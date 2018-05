Serie A, ora il settimo posto vale l'accesso all'Europa

L'ennesimo trionfo della Juventus in Coppa Italia apre nuovi scenari nella corsa all'Europa League visto che ora il Milan dovrà conquistare sul campo la qualificazione al torneo continentale. Sono infatti tre i posti che permetteranno l'accesso all'Europa League del prossimo anno: il quinto e il sesto, che daranno l'accesso diretto, e il settimo che invece permetterà a una squadra di essere ammessa al secondo turno preliminare che prevede la prima gara il 26 luglio. In questo ad accedere all'Europa League direttamente sarebbero le due milanesi con l'Atalanta costretta a far iniziare la propria stagione molto presto. In questi ultimi due turni di campionato saranno però quattro le squadre a giocarsi due posti, visto che l'Inter è al sicuro e guarda anche al quarto posto della Lazio: si tratta di Milan, Atalanta, Fiorentina e Sampdoria racchiuse in sei punti. Il prossimo turno per di più prevede lo scontro diretto, a Bergamo, fra nerazzurri e rossoneri con i viola impegnati in casa contro il Cagliari e i blucerchiati che se la vedranno contro il Napoli.