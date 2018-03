Serie A, live dai campi - Udinese, contusione al polpaccio per Angella

Segui la situazione dei campi di Serie A su TuttoMercatoWeb.com.

ATALANTA

19.00 - Questo pomeriggio i nerazzurri, rientrati ieri sera da Torino, hanno ripreso ad allenarsi in vista della gara contro l’Hellas Verona, in programma allo stadio Bentegodi domenica alle 15. Mister Gian Piero Gasperini ha lavorato con la squadra divisa in due gruppi: lavoro defaticante per chi ha giocato ieri; partitella d’allenamento contro la formazione Primavera per gli altri. Luca Rizzo e Bastoni hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. Domani pomeriggio, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

BENEVENTO

19.37 - Pomeridiano al “C. Vigorito” per i giallorossi. Nel preparare la gara di domenica prossima contro i sardi, mister De Zerbi ha impegnato i suoi ragazzi in una seduta prevalentemente tattica. Divisi per gruppi, gli stregoni si sono alternati in esercizi di possesso palla e situazioni di gioco, sia in fase offensiva che difensiva. La sessione si è chiusa con una partita a porzione ridotta del campo. Per quel che riguarda Sandro, il centrocampista brasiliano, che oggi compie 29 anni, ha lavorato sia con la squadra che individualmente. Iemmello, invece, ha proseguito il personale programma fisioterapico. La preparazione di Guilherme e compagni continuerà nel pomeriggio di domani, sempre sul rettangolo verde di contrada Santa Colomba.

BOLOGNA

13.46 - Tre giorni separano i rossoblù dalla trasferta di Roma e la preparazione prosegue a Casteldebole, con una seduta tecnico-tattica e una partitella. Sebastien De Maio non si è allenato a causa di una sindrome influenzale, terapie per Andrea Poli e Riccardo Orsolini. Angelo Da Costa ha svolto terapie e allenamento differenziato.

IN OTTICA LAZIO - Rientrato in gruppo Rodrigo Palacio, terapie per Andrea Poli, Riccardo Orsolini e Angelo Da Costa, ed è da valutare anche la situazione di Sebastien De Maio, fermato da attacco influenzale.

CAGLIARI

18.01 - I rossoblù si sono allenati questo pomeriggio ad Asseminello per preparare la sfida di domenica pomeriggio contro Benevento. La squadra ha svolto inizialmente una serie di esercitazioni tecniche, poi partitella tattica. Quindi lavoro per reparti con due gruppi di lavoro: difesa e centrocampo-attacco. In chiusura punizioni e tiri in porta. Alessio Cragno si è allenato regolarmente con la squadra, lavoro personalizzato per Marco Sau e Charalampos Lykogiannis. Lavoro in acqua e terapie per Luca Cigarini. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.

CHIEVO

13.25 - Allenamento mattutino oggi a Veronello per i gialloblù che proseguono la preparazione alla prossima sfida di campionato contro il Milan. Mister Rolando Maran, insieme al suo staff, ha fatto svolgere alla squadra un’attivazione a torello e una partita a tre tempi a tutto campo alternata a una serie di lavori tecnici individuali. Alessandro Gamberini e Riccardo Meggiorini hanno svolto un lavoro differenziato.

IN OTTICA MILAN - Da valutazione le condizioni di Alessandro Gamberini e Riccardo Meggiorini, ma entrambi appaiono recuperabili.

CROTONE

18.57 - Il Crotone continua a lavorare in vista del match contro la Roma, in programma domenica alle ore 15 allo Scida. Mister Zenga questo pomeriggio ha guidato i rossoblù in un energico test di allenamento contro l’Isola Capo Rizzuto, formazione che milita in Serie D. Il tecnico pitagorico ha dato maggior minutaggio nelle gambe a coloro che non sono stati schierati titolari contro la Sampdoria. Metà tempo invece per il resto del gruppo che è stato impegnato anche in un lavoro tattico al termine della sgambata. Il primo tempo è stato giocato per la maggior parte in inferiorità numerica a causa di una botta rimediata da Markovic che lo ha costretto ad abbandonare il campo.

Nel secondo tempo, in campo anche Tumminello. Festa, Izco e Nalini, quest’ultimo a scopo precauzionale, hanno lavorato a parte. Lavoro differenziato in piscina e terapie per Rohden. Ai box Simić. Per la cronaca sono sette le reti messe a segno, due da Simy e una a testa da Barberis, Markovic, Diaby, Mandragora e Trotta.

FIORENTINA

GENOA

19.44 - Scivolate a tutta sul prato fradicio per la pioggia caduta senza soluzione di continuità. Dopo il test con l’Inter Turku di ieri il Genoa ha svolto la sessione quotidiana a porte chiuse, la quarta settimanale in vista del posticipo della 29ᵃ giornata contro il Napoli, match che sarà preceduto da un minuto di raccoglimento per commemorare Luigi Necco, volto storico di “90° Minuto”. Dopo la fase di riscaldamento e gli esercizi con e senza palla, Bertolacci e compagni hanno disputato una serie di partitelle, prima con porte piccole e poi grandi, per allenare il possesso palla e lavorare in funzione della gara di domenica. Nessuna novità per quanto riguarda i recuperi.

HELLAS VERONA

17.22 - Allenamento per i gialloblù presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in vista della sfida di domenica contro l'Atalanta. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha cominciato la seduta sul campo 1 con un lavoro di rapidità e attività muscolare, prima di proseguire sul campo 2 con esercizi sul possesso palla. In seguito il gruppo ha proseguito la seduta con una serie di esercitazioni tattiche, prima di terminare l'allenamento con una partitella.

Jagos Vukovic ha svolto parte del lavoro con i compagni prima di proseguire con il proprio iter differenziato. Lavoro differenziato per Alessio Cerci e Deian Boldor, quest'ultimo a causa di un sovraccarico muscolare all'adduttore destro.

INTER

14.50 - I nerazzurri continuano il lavoro in vista di Sampdoria-Inter, prossimo match di campionato. Anche l'allenamento di oggi è cominciato in palestra per poi spostarsi sul campo per un'esercitazione tecnica. A seguire, una partitella a campo ridotto e poi un lavoro tattico. Dopo questa parte, spazio ad un'altra partitella a campo ridotto con Icardi e Rafinha in rete.

JUVENTUS

16.39 - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Ieri sera la Juventus conquistava nel recupero all'Allianz Stadium la vittoria sull'Atalanta che è valsa l'allungo in testa alla classifica, ma per i bianconeri non c'è tempo da dedicare al riposo: già sabato sera, infatti, si torna in campo a Ferrara, ospiti della Spal, e questa mattina i ragazzi di mister Allegri si sono dati appuntamento a Vinovo per iniziare la preparazione della sfida contro la formazione emiliana. I bianconeri sono scesi in campo divisi, ovviamente, in due gruppi, con i giocatori maggiormente impiegati ieri sera alle prese con una seduta di scarico in palestra ed i restanti giocatori che hanno affrontato un'intensa seduta tecnica lavorando sul possesso palla. Anche domani, vigilia della sfida, i bianconeri si ritroveranno a Vinovo per la seduta mattutina di rifinitura.

LAZIO

14.20 - Non c'è Sergej Milinkovic-Savic, come previsto, nella lista di convocati della Lazio per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, che vedrà la formazione biancoceleste affrontare la Dinamo Kiev con l'obbligo di vincere per passare il turno. Out anche Basta e Caceres. Ecco di seguito le scelte di Simone Inzaghi:

Portieri: Guerrieri, Strakosha;

Difensori: Bastos, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Felipe Anderson, Immobile, Nani.

IN OTTICA BOLOGNA - Stante le diffide di Wallace, Luis Alberto e Immobile, Inzaghi riavrà Adam Marusic per la gara di campionato, mentre è in dubbio la presenza di Sergej Milinkovic-Savic. Da valutare anche Dusan Basta e Martin Caceres.

MILAN

20.11 - Di seguito le formazioni ufficiali di Arsenal e Milan in vista della sfida che si disputerà a breve all'Emirates Stadium:

Arsenal (4-2-3-1): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka; Mkhitaryan, Wilshere, Ozil, Welbeck. A disp.: Ceech, Iwobi, Chambers, Maitland-Niles, Kolasinac, Elneny, Nketiah. All. Wenger

Milan (4-4-2): Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Montolivo, Calhanoglu; Cutrone, André Silva. A disp.: Storari, Musacchio, Zapata, Biglia, Bonaventura, Locatelli, Kalinic. All. Gattuso

NAPOLI

19.01 - Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano la gara contro il Genoa al San Paolo di domenica per il posticipo della 29esima giornata di Serie A (ore 20,45). La squadra ha svolto, sul campo 2, attivazione tecnica con i paletti in avvio. Successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo grande da area ad area. Differenziato per Chiriches. Domani allenamento di pomeriggio.

ROMA

10.53 - La Roma è tornata in campo dopo il giorno di riposo concesso alla squadra. Come consueto nel primo allenamento post gara, la squadra è stata divisa in due gruppi. Palestra e scarico per chi ha giocato contro lo Shakhtar Donetsk. Palestra e campo (focus atletico e tattico) per il resto dei calciatori. Ancora lavoro individuale per Defrel e Karsdorp, mentre la buona notizia arriva dal rientro in gruppo, non a pieni ritmi, ma graduale, per Luca Pellegrini. Assente Bruno Peres, diventato oggi padre per la seconda volta.

SAMPDORIA

16.44 - Allenamento pomeridiano tra esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a rettangolo da gioco ridotto. Sul fronte dei singoli Jacopo Sala ha lavorato parzialmente con il gruppo mentre Emiliano Viviano (lombalgia) ha svolto una seduta differenziata in palestra e in piscina; solo palestra per Gianluca Caprari, reduce da un attacco influenzale. Domani, venerdì, la squadra tornerà all’opera in mattinata.

IN OTTICA INTER - Rimangono in dubbio Emiliano Viviano per la lombalgia, Jacopo Sala per il problema fisico sopra descritto e Gianluca Caprari per attaco influenzale. Sicuramente out Karol Linetty per squalifica.

SASSUOLO

17.39 - Prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio in vista del match di sabato in casa dell'Udinese. Questo pomeriggio allo Stadio Ricci i neroverdi hanno effettuato riscaldamento, situazioni sulle palle inattive, esercitazioni tecnico tattiche e sviluppo manovra. Domani la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a PORTE CHIUSE. Alle ore 9.15 presso la sala stampa dello Stadio Ricci è in programma la conferenza prepartita di mister Giuseppe Iachini.

SPAL

17.33 - Allenamento mattutino per la SPAL di mister Semplici, che continua a preparare l'ostica sfida con la Juventus in programma sabato sera alle 20.45.

TORINO

16.50 - Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino al Filadelfia in preparazione alla sfida di domenica prossima contro la Fiorentina. Niang è rientrato in gruppo, mentre Bonifazi e Obi hanno ancora svolto un lavoro differenziato. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio: in calendario una sessione tecnico-tattica, a porte chiuse.

IN OTTICA FIORENTINA - Sicuramente fuori Lyanco per il problema al piede sinistro, Cristian Molinaro per la frattura composta del perone e Joel Obi, per risentimento muscolare. Recuperato appieno invece M'Baye Niang.

UDINESE

20.12 - Udinese Calcio informa che nel corso della seduta di allenamento odierna il difensore Gabriele Angella ha riportato un trauma contusivo al polpaccio sinistro durante un’azione di gioco.

La valutazione del trauma sarà effettuata nella giornata di domani, venerdì 16 marzo.