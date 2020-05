Serie A, Napoli sul piede di guerra per i diritti tv. Più morbida la linea della Juventus

Da oggi i club di Serie A potranno far partire le ingiunzioni di pagamento all'indirizzo delle tv che non hanno saldato il conto della rata bimestrale prevista per inizio maggio. Se da una parte l'amministratore delegato De Siervo punta al dialogo e alle consultazioni per arrivare a una soluzione ragionata, tra le società c'è chi è pronto a muoversi subito. Tra le più arrabbiate c'è il Napoli, che potrebbe decidere di agire subito in autonomia. Meno intransigenti Juventus, Milan e Inter. Chi ha scelto la linea ancora più morbida sono il Sassuolo e il Bologna, che si sono addirittura astenute all'ultima delibera della settimana scorsa. Sky ha chiesto forti sconti anche in caso di ripresa del campionato. DAZN e Img una dilazione del pagamento. La partita è decisamente aperta e non è detto che la ripresa del campionato possa cambiare le carte in tavola. A riportarlo è Tuttosport.