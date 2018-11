Serie A, live dai campi - Udinese, aggiornamento sugli infortunati

© foto di Federico Gaetano

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ster Gian Piero Gasperini, in vista del posticipo di lunedì sera (stadio di Bergamo, ore 20,30) contro il Napoli, ha lavorato con la squadra divisa in due gruppi in base al minutaggio di Empoli.

I calciatori scesi in campo domenica scorsa si sono radunati questa mattina al centro Bortolotti per sostenere una seduta d’allenamento. Il programma prevedeva esercizi in palestra e lavoro con la palla.

Tutti gli altri, ad eccezione di Barrow e Toloi che hanno proseguito con i rispettivi programmi personalizzati, hanno disputato una partitella d’allenamento contro la Pro Sesto sul campo principale del centro Bortolotti di Zingonia.

DI seguito il tabellino

ATALANTA-PRO SESTO 3-0

MARCATORI: 9’ st Valzania, 30’ st e 39’ st Piccoli.

ATALANTA: Gollini (33’ st Carnesecchi), Bettella (1’ st Reca), Palomino, Mancini (16' st Okoli), Castagne, Pessina (26’ st Colpani), Pašalić (26’ st Kulusevski), Ali Adnan (30’ st Piccoli), Valzania, Rigoni, Tumminello (16' st Peli). All Gasperini

PRO SESTO pt: Cioffi, Baggi, Raffaglio, Croce, Viganò, Bernardi, Romano, Damo, Bertani, Guccione, Motta;

PRO SESTO st: Cioffi, Zullo, Russo, Puccio, Pecorini, Brivio, Crosariol, Gualdi, Marzeglia, Scapuzzi, Duguet. All. Parravicini

La squadra continua i lavori verso Marassi con un allenamento in una bella mattina di sole: esercitazioni tattiche a gruppi per i ragazzi di Inzaghi, con Blerim Dzemaili che svolge una seduta differenziata.

Secondo allenamento settimanale per la squadra, giunta di buon mattino al ‘Signorini’ per la colazione e poi impegnata in un programma avviato con l’attivazione muscolare e una robusta razione in palestra agli ordini dei preparatori Pilati e Barbero. Successivamente mister Juric ha diretto una serie di esercitazioni tattiche sul terreno di gioco, condite da partitelle a tema. Il gruppo dei giocatori impiegati nel derby hanno poi svolto un lavoro suppletivo, per pareggiare i carichi sostenuti dai compagni alla ripresa delle sedute. Solo terapie mediche e fisiche per Spolli, che ieri aveva accusato un fastidio muscolare in via di accertamento. Sono poche le probabilità che possa recuperare per la trasferta di Torino.

Allenamento mattutino per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, i biancocelesti hanno svolto dei torelli prima di passare ad un’ampia fase tattica in vista del match di domani con l’Apollon Limassol. Nel primo pomeriggio è previsto il trasferimento in terra cipriota.

Appuntamento al mattino al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” per la Sampdoria, che continua a pieno regime la preparazione in vista della gara interna di sabato sera contro il Bologna. La squadra – arricchita di ben 10 giocatori dell’Academy – è stata divisa da Marco Giampaolo e dallo staff in due gruppi, che hanno svolto esercizi di attivazione prima e di reparto poi. Edgar Barreto ha portato avanti quanto programmato, facendo un lavoro individuale di recupero agonistico tra campo e palestra. Domani, giovedì, si replica.

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione equamente suddivisa tra parte atletica e tecnica. Baselli, dopo le terapie, ha lavorato in palestra mentre Aina ha svolto una parte del programma odierno con i compagni. Domani in calendario un’altra sessione pomeridiana in preparazione alla partita di domenica contro il Genoa.

Aggiornamento sugli infortunati di casa Udinese, direttamente dal sito ufficiale del club. Samir è stato sottoposto, nella giornata di ieri, ad accertamenti strumentali per valutare l'entità del problema alla caviglia destra che lo ha obbligato ad uscire in barella dalla partita di sabato contro la Roma. L'infortunio alla caviglia, con interessamento dei legamenti, lo costringerà a lavorare in modo differenziato per rientrare a disposizione del Mister quanto prima.

Lukasz Teodorczyk prosegue senza sosta il lavoro per rientrare al più presto a disposizione di Davide Nicola. Il protocollo riabilitativo procede nei tempi previsti: l'attaccante polacco alterna lavoro in palestra a quello in campo, dove ha iniziato anche il lavoro specifico con il pallone.

Antonin Barak, avendo escluso problemi seri alla schiena già nella scorsa settimana, prosegue i lavori di ginnastica preventiva e terapie mirate per risolvere la lombalgia.

I risentimenti muscolari, di Wague al polpaccio sinistro e di Balic al retto femorale della gamba destra, vengono monitorati costantemente e i giocatori stanno lavorando quotidianamente per tornare in campo.

L'affaticamento muscolare patito da Kevin Lasagna al flessore della gamba sinistra in occasione della partita con la Nazionale è quasi del tutto recuperato: osserverà per sicurezza un regime di lavoro differenziato per qualche giorno.