Serie A, oggi possibile responso del CTS sul nuovo protocollo: il nodo resta la quarantena

Attesa per il responso del Comitato Tecnico Scientifico sul protocollo della Serie A trasmesso al ministro Spadafora nel weekend. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’esame delle misure dovrebbe avvenire oggi, dopo un rinvio perché i consulenti del governo hanno dovuto affrontare un ordine del giorno ingolfato da altre questioni.

Nodo quarantena. Il problema principale resta legato a cosa fare in caso di nuovo contagio da parte di un giocatore: con due settimane di quarantena per tutta la squadra, il rischio di fermarsi nuovamente sarebbe altissimo. Ed è una cosa che tutti vogliono scongiurare. Ma non è detto che il CTS, fin qui fermo sul punto, sia disposto ad accorciare i tempi o escludere del tutto l’ipotesi di una quarantena per l’intero gruppo squadra.