Serie A, Ronaldo MVP di novembre. De Siervo: "Campione che il mondo ci invidia"

Cristiano Ronaldo vince il premio MVP di novembre assegnato dalla Serie A. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita del derby Juventus-Torino, in programma sabato 5 dicembre all’Allianz Stadium.

La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking regi-strati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate la 7ª - 8ª - 9ª Giornata di Andata della Serie A TIM 2020/2021.

Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 7 bianconero di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

- ha sviluppato gli indici di efficienza più alti in due giornate su tre;

- una performance di efficienza tecnica del 96% e fisica del 93%;

- con un indice di aggressività offensiva superiore al 96%, si conferma uno dei cal-ciatori più efficaci a livello europeo nell’accelerare la manovra in attacco;

- grazie alle sue straordinarie qualità, risulta più performante anche la prestazione di squadra, in particolare negli 1vs1 offensivi (+7%) e dal punto di vista tattico (+3%).

“Cristiano Ronaldo è un campione infinito che tutto il mondo ci invidia. Anche in questa stagione sta deliziando tutti degli amanti del calcio con le sue giocate e con prestazioni sempre di massimo livello. Quello di quest’anno è il suo miglior inizio di Campionato, con 8 gol realizzati nelle prime 5 presenze. Per la terza volta in tre stagioni in Serie A TIM, CR7 ha ottenuto un premio MVP, a dimostrazione della costanza e della capacità di essere sempre decisivo” ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A.