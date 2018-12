Serie A, live dai campi - Vigilia di coppa per Samp, SPAL e Bologna

Premi F5 per aggiornare la pagina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

13.45 - La formazione di Gasperini scenderà in campo stasera contro il Napoli allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, per il posticipo del 14esimo turno di Serie A.

BOLOGNA

15.50 - Vigilia di Coppa Italia per la formazione di Filippo Inzaghi, in campo domani alle 18.00 allo stadio Renato Dall'Ara contro il Crotone.

CAGLIARI

14.45 - La squadra rossoblù si è ritrovata questa mattina ad Asseminello per iniziare la settimana che vedrà il Cagliari impegnato mercoledì in Coppa Italia a Verona contro il Chievo e sabato alla Sardegna Arena in campionato contro la Roma. Gli elementi che hanno accumulato un maggior minutaggio nella partita di campionato di ieri a Frosinone si sono limitati a svolgere un defaticante. Gli altri, dopo il riscaldamento con mobilità, hanno svolto una esercitazione tecnica con trasmissione della palla e finalizzazione. Infine, partita su campo ridotto e conclusioni a rete. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.

CHIEVO

15.50 - La formazione di Mimmo Di Carlo è tornata in campo questa mattina alle 11.00, poche ore dopo il buon pari conquistato contro la Lazio allo stadio Bentegodi.

16.35 - Attraverso il proprio sito, il ChievoVerona comunica che l’intervento a cui è stato sottoposto questa mattina a Negrar il giocatore Andrea Seculin è perfettamente riuscito. Il portiere è stato sottoposto a un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, lesionato durante la seduta di allenamento di giovedì 29 Novembre. Ad eseguire l’intervento, durato circa un’ora e mezza, è stato il Professor Claudio Zorzi con la collaborazione della sua equipe medica.

17.00 - Mattinata di lavoro a Veronello per i gialloblù dopo il match disputato ieri sera al Bentegodi contro la Lazio. Chi è sceso in campo contro la formazione biancoceleste ha svolto un lavoro di scarico, mentre il resto della squadra il seguente programma:

- Attivazione fisica

- Possessi palla con porticine

- Lavori di forza rapida

- Partite

La squadra domani svolgerà un allenamento pomeridiano alle ore 14.45 a porte aperte.

EMPOLI

17.10 - Gli azzurri riprenderanno ad allenarsi domani pomeriggio alle ore 15.00 al Sussidiario; mercoledì la formazione di mister Iachini sosterrà una doppia seduta (con inizio alle 10.30 e alle 15.00) in vista della gara di domenica con il Bologna.

FIORENTINA

15.55 - La formazione di Pioli non sosterrà allenamenti nella giornata di oggi, la ripresa dei lavori è prevista per domani alle ore 15.00.

FROSINONE

GENOA

16.00 - Convocati di mattina per la ripresa immediata degli allenamenti. Con due partite ravvicinate alle porte il Genoa non ha perso tempo per rimettersi al lavoro al Centro Signorini. Nessun giocatore della Primavera è stato integrato al gruppo per la sessione, che ha visto gli elementi scesi in campo a Torino svolgere un semplice defaticante. Più corposa invece la razione di carichi per chi non ha giocato. Computer spianati invece nell’ufficio dei tecnici per l’analisi della partita, l’elaborazione dei dati e lo sviluppo del programma per i giorni a seguire.

INTER

JUVENTUS

LAZIO

14.45 - Allenamento mattutino per la Lazio, che questa mattina alle ore 12:30 si è ritrovata sul campo Fersini del Centro Sportivo di Formello per il primo allenamento dopo la gara in trasferta contro il ChievoVerona. Nella prima parte della seduta, i biancocelesti sul terreno di gioco hanno effettuato un riscaldamento a carattere atletico al quale ha fatto seguito delle esercitazioni sul possesso palla. Contemporaneamente, i calciatori impiegati per 90 minuti nella gara di ieri contro i clivensi hanno svolto un lavoro intermittente sotto gli occhi del Prof. Ripert. L’allenamento odierno è terminato con una partita a campo ridotto. Domani è in programma un allenamento pomeridiano.

MILAN

16.15 - Dopo la vittoria contro il Parma, che ha portato tre punti ed è valsa il quarto posto, la squadra godrà di due giorni di riposo. La nuova settimana di lavoro inizierà da mercoledì, quando alle 11.30 è in programma la ripresa degli allenamenti. Non ci saranno doppi impegni, quindi a Milanello si potrà preparare al meglio la prossima gara di campionato ancora a San Siro. Anche giovedì e venerdì i rossoneri scenderanno in campo in singole sessioni mattutine (11.30), mentre sabato alla vigilia si svolgeranno prima la conferenza stampa di Mister Gattuso e poi, dalle 16.30, la rifinitura. Domenica 9 alle 20.30 si giocherà Milan-Torino, 15° giornata di Serie A.

NAPOLI

14.00 - La formazione di Ancelotti è arrivata ieri a Bergamo, dove stasera sfiderà l'Atalanta per il posticipo del 14esimo turno di Serie A. Tutti convocati, nel gruppo azzurro, tranne Verdi, Chiriches e Ounas. Prima presenza nel gruppo per Younes, infortunato dallo scorso giugno.

PARMA

ROMA

16.15 - Domani alle ore 15:00 la formazione capitolina proseguirà sui campi di Trigoria la preparazione al match contro il Cagliari, in programma sabato alle ore 18:00, con una nuova seduta di allenamento dopo quella svolta oggi in mattinata.

SAMPDORIA

16.00 - Vigilia di Coppa Italia per la formazione di Giampaolo, in campo domani a Marassi alle 20.45 contro la SPAL.

16.15 - L'allenatore della Samp, Marco Giampaolo ha parlato quest'oggi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la SPAL valida per il quarto turno di Coppa Italia: "Tutte le partite ufficiali vanno onorate e giocate bene, fanno parte di un processo di lavoro. Ci teniamo ad andare avanti e mi aspetto una buona affluenza di pubblico. Per arrivare a giocare le partite più importanti c'è bisogno di superare questi step. E poi la Coppa Italia mediaticamente è sempre molto sentita da tutti, è la scorciatoia per ritrovarsi a giocare le competizioni europee. Noi fino a quando ci sarà la possibilità di giocarcela ce la giocheremo".

17.15 - Mister Giampaolo ha proseguito il programma con due gruppi di lavoro: seduta di scarico tra campo e palestra per i calciatori maggiormente impiegati con il Bologna, allenamento completo per tutti gli altri disponibili, compreso Vasco Regini che prosegue con i compagni il proprio iter per migliorare la condizione. Individuale di recupero agonistico per Edgar Barreto. Domani, martedì, giorno della partita, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura al termine della quale sarà diramata la lista dei convocati.

SASSUOLO

16.10 - Squadra subito in campo questa mattina al Ricci in vista dell'impegno di Coppa Italia in programma mercoledì 5 dicembre alle 18 quando al Mapei Stadium arriverà il Catania. Lavoro defaticante per chi ha giocato ieri contro l'Udinese, per gli altri piccolo lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo ed esercitazioni tecnico tattiche. Domani i neroverdi sosterranno la seduta di rifinitura a porte chiuse. Alle ore 14 presso la sala stampa dello Stadio Ricci è in programma la conferenza prepartita di mister Roberto De Zerbi.

SPAL

16.00 - Vigilia di Coppa Italia per la formazione di Semplici, in campo domani a Marassi alle 20.45 contro la Sampdoria.

TORINO

13.30 - Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia in vista della partita di Tim Cup di giovedì sera contro il Sud Tirol, quarto turno della manifestazione e sfida ad eliminazione diretta. Il tecnico Mazzarri oggi ha suddiviso in due il gruppo di lavoro: programma defaticante per i calciatori reduci dalla vittoria di ieri pomeriggio contro il Genoa e match di allenamento contro una selezione del Settore giovanile per tutti gli altri elementi a disposizione. Domani in calendario una seduta tecnico-tattica pomeridiana.

UDINESE