Serie A, nuova proposta DAZN-IMG per l'ultima tranche dei diritti tv

Continua il lavoro in Lega di Serie A per quanto riguarda i diritti tv. Tuttosport quest’oggi parla di una nuova proposta arrivata da DAZN e IMG (titolare dei diritti esteri) per l’ultima tranche relativa a maggio-giugno pari a 95,5 milioni di euro. In caso di rottura le società potranno accedere agli aiuti emergenziali della Sace, la società controllata da Cassa Depositi e Prestiti.