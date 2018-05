Serie A, pari Lazio, vittorie importanti per Chievo, Cagliari e Udinese

© foto di Federico De Luca 2018

Sono terminate le gare delle 15 della 37a giornata di Serie A. Pareggia la Lazio a Crotone e deve ancora aspettare lo scontro diretto con l'Inter per festeggiare la qualificazione in Champions. Successi importanti in coda per Chievo, Udinese e Cagliari che violano i campi di Bologna, Verona e Fiorentina mentre la Spal viene rimontata a Torino contro il Toro.

Bologna-Chievo 1-2

Crotone-Lazio 2-2

Fiorentina-Cagliari 0-1

Torino-SPAL 2-1

Verona-Udinese 0-1