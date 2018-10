Serie A, live dai campi - Udinese, si rivede Balic. Terapie per Machis

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della ottava giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

15.57 - Tegola per l'Atalanta, che ha ripreso oggi la preparazione durante la pausa del campionato per le nazionali. Gli esami cui è stato sottoposto Andrea Masiello hanno evidenziato una lesione al retto femorale destro: tornerà ad allenarsi in gruppo non prima di 25 giorni. Il difensore trentaduenne, appena rientrato da un problema all'adduttore destro, si è infortunato domenica in casa contro la Sampdoria venendo sostituito dopo dopo nemmeno 24 minuti da Gianluca Mancini. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per valutare meglio l'entità dell'infortunio.

Le prossime quattro sfide della squadra orobica saranno contro ChievoVerona, Parma, Bologna e Inter.

14.26 - Questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti in casa Atalanta. Assenti giustificati i quindici giocatori impegnati con le rispettive nazionali. In nazionale maggiore sono stati infatti convocati Ali Adnan (Iraq), Barrow (Gambia), Berisha (Albania), Castagne (Belgio), de Roon (Olanda), Djimsiti (Albania), Freuler (Svizzera), Iličić (Slovenia), Hateboer (Olanda), Pašalić (Croazia), Reca (Polonia), nell'Italia Under 21 Mancini, Pessina e Valzania, nell'Italia Under 19 Bettella.

BOLOGNA

18.00 - Doppio allenamento oggi a Casteldebole verso Bologna-Torino: al mattino lavoro di forza in palestra, al pomeriggio una serie di esercitazioni tecniche e partitelle insieme ad alcuni elementi della formazione Primavera. Rodrigo Palacio ha lavorato con i compagni, seduta in parte col gruppo e in parte differenziata per Filip Helander. Differenziato per Lukasz Skorupski e Andrea Poli.

CAGLIARI

17.30 - Dopo due giorni di riposo, i rossoblù hanno ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo di Asseminello. L’avvio della seduta si è svolto in palestra con esercizi di mobilità, addominali e lavoro propiocettivo. A seguire, la squadra è passata sul campo per svolgere esercizi di potenza aerobica e tecnica a coppie. Infine, partitella a metà campo. Parzialmente in gruppo Rafael, Darijo Srna si è sottoposto a terapie. Out Charalampos Lykogiannis e Ragnar Klavan.

CHIEVOVERONA

14.25 - Gian Piero Ventura, nuovo allenatore del ChievoVerona, già questa mattina ha iniziato ad allenare la sua nuova squadra: oggi in programma doppia seduta, quella già svolta alle 11 e un'altra che andrà in scena alle ore 15.00.

EMPOLI

14.15 - Seduta di allenamento mattutina per la squadra di Aurelio Andreazzoli. Domani al Castellani per Caputo e compagni ci sarà un test amichevole: alle 16.00 fischio d'inizio contro la Primavera.

FIORENTINA

17.44 La Fiorentina è tornata al lavoro dopo due giorni di riposo, anche se orfana dei giocatori impegnati in Nazionale. Ecco le immagini dell'allenamento di oggi, dal sito ufficiale della Fiorentina, con il gruppo impegnato in esercizi con il preparatore Perondi e poi con una partitella a ranghi molto ridotto.

FROSINONE

21.07 Doppia seduta per i giallazzurri nel ritiro di Roma. Lavori atletici e partitelle a tema, questo hanno svolto i ragazzi agli ordini di mister Moreno Longo. Continua le terapie Ardaiz, lavoro a parte per Maiello, Capuano e Perica. Domani nuova doppia seduta al Mancini Park Hotel.

GENOA

16.30 - Davanti ad una buona cornice di tifosi e di addetti ai lavori Ivan Juric ha diretto il primo allenamento alla guida del Genoa. Tanto pallone al "Gianluca Signorini" con il gruppo rossoblu che si è cimentato in esercizi di tecnica con il pallone per poi procedere con una partitella a pressione a campo ridotto. Assenti i tanti nazionali mentre si è rivisto sul terreno di gioco Lisandro Lopez che sarà a disposizione già dal prossimo impegno dopo la sosta per le Nazionali sul campo della Juventus. Presente anche Miguel Veloso, giocatore che presto tornerà sotto contratto.

14.00 - S'è svolta questa mattina la prima seduta di allenamento con Ivan Juric in panchina. Ufficializzato nella giornata di ieri, il tecnico croato già quest'oggi, prima della conferenza stampa di presentazione, s'è presentato a Pegli per iniziare a lavorare.

INTER

19.50 Giornata di ripresa al Centro Sportivo Suning per l'Inter di Luciano Spalletti. Assenti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, ma il resto del gruppo si è comunque allenato in quel di Appiano Gentile per iniziare a preparare la sfida contro il Milan. Il menù della seduta è stato prettamente atletico: si è iniziato con un riscaldamento sul campo, poi una serie di esercizi incentrati sul possesso palla tra scambi, stop e cambi di direzione (lavoro svolto sia individualmente che a gruppi di tre). Dopo questa prima parte, vi è stata una partitella: alcuni tesserati della Primavera di Armando Madonna si sono aggregati per dare uniformità al gruppo. In seguito, chiusura con esercizi aerobici.

JUVENTUS

16.30 - Dopo tre giorni di pausa, la Juventus è tornata al lavoro. Col gruppo c'è anche Douglas Costa, attaccante brasiliano che ha ormai smaltito il problema alla caviglia destra.

LAZIO

14.30 - Allenamento pomeridiano per la Lazio che, quest’oggi, si è ritrovata presso il Campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30. Al termine di un iniziale riscaldamento, i biancocelesti hanno svolto dei percorsi ad ostacoli ed alcuni esercizi incentrati sulla propriocettività. In seguito, il gruppo di Simone Inzaghi è passato a delle esercitazioni sul possesso palla, prima di chiudere la seduta con la consueta partitella a campo ridotto.

MILAN

18.45 - Questo pomeriggio, dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Gattuso successivi alla vittoria in campionato contro il Chievo, c'è stata la ripresa degli allenamenti - a ranghi ridotti visti i diversi dei rossoneri impegnati in Nazionale - a Milanello. Tutti in campo alle 16.30 per iniziare la fase dedicata all'attivazione muscolare: esercizi a terra di potenziamento e stretching, poi corsa, scatti e balzi utilizzando delle sagome e degli ostacoli bassi. Terminata la prima parte il gruppo si è dedicato alla fase tecnica con un'esercitazione sui passaggi a controllo orientato; a seguire possesso palla con alcune partitelle a tema. La squadra ha concluso il lavoro odierno in palestra.

NAPOLI

17.15 - Seduta pomeridiana e ripresa degli allenamenti per il Napoli a Castelvolturno. La squadra si allena nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà con Udinese-Napoli, nona giornata di Serie A in programma sabato 20 ottore (ore 20.30). La squadra ha lavorato sul campo 3 con l'innesto in gruppo di elementi della Primavera. Prima fase dedicata al riscaldamento a secco. Successivamente seduta tecnica e partitina 5 contro 5. Primo giorno di lavoro in gruppo per Younes. Anche Ghoulam ha svolto l'intera seduta con la squadra. Allenamento differenziato per Luperto.

17.20 - Dopo Sebastiano Luperto, anche Kalidou Koulibaly rientrerà dalla Nazionale. Il difensore azzurro non parteciperà agli impegni con il Senegal per un affaticamento muscolare. Lo comunica il club azzurro tramite il suo sito web

PARMA

ROMA

16.40 - La Roma di Eusebio Di Francesco, priva dei giocatori impegnati con le nazionali, è tornata a lavorare quest'oggi per due sedute di allenamento. In mattinata, intorno alle 10:30, la squadra si è riunita dapprima in palestra e, dopo un lavoro di circa 40', è scesa in campo per una parte atletica. Lavoro individuale per Pastore, De Rossi e Kolarov. La sessione pomeridiana, invece, è iniziata alle ore 15. Dopo il consueto riscaldamento, spazio a una lunga fase tattica, seguita da una partitella a campo ridotto con la Primavera. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

SASSUOLO

18.10 - Doppia seduta quest'oggi per i neroverdi che al mattino hanno svolto riscaldamento, lavoro di forza in palestra e trasformazione sul campo mentre nel pomeriggio attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, possessi palla, esercizi uno contro uno e partitelle a tema. Lavoro differenziato per Alfred Duncan, Giangiacomo Magnani, Marlon Santos e Giacomo Satalino, assenti i nazionali.

SPAL

TORINO

18.10 - Allenamento per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica pomeridiana. Oltre ai calciatori impegnati nelle rispettive selezioni nazionali non hanno preso parte al lavoro odierno Ansaldi (programma personalizzato), De Silvestri e Lyanco (differenziato) e Zaza (terapie). Domani ancora seduta pomeridiana, a porte chiuse.

UDINESE

19.30 A due giorni dall’amichevole internazionale contro la formazione slovena dell’NK Bravo, la squadra sotto l’occhio attento di mister Velazquez, si è allenata in palestra nel corso della mattinata mentre nel pomeriggio ha effettuato la seduta sui campi del Bruseschi. Sessione intensa per il gruppo composto da Behrami, Fofana, Nuytinck, Vizeu, D’Alessandro, Coulibaly, Ter Avest, Pussetto, Samir Pontisso e Malle a cui si sono aggregati quattro giovani provenienti dalla Primavera (Gasparini, Samotti, Ermacora, Parpinel). L’allenamento è cominciato con una parte atletica costituita da percorsi ad ostacoli e scatti. Nella seconda parte focus sulla precisione nei passaggi e controllo. Alla circolazione di palla sono seguiti i passaggi sulle corsie di destra e di sinistra, immediati cross e conclusioni con un centrale a rotazione a difendere la porta. Si rivede in campo Andrija Balic che ha effettuato un lavoro personalizzato. Infine, terapie per Lukasz Teodorczyk, Darwin Machis e Giuseppe Pezzella.