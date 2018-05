Serie A pazza di Martial: il trasferimento giusto per esplodere

© foto di imago sportfotodienst

La scorsa estate il nome di Anthony Martial è stato sugli scudi in chiave mercato per parecchie settimane. La sua mancata affermazione con la maglia del Manchester United tra le star indiscusse del Vecchio Continente strideva con le aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo ad Old Trafford, ma la volontà di non privarsi anzitempo di un gioiello tanto prezioso ancorché da sgrezzare, ebbe la meglio perfino sulla ferrea determinazione di Josè Mourinho di portare Ivan Perisic a vestire la maglia dei Red Devils. Un’ulteriore stagione in Premier League che riconsegna però lo stesso Martial di dodici mesi fa: privo dell’aura di fuoriclasse che probabilmente sprigionerebbe in un contesto differente, che gli consenta di essere protagonista. Anche per questo motivo le sirene di mercato stanno cominciando a riecheggiare nella direzione del suo talento, e parecchie di esse partono proprio dal nostro campionato. Certamente l’Inter lo reinserirebbe in ogni genere di discorso qualora lo United tentasse qualche gioiello della corona di Spalletti, così come il Milan potrebbe avvicinare questa star in potenza con la prospettiva di affermarsi in rossonero, o ancora la Juventus avrebbe la potenzialità economica per imbastire un’operazione di livello con la controparte. Insomma prospettive di assoluto livello, per un promesso sposo della nostra serie A che potrebbe avere ancora un’opportunità per convolare a nozze con il nostro torneo. In attesa di un’esplosione che non sembra più possibile demandare.