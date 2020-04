Serie A, nuovo positivo: i medici sportivi chiedono al Governo di cambiare i decreti

vedi letture

Uno dei motivi di discussione nei vari incontri avvenuti ieri è stato quello relativo alla risposta a un possibile nuovo positivo una volta che il calcio avrà ripreso la propria attività. Secondo la FIGC basterebbe ripetere i tamponi per due volte nell'arco di pochi giorni per evitare le squadre in quarantena, mentre per i medici sportivi "almeno con queste leggi" non sarebbe possibile. Il presidente della Fmsi Casasco ha chiesto che sia il governo a intervenire e a sciogliere ogni dubbio prima della ripartenza "altrimenti si rischia il caos". Attualmente l'esecutivo prevederebbe quarantena e isolamento per tutti coloro che sono venuti in contatto con il positivo ed esami a tappeto con conseguente blocco delle attività. Un regolamento che costringerebbe tutti a fermarsi di nuovo, un altro rischio che in molti non vogliono correre pur considerando in primi l'importanza della salute di tutti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.