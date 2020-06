Serie A, Mediaset diffida la Lega: ora le partite in chiaro sono a rischio

La diffida inviata da Mediaset nelle scorse ore, blocca il progetto del Governo e dei broadcaster di trasmettere alcune partite di Serie A in chiaro. La tv di Cologno Monzese ha inviato una lettera alla Lega vietando a Sky di trasmettere in chiaro le gare. Servirebbe una modifica della Legge Melandri oppure un bando d'asta per diritti in chiaro che nessuno in questo momento possiede. Difficile prevedere la prossima mossa, con il Governo che è restato spiazzato da questa decisione, ma che è anche determinato ad arrivare in fondo, con Spadafora fin da subito promotore dell'iniziativa. A riportarlo è Il Corriere della Sera.