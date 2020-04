Serie A, ora la Lega si scopre compatta per la ripartenza: diritti TV decisivi

La Serie A si è riscoperta compatta come poche volte nell'ultimo periodo dopo l'assemblea virtuale tenutasi ieri. Tutti e 20 i club hanno deciso di allinearsi con Gravina e la FIGC per portare a termine il campionato iniziato nell'agosto del 2019. L'opera portata avanti da Dal Pino e De Siervo ha funzionato e ha messo momentaneamente da parte le perplessità delle medio-piccole. Ovviamente i contrari alla ripartenza non hanno cambiato idea nel giro di poche ore, ma si sono allineati per dare forza alla Lega calcio provando anche a trasmettere un'immagine compatta del calcio in un momento così delicato. Anche perché questo è l'unico modo per fronteggiare la possibile battaglia per i soldi da ricevere dalle TV: se la Serie A verrà fermata, non saranno né FIGC né la Lega a farlo, ma l'onere spetterà solo al Governo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.