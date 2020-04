Serie A, rischio beffa sulle scommesse: potrebbero non sostenere solo il calcio

vedi letture

La proposta della Lega Serie A presentata nelle scorse settimane al governo che prevedeva il prelievo dell'1% delle scommesse sul calcio da dirottare in un fondo "salva pallone" da utilizzare per le infrastrutture di proprietà dei club non ha trovato riscontri favorevoli. Il governo ne parla , ma non intende riservare interamente quei soldi a sostegno del calcio e le stesse agenzie di betting non sono gradirebbero. Se però dovesse passare la linea di un aiuto che comprenda anche gli altri sport, sarebbe una bella beffa per a FIGC, superata dal CONI. Se ne riparlerà la settimana prossima, quando le questioni economiche torneranno sul tavolo del consiglio dei ministri. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.