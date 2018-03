Serie A, live dai campi - Milan, visita USA per Conti. Esami per Hamsik

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ATALANTA

IN OTTICA UDINESE -

BENEVENTO

IN OTTICA LAZIO -

BOLOGNA

IN OTTICA ROMA -

CAGLIARI

IN OTTICA TORINO -

CHIEVO

IN OTTICA SAMPDORIA -

CROTONE

Mattinata di lavoro al centro sportivo per gli squali che continuano a preparare nel migliore dei modi la gara di sabato contro la Fiorentina.

I rossoblù, dopo l’appuntamento in sala video, sono scesi sul campo “A” dell’Antico Borgo: primissima parte dedicata all’attivazione, dopodiché mister Zenga ha impegnato i suoi ragazzi intensamente con il pallone, tra esercizi di possesso e circolazione di palla e lavoro tattico.

Invariata, rispetto a ieri, la situazione dell’infermeria.

L’allenatore rossoblù ha potuto contare oggi anche su Ajeti e Crociata rientrati dai rispettivi impegni con le Nazionali, mentre Diaby e Mandragora torneranno nel pomeriggio e saranno a disposizione dall’allenamento di domani.

IN OTTICA FIORENTINA -

FIORENTINA

IN OTTICA CROTONE -

GENOA

IN OTTICA SPAL -

HELLAS VERONA

IN OTTICA INTER -

INTER

IN OTTICA HELLAS -

JUVENTUS

Tornano i nazionali bianconeri: oggi a Vinovo si sono rivisti i vari Higuain, Dybala e Douglas Costa.

Qui Vinovo: pronti per l'allenamento! 🤙🤙🤙 pic.twitter.com/lfJMZR7aAx — JuventusFC (@juventusfc) 28 marzo 2018

IN OTTICA MILAN -

LAZIO

IN OTTICA BENEVENTO -

MILAN

17.20 - Accertamenti a stelle e strisce per Andrea Conti: secondo quanto riferito da Sky Sport 24, il laterale del Milan partirà alla volta di Pittsburgh, dove sarà visitato dal dottor Fu, lo stesso che ha operato Zlatan Ibrahimovic di recente. Rischio frattura scongiurato, ma il Milan vuole vederci chiaro.

IN OTTICA JUVENTUS -

NAPOLI

Sono rientrati dai rispettivi impegni con le Nazionali Hysaj e Mario Rui.

La squadra in avvio ha svolto attivazione a secco e di seguito circuito di forza sul campo 1.

Successivamente, sul campo 2, solo il gruppo di difensori è stato impegnato in una sessione di allenamento tecnico tattico specifico al quale hanno partecipato anche Hysaj e Mario Rui.

Nel pomeriggio seconda seduta di allenamento. La squadra in avvio ha svolto una prima fase di attivazione con i paletti e di seguito lavoro tecnico tattico.

Poi i difensori, che avevano già lavorato al mattino, sono rientrati e sul campo è rimasto il gruppo formato da centrocampisti e attaccanti per una seduta tecnico tattica specifica.

Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali anche Reina e Mertens: per loro lavoro di scarico.

IN OTTICA SASSUOLO - Solo un grande spavento per Elseid Hysaj, che con la nazionale albanese ha rimediato solo una forte contusione sopra al ginocchio. Questa mattina il terzino destro del Napoli s'è allenato col resto del gruppo e con ogni probabilità sarà in campo sabato pomeriggio contro il Sassuolo. Buone notizie anche per quanto riguarda Marek Hamsik: il centrocampista slovacco ha sostenuto esami strumentali i quali hanno dato esito negativo. Il capitano azzurro, come reso noto dal Napoli, ha corso sul campo e poi svolto lavoro differenziato in palestra: Sarri spera che sia possibile il suo impiego contro il Sassuolo.

ROMA

IN OTTICA BOLOGNA -

SAMPDORIA

IN OTTICA CHIEVO -

SASSUOLO

IN OTTICA NAPOLI -

SPAL

IN OTTICA GENOA -

TORINO

IN OTTICA CAGLIARI -

UDINESE

15.11 - Tre settimane di stop per Valon Behrami: in seguito all'infortunio subito nel corso del ritiro con la Svizzera, il centrocampista è stato sottoposto a esami diagnostici strumentali dallo staff dell’Udinese, che hanno confermato quanto riportato dai referti ottenuti dallo staff medico elvetico: si evidenzia una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra, problema che terrà il giocatore lontano dal campo per circa tre settimane.