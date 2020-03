Serie A o estero? Il dilemma di Sandro Tonali. E il PSG sogna già un Verratti-bis

Per Sandro Tonali, fra pochi mesi, sarà il momento di prendere una delle scelte più importanti della carriera e forse anche di tutta la vita. Il centrocampista del Brescia fa gola a tanti, in Italia così come all'estero, e sarà quindi chiamato a decidere se continuare il suo percorso di crescita e maturazione in patria o emigrare invece in un altro Paese.

Il PSG sogna un Verratti-bis - Se in Serie A Juventus e Inter non hanno mai nascosto il loro interesse, nel resto d'Europa va registrato il pressing di Manchester City e soprattutto di Paris Saint-Germain. Proprio il club transalpino, come ricorda Tuttosport di oggi, sembra aver già pronto infatti un altro brutto scherzetto alle italiane in stile Marco Verratti, "scippato" al calcio nostrano per 12 milioni di euro nel 2012.