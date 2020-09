Serie A, nuovo no del Cts per i tamponi: i nuovi casi hanno fatto la differenza

Nuovo no da parte del Comitato Tecnico Scientifico alla richiesta inviata dalla FIGC per ridurre il numero dei tamponi da effettuare per le squadre professioniste. L'idea era quella di passare dagli attuali 4 giorni di tra l'uno e l'altro, a otto. Ma i molti casi tra i giocatori rientrati dalle vacanze, hanno spinto il Cts verso la linea dura anche se, soprattutto la Lega di B e quella di Serie C, torneranno presto alla carica per rivedere queste tempistiche. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.