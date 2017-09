Serie A, live dai campi - Trauma al piede per Jorginho. Ok Miranda

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com. Premere F5 per aggiornare la pagina!

ATALANTA

19.05 - Ripresa degli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gasperini ha cominciato a preparare la partita con il Sassuolo in programma domenica alle 15 allo stadio di Bergamo. Hanno lavorato a parte Spinazzola (distorsione alla caviglia) e Mancini (contusione al ginocchio sinistro). Rientrati dagli impegni con le nazionali anche Freuler, Iličić (autore ieri di una doppietta nel match vinto 4-0 dalla Slovenia sulla Lituania), Kurtić, Orsolini (a segno ieri nel 4-1 dell'U21 azzurra sulla Slovenia) e Vido. Domani torneranno a lavorare a Zingonia altri quattro nazionali: Cornelius, Haas, Bastoni (a segno oggi con l'U19 nel 2-1 alla Russia) e Melegoni (oggi capitano dell'U19 e autore dell'assist a Bastoni). Berisha è atteso invece giovedì a Zingonia.

BENEVENTO

19.50 - Ripresa la preparazione dei giallorossi in vista della gara di domenica prossima contro il Torino. Questo pomeriggio, mister Baroni ha radunato i suoi uomini al centro sportivo di Paduli per il primo allenamento della settimana caratterizzato da lavoro atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche. Si è allenato con il gruppo il portiere Belec di ritorno dagli impegni con la nazionale slovena. Assenti gli altri nazionali Armenteros, Parigini, Puscas, Djimsiti e Memushaj. La preparazione proseguirà nella giornata di domani con una doppia seduta di allenamento.

BOLOGNA

15.59 - Bologna al lavoro da stamattina: per Donadoni e i suoi c'è in programma la sfida contro il Napoli.

CAGLIARI

20.13 - Dopo due giorni di riposo i rossoblù si sono ritrovati ad Asseminello questo pomeriggio per iniziare la settimana che porterà alla gara di domenica alla Sardegna Arena contro il Crotone.

La seduta ha preso avvio con il lavoro aerobico, cui hanno fatto seguito esercitazioni tecniche ed esercizi in fase di non possesso. Chiusura con una partitella finale.

Sono parzialmente in gruppo Alessandro Deiola, Federico Melchiorri e Gregory van der Wiel. Artur Ionita e Senna Miangue saranno in campo stasera, rispettivamente in Moldavia-Galles per le qualificazioni Mondiali e Belgio-Turchia Under 21 valida per le qualificazioni al campionato europeo di categoria.

CHIEVO VERONA

18.30 - Prosegue la preparazione del ChievoVerona sui campi di Veronello in vista della sfida contro la Juventus di sabato 9 settembre alle ore 18.00 all’Allianz Stadium. Oggi la squadra ha svolto una doppia seduta di allenamento: mattinata gialloblù trascorsa in palestra con lavori di stabilità seguiti da piani di lavoro individuali e lavori neuromuscolari dinamici. Nel pomeriggio la seduta è iniziata con l’attivazione tecnica in campo per proseguire poi con partite a tema ed esercitazioni sulla fase offensiva di squadra e a reparto. La squadra domani si allenerà al mattino, la seduta si svolgerà a porte chiuse.

CROTONE

19.00 - Primo allenamento della settimana quest'oggi per il Crotone, che ha accolto i nuovi arrivi Daniel Pavlovic e Stefan Simic: i difensori si sono messi a disposizione del mister Nicola e disputato la prima partitella con la nuova squadra.

FIORENTINA

15.30 - Evidenti miglioramenti, quest'oggi, per Valentin Eysseric, il quale sta continuando a svolgere le terapie, ma ha smesso di zoppicare vistosamente. Sarà comunque difficile vedere il francese domenica contro l'Hellas Verona. Più probabile che venga quanto meno convocato Riccardo Saponara, che anche stamani si è allenato in gruppo. Ad assistere alla seduta odierna, presente anche il tecnico della Primavera Emiliano Bigica.

GENOA

18.45 - Alla ripresa i giocatori di mister Juric hanno trovato, dopo la seduta parziale di questa mattina, un gruppo di mini calciatori tesserati nella Sestrese, tifosissimi del Grifone, rinforzati progressivamente da amici e compagni di ventura aggregatisi. Un bel folklore andato scemando nel corso della seduta per non disturbare i giocatori di mister Juric, tenuti sulla corda con una lunga sessione di natura tecnico-tattica sotto il sole. Nelle prossime ore è previsto un cambiamento delle condizioni climatiche: è in arrivo una perturbazione. Galabinov e Zukanovic, assenti la settimana passata sono rientrati alla base, per rimettersi a disposizione dello staff.

HELLAS VERONA

15.51 - Attraverso il sito ufficiale del club, l'Hellas Verona comunica che il calciatore Gian Filippo Felicioli è stato sottoposto ad accertamenti clinico-diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado al retto femorale sinistro. I tempi di recupero saranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico.

INTER

18.34 - Joao Miranda, rientrato in giornata dal Brasile, a titolo precauzionale ha eseguito nel pomeriggio accertamenti clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. L'esito degli esami è risultato negativo, il difensore nerazzurro sarà da domani a disposizione di Luciano Spalletti.

JUVENTUS

18.41 - Sessione di lavoro pomeridiana incentrata sul lavoro fisico e sui cambi di direzione quest'oggi per la Juventus, che si è ritrovata al Training Center agli ordini di mister Massimiliano Allegri, in vista della sfida di campionato che vedrà i ragazzi impegnati sabato 9 settembre all'Allianz Stadium alle 18 contro il Chievo Verona. In questa occasione, sono rientrati in gruppo dagli impegni con le rispettive Nazionali Wojciech Szczesny; Stephan Lichtsteiner e Blaise Matuidi.

LAZIO

18.17 - Secondo giorno di riposo per i giocatori della Lazio non impegnati con le rispettive Nazionali. Ma oggi a Formello ha svolto il suo primo allenamento Luis Nani. Il portoghese ha iniziato il lavoro specifico studiato per lui dallo staff tecnico per raggiungere la condizione migliore ed essere così a disposizione di Inzaghi.

MILAN

18.50 - Ha preso il via martedì, dopo il riposo di lunedì, la settimana dei rossoneri a Milanello, dove sono rientrati i primi giocatori dalle Nazionali. In attesa della ripresa del campionato contro la Lazio all'Olimpico. Nell'unico allenamento previsto nella giornata odierna, alle 16.15, la squadra di Montella è stata inizialmente divisa in 2 gruppi: sul campo centrale lavoro defaticante per André Silva, Rodriguez, Cutrone, Locatelli e Calabria; sul ribassato, invece, corsa, andature, potenziamento muscolare con ostacoli e palla medica per il resto dei calciatori. Questi ultimi, compreso Capitan Bonucci, hanno poi svolto degli esercizi col pallone e anche una fase tattica.

NAPOLI

20.10 - Terapie e lavoro differenziato oggi a Castelvolturno per Jorginho. Il centrocampista azzurro aveva subìto un trauma contusivo al piede sabato scorso durante l'ultimo allenamento, prima dei due giorni di riposo e della ripresa odierna al Centro Tecnico.

19.42 - Dopo due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Centro Tecnico di Castelvolturno dopo la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà domenica 10 settembre con Bologna-Napoli al Dall'Ara, posticipo della terza giornata di Serie A (ore 20,45). La squadra ha svolto lavoro di potenza aerobica, in avvio, e successivamente allenamento tecnico con l'ausilio di sagome e paletti. Chiusura con partitina 8 contro 8 a campo ridotto.

Come da programma sono rientrati i primi nazionali: Hamsik e Mertens che hanno svolto seduta rigenerante.

ROMA

17.04 - Seconda sessione di allenamento quotidiana in corso per la Roma, che stamane hasvolto una seduta in palestra. In gruppo anche Dzeko e Manolas. Skorupski ha invece riabbracciato il gruppo nel pomeriggio. Individuale sul campo per Karsdorp e Peres. Il greco, sceso in campo con la sua Nazionale non in perfette condizioni fisiche, sta bene e sarà a disposizione per la trasferta di Genova.

SAMPDORIA

18.57 - Secondo giorno di allenamenti per la Sampdoria in vista della gara contro la Roma prevista per sabato sera al "Ferraris". Sotto il sole di Bogliasco, mister Giampaolo ha messo in agenda una doppia seduta che ha visto il rientro di Linetty e Bereszynski impegnati con la nazionale polacca. In mattinata la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tattiche sotto lo sguardo attento del tecnico di Bellinzona. Al pomeriggio invece la squadra, dopo una mezzora passata in sala video, è scesa sul camp centrale del centro sportivo "Gloriano Mugnaini" dove, con l'ausilio di Palombo schierato al posto dell'assente Andersen, ha svolto una serie di partitelle a pressione e partitella a campo ridotto, entrambi undici contro undici.

SASSUOLO

18.55 - Il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti allo Stadio Ricci dopo i due giorni di riposo concessi da mister Bucchi. I neroverdi hanno svolto attivazione, possessi palla, lavoro metabolico e partitella finale. Lavoro differenziato per Claud Adjapong.

SPAL

20.12 - Ripresa degli allenamenti in casa SPAL. La squadra guidata da mister Semplici quest'oggi s'è ritrovata alle ore 15 per un'unica seduta pomeridiana. Domenica la squadra di Ferrara affronterà l'Inter a San Siro.

TORINO

19.17 - Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, di fronte a oltre 1100 spettatori entusiasti. Sinisa Mihajlovic ha diretto una sessione tecnico-tattica, seguita da una serie di lavori atletici e infine una partita a tempo e campo ridotti. In gruppo anche Rincon, che è tornato anzitempo dal Venezuela causa squalifica che gli impedirà di giocare con la sua Nazionale. Lavoro personalizzato, anche con il pallone, per Baselli e Valdifiori. Il programma di domani prevede due allenamenti, a porte chiuse.

UDINESE

