Serie A, ripresa il 13 giugno e chiusura il 2 agosto. L'idea resta questa nonostante il comunicato

Quella che sta per arrivare, spiega la Gazzetta dello Sport, sarà un’estate in apnea per i calciatori di Serie A e in generale di tutti quei campionati che potranno ripartire. Il quotidiano prova a leggere tra le righe del comunicato di ieri e spiega come, in attesa del vertice ultimo del 28 maggio col Ministro dello Sport Spadafora, FIGC e Lega abbiano fatto la loro parte per arrivare alla conclusione della stagione. Il comunicato parla del 20 agosto come termine ultimo per chiudere i campionati, ma l’idea (almeno quella della Serie A) resta quella delle ultime settimane: ripartenza il 13 giugno sperando che il governo possa cambiare la norma che vieta eventi sportivi fino al 14 giugno e conclusione il 2 agosto. La UEFA non considera più questa data come vincolante e stringente, ma le intenzioni restano quelle di rispettarla per dare spazio alle squadre impegnate nelle coppe europee. Anche perché lo spazio disponibile fino al 20 agosto sembra più adatto alla Serie B e alla Serie C, con la UEFA che per la Serie A accetterebbe al massimo un paio di giornate in più, quindi non oltre il 9 agosto.