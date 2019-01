Serie A, live dai campi - Zaza, domani gli esami. Veloso lascia il ritiro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

BOLOGNA

La ripresa dei lavori verso la trasferta di Ferrara è prevista per martedì, con una seduta di allenamento alle 11:30 a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli.

CAGLIARI

CHIEVOVERONA

Giornata di riposo in casa Chievo. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani a partire dalle 14.30.

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

15.00 - Il Genoa, quest'oggi in campo per il test amichevole con il Wurzburger Kickers, è sceso in campo con questa formazione Jandrei; Lisandro Lopez, Spolli, Zukanovic; Pereira, Romulo, Omeonga, Pezzella; Dalmonte, Favilli, Pandev.

14.30 - Nessuno sconto, tutti in campo. Mister Prandelli ha radunato la squadra alla Pinatar Arena, per ripassare gli schemi su palla inattiva e chiudere il cerchio della rifinitura, prima dell’amichevole pomeridiana con il team tedesco del Wurzburger Kickers. Tra le squadre con cui il Genoa ha condiviso in questi giorni il Thalasia Hotel, la mega struttura che ospita il ritiro spagnolo. Alla resa dei conti Criscito e compagni hanno goduto solo della mezza giornata di riposo concessa giovedì. Stop. Della partita non farà parte Veloso, rientrato in Italia con un permesso per motivi familiari. Si riaggregherà al gruppo alla ripresa presso il Centro Sportivo Signorini. Martedì la squadra, che pure alla Pinatar Arena ha ricevuto la visita di parecchi genoani, rientrerà in città con un volo charter. Il periodo nella regione di Murcia è filato via liscio, grazie anche all’assistenza sul campo di Massimo, Attilio e Dani, rappresentanti di “Gusta Trading Kg”, agenzia di consulenza specializzata nel settore calcio.

INTER

JUVENTUS

Di seguito la lista dei calciatori convocati dall'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in vista della gara di mercoledì pomeriggio, a Gedda, contro il Milan valida per l'assegnazione della Supercoppa Italiana.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio, Del Favero

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Alex SAndro, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Bentancur

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Kean, Bernardeschi

LAZIO

Giornata di riposo in casa Lazio. La squadra biancoceleste tornerà ad allenarsi a Formello domani pomeriggio.

MILAN

NAPOLI

PARMA

ROMA

SAMPDORIA

SASSUOLO

SPAL

TORINO

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia con doppio programma: sessione di scarico per i calciatori impegnati ieri pomeriggio nel match di Coppa Italia, lavoro tecnico-tattico e partite a tema (con tempo e campo ridotti) per gli altri elementi a disposizione. Previsti domani controlli per Zaza (post trauma distorsivo alla caviglia destra nella rifinitura di sabato) e Baselli (sofferenza all’anca destra). Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio, in preparazione alla trasferta di sabato contro la Roma.

UDINESE