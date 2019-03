Serie A, live dai campi - Zaniolo parzialmente in gruppo. Inter-Napoli in EL

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della prossima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

BOLOGNA

CAGLIARI

Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico Rolando Maran, tecnico del Cagliari, per la gara di domani sera contro la Fiorentina. Questa la lista completa:

Portieri: Rafael, Aresti, Cragno.

Difensori: Pellegrini, Cacciatore, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Leverbe, Srna, Romagna.

Centrocampisti: Cigarini, Birsa, Oliva, Barella, Padoin, Ionita, Faragò, Deiola.

Attaccanti: Joao Pedro, Pavoletti, Thereau.

CHIEVOVERONA

EMPOLI

Primo allenamento al Castellani per Aurelio Andreazzoli dopo essere tornato alla guida del club azzurro nella giornata di ieri. Questo il post su Twitter dei toscani che preparano la sfida contro il Frosinone:

Bentornato Aurelio: il tecnico azzurro ha diretto questa mattina il primo allenamento al Castellani 📸📸📸📸 pic.twitter.com/EwpSDXNjLj — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 14 marzo 2019

FIORENTINA

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari alla Sardegna Arena, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha diramato la lista dei convocati.

Portieri: Brancolini, Lafont, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Ceccherini, Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella.

Centrocampisti: Benassi, Dabo, Norgaard, Gerson.

Attaccanti: Chiesa, Graiciar, Mirallas, Simeone, Muriel.

FROSINONE

Seduta di allenamento pomeridiana per i giallazzurri che sono scesi in campo alla Città dello Sport. I ragazzi di mister Baroni hanno svolto una serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Ghiglione e Sammarco hanno lavorato a parte. Viviani si è invece sottoposto ad ulteriori esami strumentali che hanno evidenziato una lieve distrazione del comparto esterno del ginocchio sx, il centrocampista verrà valutato nuovamente tra una settimana. Domani alle 15 è in programma una nuova seduta di allenamento allo stadio Benito Stirpe.

GENOA

INTER

Serata di Europa League per l'Inter di Luciano Spalletti che andrà alla caccia del pass per i quarti di finale pur dovendo rinunciare a tantissimi giocatori. Normale allenamento per Dalbert, Gagliardini e Joao Mario che sono fuori dalla lista per le coppe europee e per gli squalificati Lautaro Martinez e Asamoah.

JUVENTUS

La Juventus, oggi, riprenderà gli allenamenti in vista della gara contro il Genoa. I bianconeri riprenderanno a lavorare dopo il giorno di riposo concesso ieri da Massimiliano Allegri.

LAZIO

MILAN

Prosegue la preparazione del Milan in vista del derby contro l'Inter in programma per domenica, con Maldini, Leonardo e Gazidis che hanno assistito alla seduta di oggi.

Rossoneri's derby preparations went on at Milanello today, in the presence of Ivan Gazidis, Leonardo and Paolo Maldini 💪🏻

Continua la preparazione dei ragazzi in vista di #MilanInter. Presenti a Milanello anche Ivan Gazidis, Leonardo e Paolo Maldini 💪🏻 pic.twitter.com/NDGgIqMA5j — AC Milan (@acmilan) 14 marzo 2019

NAPOLI

Napoli di Ancelotti impegnato a Salisburgo in Europa League. Si parte del 3-0 per gli azzurri dell'andata con il tecnico che vuole però mantenere alta la concentrazione viste anche le assenze per squalifica di Koulibaly e Maksimovic e per infotunio di Albiol.

PARMA

ROMA

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina per preparare la sfida contro la SPAL, in programma sabato alle 18:00. La squadra ha iniziato a lavorare in palestra, per poi dedicarsi a un lavoro atletico e tattico. Lavoro individuale in campo per Kolarov, Pastore, Perotti, Zaniolo e Ünder. Terapie per Manolas, Pellegrini e De Rossi.

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

UDINESE