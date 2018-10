Serie A, live dai campi - Veloso s'allena col Genoa. D.Costa in gruppo

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della ottava giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

15.57 - Tegola per l'Atalanta, che ha ripreso oggi la preparazione durante la pausa del campionato per le nazionali. Gli esami cui è stato sottoposto Andrea Masiello hanno evidenziato una lesione al retto femorale destro: tornerà ad allenarsi in gruppo non prima di 25 giorni. Il difensore trentaduenne, appena rientrato da un problema all'adduttore destro, si è infortunato domenica in casa contro la Sampdoria venendo sostituito dopo dopo nemmeno 24 minuti da Gianluca Mancini. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per valutare meglio l'entità dell'infortunio.

Le prossime quattro sfide della squadra orobica saranno contro ChievoVerona, Parma, Bologna e Inter.

14.26 - Questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti in casa Atalanta. Assenti giustificati i quindici giocatori impegnati con le rispettive nazionali. In nazionale maggiore sono stati infatti convocati Ali Adnan (Iraq), Barrow (Gambia), Berisha (Albania), Castagne (Belgio), de Roon (Olanda), Djimsiti (Albania), Freuler (Svizzera), Iličić (Slovenia), Hateboer (Olanda), Pašalić (Croazia), Reca (Polonia), nell'Italia Under 21 Mancini, Pessina e Valzania, nell'Italia Under 19 Bettella.

BOLOGNA

CAGLIARI

14.30 - Prevista per oggi la ripresa degli allenamenti in casa Cagliari. La squadra si ritroverà ad Asseminello alle ore 15.00.

CHIEVOVERONA

14.25 - Gian Piero Ventura, nuovo allenatore del ChievoVerona, già questa mattina ha iniziato ad allenare la sua nuova squadra: oggi in programma doppia seduta, quella già svolta alle 11 e un'altra che andrà in scena alle ore 15.00.

EMPOLI

14.15 - Seduta di allenamento mattutina per la squadra di Aurelio Andreazzoli. Domani al Castellani per Caputo e compagni ci sarà un test amichevole: alle 16.00 fischio d'inizio contro la Primavera.

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

16.30 - Davanti ad una buona cornice di tifosi e di addetti ai lavori Ivan Juric ha diretto il primo allenamento alla guida del Genoa. Tanto pallone al "Gianluca Signorini" con il gruppo rossoblu che si è cimentato in esercizi di tecnica con il pallone per poi procedere con una partitella a pressione a campo ridotto. Assenti i tanti nazionali mentre si è rivisto sul terreno di gioco Lisandro Lopez che sarà a disposizione già dal prossimo impegno dopo la sosta per le Nazionali sul campo della Juventus. Presente anche Miguel Veloso, giocatore che presto tornerà sotto contratto.

14.00 - S'è svolta questa mattina la prima seduta di allenamento con Ivan Juric in panchina. Ufficializzato nella giornata di ieri, il tecnico croato già quest'oggi, prima della conferenza stampa di presentazione, s'è presentato a Pegli per iniziare a lavorare.

INTER

JUVENTUS

16.30 - Dopo tre giorni di pausa, la Juventus è tornata al lavoro. Col gruppo c'è anche Douglas Costa, attaccante brasiliano che ha ormai smaltito il problema alla caviglia destra.

LAZIO

14.30 - Anche la Lazio tornerà ad allenarsi quest'oggi: ripresa alle 15.30 a Formello.

MILAN

NAPOLI

14.30 - Dopo il successo sul Sassuolo, il Napoli riprenderà gli allenamenti oggi pomeriggio. La squadra si allena nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà con Udinese-Napoli, nona giornata di Serie A in programma sabato 20 ottobre (ore 20.30).

PARMA

ROMA

16.40 - La Roma di Eusebio Di Francesco, priva dei giocatori impegnati con le nazionali, è tornata a lavorare quest'oggi per due sedute di allenamento. In mattinata, intorno alle 10:30, la squadra si è riunita dapprima in palestra e, dopo un lavoro di circa 40', è scesa in campo per una parte atletica. Lavoro individuale per Pastore, De Rossi e Kolarov. La sessione pomeridiana, invece, è iniziata alle ore 15. Dopo il consueto riscaldamento, spazio a una lunga fase tattica, seguita da una partitella a campo ridotto con la Primavera. (fonte: vocegiallorossa)

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE