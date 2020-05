Serie A, oggi partono i decreti ingiuntivi alle tv. Diretta gol in chiaro? Se la veda il Governo

Sui diritti tv vince la linea dura. Il consiglio di Lega andato in scena ieri non ha portato a un ammorbidimento nella posizione dei club di Serie A e oggi, scrive La Repubblica, partirà il decreto ingiuntivo nei confronti di Sky. Il massimo campionato chiederà la sesta rata per la stagione in corso, oltre al pagamento degli interessi maturati da inizio maggio, per risolvere quello che di fatto è uno dei nodi principali da risolvere.

Diretta gol in chiaro? Se la veda il Governo. Mentre continuano le trattative per uno sconto sui diritti tv della prossima stagione, resta aperto il fronte della Diretta gol in chiaro chiesta dal Ministro Spadafora. In questo caso, però, la Serie A si chiama fuori: è una questione che dovrà risolvere il governo con le tv (è necessario un intervento normativo), e i club non sono intenzionati a entrare nella contesa.