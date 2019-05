Serie A, live dai campi - Udinese, a parte Fofana. Juve, 2 giorni di riposo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Atalanta-Lazio, finale di Coppa Italia (mercoledì ore 20.45)

BOLOGNA

Bologna in campo questa sera nel posticipo di campionato contro il Parma. In attesa delle formazioni ufficiali.

Bologna-Parma (oggi ore 19)

CAGLIARI

Genoa-Cagliari (sabato ore 18)

CHIEVOVERONA

Chievo in campo questa sera nel posticipo di campionato contro l'Inter. In attesa delle formazioni ufficiali.

Inter-ChievoVerona (oggi ore 21)

EMPOLI

Dopo la vittoria di ieri contro la Sampdoria, gli azzurri di mister Andreazzoli torneranno ad allenarsi domani pomeriggio al Castellani alle ore 15.00 in vista della gara di domenica con il Torino.

Empoli-Torino (domenica ore 15)

FIORENTINA

Parma-Fiorentina (domenica ore 15)

FROSINONE

Milan-Frosinone (domenica ore 18)

GENOA

Tecnici al lavoro già dalle prime ore della mattina nei propri uffici di Villa Rostan per preparare l’allenamento pomeridiano. E in piena attività per mettere a punto la tabella di marcia settimanale, tanto per gli aspetti legati al campo, quanto per le modalità di sostegno da trasferire al gruppo come un mantra, in vista della partita con il Cagliari di sabato allo stadio Ferraris (ore 18). L’arrivo anticipato al Centro Sportivo Signorini di diversi giocatori rispetto all’orario di convocazione - riporta il sito ufficiale del club - è un primo, bel segnale che la squadra ha messo sul piatto nel giorno della ripresa delle sessioni. Avanti tutta!

Genoa-Cagliari (sabato ore 18)

INTER

Inter in campo questa sera nel posticipo di campionato contro il Chievo. In attesa delle formazioni ufficiali.

Inter-ChievoVerona (oggi ore 21)

JUVENTUS

La Juventus inizierà mercoledì a preparare l'ultima partita di campionato all'Allianz Stadium, contro l'Atalanta. Di ritorno da Roma, i giocatori usufruiscono infatti, oggi e domani, di due giorni di riposo concessi da Mister Allegri.

Juventus-Atalanta (domenica ore 20.30)

LAZIO

Atalanta-Lazio, finale di Coppa Italia (mercoledì ore 20.45)

MILAN

Domani mattina, agli ordini di Mister Gattuso, la squadra riprenderà a lavorare alle 10.30. Nei due giorni successivi gli allenamenti saranno sempre al mattino ma alle 11.00. Venerdì, alle 10.30, è prevista una seduta video a cui farà seguito la seduta di lavoro. Programma che si ripeterà anche sabato, con sessione video alle 16.00 e, al termine, la rifinitura.

Milan-Frosinone (domenica ore 18)

NAPOLI

Napoli-Inter (domenica ore 20.30)

PARMA

Parma in campo questa sera nel posticipo di campionato contro il Bologna. In attesa delle formazioni ufficiali.

Bologna-Parma (oggi ore 19)

ROMA

Domani la Roma riprenderà ad allenarsi alle ore 11:00. Mercoledì seduta pomeridiana, giovedì e venerdì allenamenti ancora mattutini, in previsione del match di sabato alle 20:30 contro il Sassuolo.

Sassuolo-Roma (sabato ore 20.30)

SAMPDORIA

Marco Giampaolo ha convocato la squadra martedì pomeriggio al “Mugnaini” di Bogliasco per cominciare la settimana di allenamenti che porterà i blucerchiati verso la sfida con il ChievoVerona.

Chievo-Sampdoria (domenica ore 12.30)

SASSUOLO

Sassuolo-Roma (sabato ore 20.30)

SPAL

Dopo l’impegno casalingo contro il Napoli, i biancazzurri riprenderanno gli allenamenti nel pomeriggio di domani in vista della prossima gara di campionato con l’Udinese in programma sabato 18.

Udinese-SPAL (sabato ore 15)

TORINO

Il Torino riprenderà gli allenamenti domani - martedì 14 maggio - in vista della sfida di domenica contro l'Empoli: in calendario una seduta pomeridiana presso lo stadio Filadelfia.

Empoli-Torino (domenica ore 15)