Serie A, ritiri blindati per tre settimane: oggi il governo riceve il protocollo FIGC

Nella giornata di oggi il Governo riceverà il documento prodotto dalla Commissione medica della FIGC con il contributo di esperti del settore. Sarà Gravina in persona a inviare il documento ai ministri Spadafora e Speranza, con quest'ultimo che dovrà dare l'ok definitivo per riprendere gli allenamenti. Un sistema che dopo tre settimane di attuazione permetteranno la ripresa.

L'obiettivo è quello di avere gruppi squadra "negativizzati" e costantemente monitorati. Gli esami permetteranno ai giocatori di scendere in campo in piccoli gruppi. Ma in pochi giorni anche queste limitazioni potrebbero "cadere" in seguito all'esito degli esami. Sarà come vivere in una bolla, e qualche club avrebbe preferito il modello Bayern, ovvero con il ritorno a casa dopo gli allenamenti. Ma non sarà così, almeno inizialmente.