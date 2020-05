Serie A, martedì l'Assemblea di Lega: club contrari all'ipotesi playoff e playout

vedi letture

Tanti incontri in programma nei prossimi giorni per il calcio italiano. Nella giornata di domani il Comitato Tecnico Scientifico del Governo riceverà il protocollo stilato dagli esperti di Lega e FIGC per la ripartenza della Serie A e giovedì il ministro Spadafora - durante l'incontro con i vertici del calcio - dovrebbe indicare una data per la ripresa.

Previsto invece per martedì l'incontro in Assemblea tra i club di Serie A, che in quella occasione ribadiranno la loro contrarietà di base all'ipotesi playoff e playout. Si tratta del piano B della Federazione qualora non ci fosse il tempo per completare l'intero calendario, ma alle società la formula non va molto a genio. A riportarlo è La Repubblica.