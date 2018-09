Serie A, live dai campi - Udinese, differenziato per Barak

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le 20 squadre di Serie A cominciano a recuperare pezzi importanti in vista della ripresa del campionato. Molti calciatori impegnati nelle partite con le selezioni nazionali, infatti, stanno rientrando alla base. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

Oggi la preparazione della squadra continua con una doppia seduta di allenamento, alle 10:30 e alle 15, presso il centro tecnico Niccolò Galli su un campo non visibile al pubblico a causa dei lavori di rizollatura del terreno principale.

Secondo allenamento settimanale per l'Inter. Squadra al lavoro al Centro Sportivo Suning, di nuovo in gruppo Skriniar, de Vrij e Asamoah.

Doppia seduta di allenamento per la Lazio che alle ore 10:00 si è ritrovata sul campo. La giornata è stata aperta dai difensori: il pacchetto arretrato biancoceleste, infatti, ha prima svolto alcuni esercizi di riscaldamento per poi dedicarsi ad un’ampia fase tattica, che ha caratterizzato l'intero lavoro sul manto erboso.

Alle 17:30 è in programma la seconda seduta di giornata.

Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina di sabato 15 per la quarta giornata di Serie A (ore 18). La squadra, sul campo 1, ha svolto attivazione a secco senza palla in avvio. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che si sono alternati in lavoro sul possesso palla e seduta tecnica. Luperto e Mario Rui, reduci dagli impegni con la Nazionale, hanno fatto scarico. Gli altri Nazionali, invece, sono stati impegnati in esercitazioni fisiche con allunghi in salita.

Allenamento nella mattinata per i nostri bianconeri che hanno svolto inizialmente lavoro di potenziamento in palestra.

La sessione si è poi trasferita, come accade abitualmente, sui campi di allenamento del centro sportivo Bruseschi.

I centrocampisti Balic, Fofana, Pontisso e Coulibaly hanno effettuato esercizi di giro palla mentre i difensori Ekong, Larsen, Opoku, Samir e Nuytinck hanno provato dei movimenti di reparto in varie situazioni di gioco. Presenza costante di Mister Velazquez che è intervenuto in più occasioni per dare indicazioni e incitare i ragazzi.

Lavoro differenziato infine per Antonin Barak e Molla Wague, di rientro dall’impegno con la propria nazionale.