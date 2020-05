Serie A, nel protocollo FIGC ancora prevista la quarantena di gruppo in caso di nuovi contagiati

Importanti aggiornamenti, a fonte Sky Sport, sul protocollo sanitario che riguarderà la ripresa della Serie A nell'ambito dello svolgimento delle partite. Secondo quanto riferito dall'emittente satellitare, nel documento consegnato dalla FIGC al Ministro Spadafora rimarrebbe in vigore la procedura per cui in caso di una nuova positività riscontrata in un componente del gruppo squadra, questo, nella sua interezza e totalità, dovrebbe andare in ritiro per due settimane, così come è previsto l'isolamento per il contagiato. In base all'andamento dell'epidemia, però, la norma potrà essere eventualmente rivista.