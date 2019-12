Serie A, live dai campi - Udinese, Sema e Samir in dubbio per la Juve

© foto di Federico De Luca

ATALANTA

Bologna-Atalanta (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati:

BOLOGNA

Allenamento pomeridiano per i rossoblù che in vista della sfida all'Atalanta di domenica: hanno effettuato una seduta di lavoro in campo con esercitazioni-tecnico tattiche. Differenziato per Roberto Soriano, terapie per Mitchell Dijks e per Ladislav Krejci.

Bologna-Atalanta (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati:

BRESCIA

Brescia-Lecce (sabato 14 dicembre 15:00)

Squalificati: Cistana

CAGLIARI

Cagliari-Lazio (lunedì 16 dicembre 20:45)

Squalificati: Rog

FIORENTINA

Fiorentina-Inter (domenica 15 dicembre 20:45)

Squalificati:

GENOA

Dopo la fase di messa in moto a cura dei preparatori, i giocatori hanno lavorato a pieno regime dopo la riunione in sala video. Nel giorno della notifica delle squalifiche a Pandev (due giornate più una multa salata) e Agudelo (un turno), si sono rivisti in gruppo Pinamonti e Saponara. Tra addestramenti tecnici tra birilli e porticine, con il gruppo suddiviso in due tronconi e la partitella collettiva a campo allargato, la sessione si è conclusa senza contrattempi.

Genoa-Sampdoria (sabato 14 dicembre 20:45)

Squalificati: Pandev (2), Agudelo.

HELLAS VERONA

Allo Sporting Center ‘Paradiso’ è iniziata nella tarda mattinata odierna la preparazione dei gialloblù al match di domenica, 15 dicembre, al Bentegodi (ore 12.30), contro il Torino, nell'ultima partita ufficiale del 2019. Dopo il consueto riscaldamento, la squadra si è cimentata in una serie di esercitazioni tecniche sui possessi-palla. A seguire, partitelle a tema e mini-partita conclusiva a campo intero.

Hellas Verona-Torino (domenica 15 dicembre 12:30)

Squalificati: Dawidowicz

INTER

Stasera in campo nella sfida al Barcellona, ultima gara degli ottavi di Champions.

Fiorentina-Inter (domenica 15 dicembre 20:45)

Squalificati:

JUVENTUS

Fuori Ramsey, Douglas Costa, Rodrigo Bentancur e anche Matthijs de Ligt: queste le assenze tra i convocati di Maurizio Sarri per la sfida di Leverkusen, con il tecnico costretto a rimpolpare la rosa attingendo alla squadra Under 23, chiamando Muratore e Portanova. Di seguito i convocati del tecnico per l'ultima gara del girone di Champions:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Gozzi.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Rabiot, Muratore, Portanova.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.

Juventus-Udinese (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati: Cuadrado e Pjanic

LAZIO

In apertura riscaldamento atletico per i biancocelesti che, successivamente, hanno svolto delle esercitazioni sul possesso palla a squadra. La seduta si è infine conclusa con una partitella a campo ridotto. Nella giornata di domani è prevista la rifinitura in vista di Rennes-Lazio.

Cagliari-Lazio (lunedì 16 dicembre 20:45)

Squalificati:

LECCE

Squadra a lavoro nel pomeriggio all'Acaya Golf Resort & SPA per proseguire la preparazione nella settimana che porta all'anticipo di sabato in casa del Brescia. Mancosu, Meccariello, Calderoni, Dumancic e Rossettini si sono allenati in differenziato. Domani seduta mattutina, a porte chiuse, sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA.

Brescia-Lecce (sabato 14 dicembre 15:00)

Squalificati: Lucioni e Petriccione

MILAN

Milan-Sassuolo (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati:

NAPOLI

Stasera in campo nella sfida al Genk, ultima gara degli ottavi di Champions.

Napoli-Parma (sabato 14 dicembre 18:00)

Squalificati: Maksimovic (2)

PARMA

Uscito anzitempo nel match contro la Sampdoria, deciso proprio da un suo gol, il centrocampista del Parma Juraj Kucka si è sottoposto oggi agli esami strumentali per verificare l'entità del suo infortunio. Come si legge nel bollettino medico, è stata evidenziata una lesione di primo grado al muscolo soleo destro. Kucka ha già iniziato le terapie per recuperare dall'infortunio. Roberto Inglese e Matteo Scozzarella hanno invece svolto lavoro differenziato, mentre Yann Karamoh è stato sottoposto a terapie (ParmaLive.com).

Napoli-Parma (sabato 14 dicembre 18:00)

Squalificati:

ROMA

La Roma è tornata ad allenarsi in vista del match di Europa League contro il Wolfsberg. Smalling e Pellegrini hanno svolto lavoro in palestra in seguito ai loro infortuni; lavoro individuale anche per Pastore, Kluivert, Santon, Cristante e Zappacosta. Lavoro con il gruppo per Fazio e Pau Lopez. La squadra ha svolto lavoro prettamente tattico, dopo un riscaldamento su velocità e rapidità (VoceGialloRossa.it).

Roma-SPAL (domenica 15 dicembre 18:00)

Squalificati: Mancini

SAMPDORIA

La Sampdoria ha ripreso in mattinata la preparazione al “Mugnaini” di Bogliasco. Allenamento suddiviso in tre fasi: nella prima i blucerchiati meno impegnati nelle ultime gare hanno lavorato in palestra e gli altri hanno svolto un riscaldamento atletico; nella seconda, in campo, tutti i disponibili hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate allo sviluppo del possesso palla; nella terza e ultima parte, infine, individuali rigenerativi per i calciatori con il maggior minutaggio e partitelle a tema per tutti gli altri. Sul fronte dei singoli riposo precauzionale a causa di un leggero stato febbrile per Gastón Ramírez; percorsi individuali per Édgar Barreto e Andrea Bertolacci; programma atletico anche sul campo per Federico Bonazzoli; potenziamento in palestra e primo test tecnico-atletico in campo per Fabio Depaoli. Bartosz Bereszynski sta completando a Poznań la prima fase del recupero post-infortunio. Domani, mercoledì, è in un programma una nuova sessione mattutina.

Genoa-Sampdoria (sabato 14 dicembre 20:45)

Squalificati:

SASSUOLO

Il Sassuolo ha ripreso questo pomeriggio al Mapei Football Center la preparazione in vista del prossimo turno di campionato in programma domenica a San Siro contro il Milan. Seduta defaticante per i calciatori scesi in campo contro il Cagliari, per il resto del gruppo attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e partitella finale su campo ridotto. Lavoro differenziato per Vlad Chiriches, Andrea Consigli, Gregoire Defrel e Marlon (affaticamento).

Milan-Sassuolo (domenica 15 dicembre 15:00)

Squalificati:

SPAL

I biancazzurri hanno ripreso gli allenamenti questo pomeriggio in vista della gara di campionato contro la Roma in programma domenica 15 dicembre. Domani e giovedì le sedute di lavoro si svolgeranno al centro “G.B. Fabbri”. Nel pomeriggio di giovedì, la squadra partirà per il ritiro di Roma dove si allenerà nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14.

Roma-SPAL (domenica 15 dicembre 18:00)

Squalificati: Kurtic

TORINO

Allenamento tecnico e sulla parte atletica per il Torino al Filadelfia. Sessione personalizzata per Belotti, programma differenziato per De Silvestri, post contusione rotulea sinistra nella partita contro la Fiorentina.

Hellas Verona-Torino (domenica 15 dicembre 12:30)

Squalificati:

UDINESE

Ripresa degli allenamenti per l’Udinese dopo il buon pareggio con il Napoli. Questo pomeriggio i bianconeri sono scesi in campo al Bruseschi per una seduta prettamente atletica, iniziata e terminata in anticipo per consentire alla squadra di recarsi successivamente al Santuario di Castelmonte, appuntamento ormai tradizionale del periodo Natalizio. Scatti, allunghi e stretching sono stati dunque gli elementi principali su cui si è lavorato agli ordini di mister Luca Gotti, ma non sono mancate anche le consuete esercitazioni sul possesso palla e la partitella a tema su campo ridotto. Saranno queste giornate decisive per capire se Ken Sema potrà tornare a disposizione del tecnico veneto per l’incontro con la Juventus: per la condizione fisica dell’esterno svedese continuerà a essere valutata giorno per giorno, e lo stesso varrà per Samir, fermato la scorsa settimana da un problema muscolare e la cui presenza domenica a Torino rimane in dubbio. Certo, invece, il forfait di Mato Jajalo.