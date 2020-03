Serie A, Lotito scatenato in Consiglio contro le porte chiuse: voleva che decidessero i Prefetti

La Gazzetta dello Sport riporta come ieri, nel corso del Consiglio di Lega, il presidente della Lazio Claudio Lotito fosse tra i più scatenati. Le sue parole si sono udite forti e chiarissime anche fuori dalla stanza dove si è tenuta la riunione, convinto com'era, dell'idea che non fosse giusto scegliere a priori le porte chiuse. La sua proposta era quella di far decidere caso per caso dai vari Prefetti se aprire o meno gli impianti in questione. Ma in questo momento, visti anche i passi decisi dal Governo, c'era una sola alternativa alle porte chiuse: l'interruzione del campionato. Spadafora però è intervenuto perché ha compreso il valore sociale del calcio nel nostro paese e ha spinto per la soluzione che poi è stata accettata da tutti, anche se non senza proteste e polemiche.