sportivo per una seduta d'allenamento, alla quale non hanno partecipato i nazionali Imbula e Majer, che torneranno in sede in giornata. Hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Falco, Farias, Tabanelli, Mancosu e Meccariello. Domani in programma un doppio allenamento, a porte chiuse, all'Acaya Golf Resort & SPA.

Lecce-Cagliari (domenica 24 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Babacar, Lapadula.

MILAN

Terzo allenamento settimanale a Milanello, con il rientro di diversi giocatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Prosegue così, con il gruppo quasi al completo, l'avvicinamento a Milan-Napoli di sabato 23 novembre alle 18.00. Squadra pronta in palestra alle 15.00 per iniziare il lavoro con l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo centrale, per proseguire nella fase di riscaldamento con alcuni esercizi tra gli ostacoli bassi. Terminata la prima parte, il gruppo ha iniziato il lavoro tecnico per poi passare alla fase tattica. Una partitella su metà campo ha chiuso il lavoro di oggi.

Milan-Napoli (sabato 23 novembre 18.00)

Squalificati: Bennacer, Calhanoglu

Probabile formazione Donnarumma G; Conti, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Rebic.

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico in vista della sfida contro il Milan a San Siro di sabato. La squadra ha svolto una prima parte di sessione dedicata al riscaldamento a secco con l'ausilio di ostacoli bassi. Successivamente torello e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Allan ha svolto gran parte della seduta in gruppo. Lavoro differenziato per Ghoulam. Milik prosegue la sua tabella personalizzata per recuperare da uno stato di sofferenza mio-tendinea nella zona addominale.

Milan-Napoli (sabato 23 novembre 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens.

PARMA

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability e forza funzionale seguiti da cambi di direzione. Riccardo Gagliolo e Dejan Kulusevski sono rientrati dagli impegni con la Svezia. Programma di lavoro differenziato per Gervinho e Alberto Grassi. Giuseppe Pezzella è rimasto a riposo per una gastro-enterite febbrile. Andreas Cornelius e Yann Karamoh sono stati sottoposti a terapie. Lavoro differenziato e terapie per Roberto Inglese. Domani, giovedì 21 novembre, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 11.00.

Bologna-Parma (domenica 24 novembre 12.30)

Squalificati: Hernani

Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Sprocati, Gervinho

ROMA

Oggi la Roma si è ritrovata a Trigoria per continuare la preparazione in vista della gara col Brescia, in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Olimpico. Fonseca ha potuto finalmente contare su un gruppo quasi al completo, riabbracciando anche tutti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali: l'ultimo a rientrare è stato Justin Kluivert. Fazio e Perotti hanno svolto lavoro individuale, ma si conta di farli tornare in gruppo nei prossimi giorni. Il resto della squadra ha invece svolto un lavoro tattico solo dopo aver affrontato la classica attivazione muscolare.

Roma-Brescia (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

SAMPDORIA

Doppio allenamento per la Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco. Mattina con lavori a gruppi in palestra per lo sviluppo della forza e trasformazione in campo. Nel pomeriggio il presidente Massimo Ferrero è salito al Poggio per far visita alla squadra e al tecnico Claudio Ranieri che sul campo 2 ha diretto una seduta a base di esercitazioni tecniche, conclusasi con un torneo a 4 squadre su campo ridotto. Rientrati Omar Colley, Albin Ekdal e Morten Thorsby che hanno svolto sedute rigenerative, mentre Jeison Murillo è atteso nelle prossime ore. Federico Bonazzoli ha svolto il proprio percorso di recupero agonistico, mentre per Bartosz Bereszynski trasferimento a Poznań dove, come concordato con la società, sarà operato dallo staff medico della nazionale per l’infortunio al menisco esterno del ginocchio destro riportato proprio in occasione degli impegni con la Polonia. Domani, giovedì, è in agenda una seduta mattutina.

Sampdoria-Udinese (sabato 24 novembre 18.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-4-2): Audero; Depaoli, Colley, Ferrari, Murru; Leris, Ekdal, Vieira, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

SASSUOLO

Doppia seduta di allenamento quest'oggi al Mapei Football Center per il Sassuolo. Al mattino la squadra ha svolto lavoro in palestra, trasformazione sul campo ed esercitazioni tecnico tattiche, nel pomeriggio attivazione, giochi di posizione, esercitazioni tecnico tattiche e lavori metabolici a secco a chiudere. Lavoro differenziato per Domenco Berardi, Vlad Chiriches e Gianluca Pegolo, ancora assenti per gli impegni con le rispettive nazionali Mert Müldür, Pedro Obiang e Junior Traore. Fermo Gregoire Defrel che è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti che hanno evidenziato una distorsione con lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra.

Sassuolo-Lazio (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati:

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga.

SPAL

SPAL-Genoa (lunedì 25 novembre 20.45)

Squalificati: Tomovic e Cionek

Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Vicari, Felipe, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Paloschi, Floccari.

TORINO

Sessione tecnico-tattica per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla partita di sabato sera contro l’Inter. Dopo alcune esercitazioni specifiche Walter Mazzarri ha diretto una partita di allenamento, a ranghi misti. Riposo assoluto per Lyanco, terapie per Laxalt.

Torino-Inter (sabato 23 novembre 20.45)

Squalificati:

Probabile formazione (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Rincon, Lukic, Meite, Ansaldi; Verdi; Belotti.

UDINESE

Lavoro sia al mattino che al pomeriggio per i bianconeri sui campi del Bruseschi. Nella prima seduta lavoro esclusivamente atletico mentre, nella seconda, lavoro tecnico tattico. Dopo le fasi di attivazione, il gruppo si è concentrato su esercitazioni tecniche sul possesso palla e sulla finalizzazione. I nazionali che han disputato partite con le rispettive selezioni hanno proseguito nel lavoro defaticante nelle strutture interne della Dacia Arena. Da domani tutto il gruppo sarà al completo anche con i rientri di Opoku e Fofana. Ha proseguito nel lavoro individuale sul campo Nacho Pussetto che ha intensificato i carichi. Percorso personalizzato anche per Rodrigo Becao.